Le concept de paix en Islam constitue une philosophie globale qui régit tous les aspects de la vie humaine et repose sur la sûreté, la sécurité et la bienveillance. Sur le plan linguistique, le mot paix (salām) recouvre plusieurs nuances de sens, notamment la sécurité, l’absence de défauts et la perfection. Dans la vision islamique du monde, la paix représente l’état naturel et fondamental, tandis que la guerre est considérée comme une situation anormale et étrangère à cet ordre.

Comparaison des différentes conceptions de la paix

La définition de la paix varie considérablement selon les sociétés et les disciplines universitaires :

La conception biblique : Dans la Bible, la paix est souvent présentée comme une qualité extérieure assurant la sécurité sociale, ou comme une paix spirituelle limitée apportée par Jésus, ce qui diffère de la conception globale de la paix en Islam.

La conception militaire et sociologique : Pour les militaires, la paix désigne simplement l’absence de guerre ; pour les sociologues, elle correspond à un état de vie calme et paisible.

La conception islamique : En Islam, la paix est un état global d’harmonie complète entre toutes les facultés de l’être humain, établissant un équilibre entre sa vie intérieure et ses relations avec le monde extérieur.

Les quatre dimensions de la paix

La terminologie islamique distingue quatre notions différentes, mais étroitement liées, qui définissent une société pacifique :

Amn (sécurité) : Ce terme désigne l’absence de peur, de troubles et de terreur, dans une société où chacun peut vivre sans craindre d’être agressé, dépouillé ou persécuté. La Mecque est ainsi décrite comme une « cité de sécurité » (amn).

Silm (soumission) : Cette notion exprime l’adhésion et la soumission complètes aux règles et aux prescriptions de l’Islam. Le Qur’an ordonne :

« Ô vous qui croyez ! Entrez pleinement dans l’Islam [silm]… »

Salām (paix et perfection) : As-Salām est l’un des Noms divins d’Allah et signifie « la Source de la paix ». Ce Nom évoque l’intégrité, la préservation et l’absence de tout défaut.

Ṣulḥ (réconciliation) : Il désigne le processus actif qui consiste à rétablir la paix et à mettre fin à la haine entre les personnes.

Les fondements scripturaires de l’harmonie sociale

Le Qur’an et les Hadiths soulignent que la paix en Islam se maintient grâce à l’amour, à la justice et au respect des droits de chacun.

L’amour comme expression de la foi : Le musulman ne possède pas une foi véritable tant qu’il n’aime pas le reste de la création.

Le caractère sacré de la vie : Ôter la vie à un innocent revient à avoir tué l’humanité tout entière.

La définition du musulman : Le véritable musulman est celui dont les autres sont à l’abri de la main et de la langue.

La disposition naturelle originelle : Chaque enfant naît selon la fitrah — la disposition naturelle à la vraie foi — et vient au monde libre et en paix.

Les règles du ṣulḥ : résolution des conflits et justice

Lorsqu’un conflit survient, le ṣulḥ — l’action de réconcilier et de rétablir la paix — devient un devoir religieux primordial.

Donner la priorité à la réconciliation : Le Qur’an enseigne explicitement que

« la réconciliation est meilleure » (wa al-ṣulḥ khayr).

La justice dans la médiation : Si deux parties se combattent, la communauté doit intervenir afin de les réconcilier avec justice et équité.

L’éthique de la médiation : De grandes récompenses sont promises à ceux qui cherchent à réconcilier les hommes afin d’obtenir l’agrément d’Allah. Il est même permis de rapporter des paroles bienveillantes — en présentant la vérité de manière apaisante — dans le but de rapprocher deux parties.

Rompre un serment pour préserver la paix : Il est interdit de prendre un serment comme prétexte pour refuser de rétablir la paix. Il faut alors rompre ce serment et accomplir ce qui est juste afin de favoriser la réconciliation.

La paix intérieure et la sérénité (sakīnah)

Au-delà de la paix sociale, l’Islam accorde une grande importance à la sakīnah, cette sérénité intérieure qu’Allah fait descendre sur le croyant.

La quiétude accordée par Allah : Allah fait descendre la sakīnah dans le cœur des croyants afin d’accroître leur foi.

Le rôle du Qur’an : La sérénité descend sur ceux qui récitent le Qur’an, et les anges les entourent de leur présence.

L’harmonie avec la nature : Tous les éléments de l’univers obéissent à une loi de soumission à Allah, maintenant ainsi le cosmos dans un état de paix et d’harmonie.

Conclusion : le défi contemporain de la paix

Dans le monde moderne, le concept de paix en Islam est souvent obscurci par des campagnes de déformation et d’interprétation erronée. Pourtant, son enseignement fondamental demeure inchangé : la paix ne se réduit pas à l’absence de violence. Elle existe véritablement lorsque chaque membre de la société reçoit ce qui lui revient de droit et que les injustices et les griefs sont réparés. En suivant la « voie de la paix » — al-Islam —, l’humanité peut établir un ordre social fondé sur la fraternité universelle, la dignité humaine et la justice.