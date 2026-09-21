Introduction au Mi‘râj dans la sourate An-Najm

La sourate An-Najm offre un aperçu profond de la réalité de l’événement du Mi‘râj (l’Ascension vers les cieux) vécu par le Messager de Dieu, le prophète Muhammad (que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui). Ce chapitre dévoile les miracles extraordinaires qui se sont produits lors de son voyage céleste, mettant en lumière l’importance de cet événement dans la tradition islamique. Le verset déclare : « Il a certes vu certains des plus grands signes de son Seigneur », soulignant le caractère miraculeux du Mi‘râj.

Le voyage nocturne : Al-Isrâ’ et le Mi‘râj

Le Mi‘râj fut précédé par Al-Isrâ’, le voyage de La Mecque jusqu’à la mosquée Al-Aqsa, les deux ayant eu lieu en une seule nuit. Ce voyage miraculeux se déroula approximativement entre un an et demi et trois ans avant l’émigration du Prophète vers Médine. Alors que la sourate Al-Isrâ’ détaille la Nuit de l’Isrâ’, la sourate An-Najm préserve le récit du Mi‘râj, mettant en avant ces deux événements comme deux des plus grands miracles accordés au prophète Muhammad (que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui). Ces événements comptent parmi les miracles majeurs qui distinguèrent le Prophète des autres prophètes, manifestant la faveur d’Allah à son égard.

Récit divin dans le Coran

Allah, exalté soit-Il, décrit cet événement dans la sourate An-Najm : « Il a certes vu certains des plus grands signes de son Seigneur. » Cette affirmation souligne l’authenticité du Mi‘râj, confirmant qu’il s’agit d’une expérience réelle et miraculeuse, et non d’une simple vision. Le Coran, ainsi que les hadiths authentiques, fournissent un récit complet de cet événement capital, illustrant le rang éminent du prophète Muhammad parmi les autres prophètes.

Récit détaillé du Mi‘râj

L’ascension à travers les cieux

L’histoire du Mi‘râj est développée dans le Coran et davantage clarifiée par les hadiths. L’imam Muslim, dans son Sahîh, rapporte le hadith d’Anas ibn Mâlik (que Dieu soit satisfait de lui), dans lequel le prophète Muhammad (que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui) décrit son voyage sur Al-Burâq, une créature miraculeuse. Le Prophète s’éleva à travers les sept cieux, rencontrant et recevant les salutations des prophètes précédents tels qu’Adam, ‘Îsâ (Jésus), Yahyâ (Jean-Baptiste), Yûsuf (Joseph), Idrîs (Hénoch), Hârûn (Aaron), Mûsâ (Moïse) et Ibrâhîm (Abraham).

Sidrat Al-Muntahâ et la Révélation divine

Au septième ciel, le Prophète atteignit Sidrat Al-Muntahâ, le lotus de la limite ultime, au-delà duquel nul ne peut aller. Là, Allah lui révéla l’obligation de cinquante prières quotidiennes, qui furent ensuite réduites à cinq, ce qui met en évidence l’importance de cet ordre dans l’adoration en islam.

Le Mi‘râj : un voyage réel et miraculeux

Des savants comme Al-Qâdî ‘Iyâd et Al-‘Uthaymîn affirment la nature littérale et physique du Mi‘râj, rejetant les interprétations qui y voient une simple vision ou un rêve. Les hadiths authentiques confirment que le Prophète a entrepris ce voyage avec son corps et son âme, soulignant sa réalité et son caractère miraculeux. Al-Qâdî ‘Iyâd déclare :

« L’habitude des savants est d’adopter le sens littéral tant qu’il n’est pas impossible. Dans ce cas, ils abordent avec prudence l’interprétation métaphorique afin de préserver la pureté de la foi dans l’Unicité d’Allah et la distinction entre Lui et Sa création. Nous ne pouvons pas concevoir Allah à travers notre langage mondain ni nos interactions humaines… Il n’est pas impossible que le Prophète, que la paix soit sur lui, ait effectué le Voyage nocturne avec son corps physique et à l’état d’éveil. »

Les grands signes contemplés lors du Mi‘râj

Au cours de son ascension, le prophète Muhammad (que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui) fut témoin de plusieurs signes majeurs, parmi lesquels :

Les cieux supérieurs et la terre

La Lumière divine et la présence des anges

Les rencontres avec les prophètes précédents

Sidrat Al-Muntahâ

Le Paradis et sa beauté éternelle

L’audition des Plumes et leurs appels adressés au Dieu Tout-Puissant

Ces signes sont essentiels pour comprendre la profondeur du Mi‘râj et son impact sur la croyance islamique.

Conclusion

Le Mi‘râj demeure l’un des miracles les plus importants de la tradition islamique, démontrant le rang élevé du prophète Muhammad (que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui) au-dessus de tous les prophètes. La sourate An-Najm et la sourate Al-Isrâ’ préservent ensemble le récit complet de ce voyage miraculeux, qui continue d’inspirer des millions de croyants à travers le monde. Les récits détaillés du Coran et des hadiths réaffirment la réalité et la portée divine du Mi‘râj, soulignant son rôle dans la structuration de l’adoration en islam et dans l’héritage spirituel du prophète Muhammad.

Par Idris Ahmad Abidemi