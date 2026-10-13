L’un des versets les plus riches de sens dans la croyance islamique est la parole d’Allah :

« Pourquoi Allah vous châtierait-Il si vous êtes reconnaissants et si vous croyez ? Allah est certes Reconnaissant et Omniscient. »

(An-Nisâ’, 4:147)

Il semble que lorsque l’être humain croit en Allah et Lui témoigne sa gratitude, il atteint le but de son existence. Pourquoi ? Parce qu’à l’origine, son existence elle-même est un bienfait et une grâce d’Allah Tout-Puissant. Allah lui accorde le bienfait de l’existence : tu existes. Il s’agit donc d’un immense bienfait. Allah t’accorde le bienfait de l’existence, le bienfait de Ses dons et le bienfait de la guidance. Tu es toi-même une manifestation de la grâce et du bienfait d’Allah Tout-Puissant.

Allah a soumis l’univers à l’être humain afin de Se faire connaître à lui et de l’honorer. Prenons un exemple : si l’un de vos amis est un spécialiste de très haut niveau en électronique, qu’il invente un appareil et vous l’offre en cadeau, vous appréciez cet appareil, vous lui accordez de la valeur et vous admirez ses qualités parce qu’il vous rend un grand service. Vous ressentez également de la reconnaissance envers celui qui vous l’a offert. De la même manière, l’univers a été soumis à votre service.

Regarder et méditer

Le Prophète Muhammad ﷺ a indiqué que lorsqu’il apercevait le croissant de lune, il disait :

« Un croissant de bien, d’orientation et de guidance. » (Abû Dâwûd)

Vous pouvez appliquer cette idée à toute chose. Par exemple, votre fils vous conduit vers Allah : il n’était au départ qu’une goutte de liquide, puis il devient une créature extrêmement complexe. De même, l’eau douce vous conduit vers Allah tout en vous étant utile, et la nourriture que vous consommez vous conduit vers Lui tout en vous étant bénéfique.

Si vous croyez et si vous êtes reconnaissant, vous atteignez le but de votre existence. Tout ce qu’Allah crée remplit deux fonctions : une fonction utile et une fonction qui guide vers Lui. En réalité, la fonction de guidance est plus grande et plus importante que la fonction utilitaire, car l’utilité prend fin lorsque l’être humain meurt, tandis que la fonction de guidance se poursuit et s’étend après la mort, pour l’éternité.

Lorsqu’un être humain réfléchit à une chose et parvient à connaître Allah à travers elle, il atteint le but de son existence. Mais s’il ne fait qu’en tirer un bénéfice matériel, il n’a rien accompli. En réalité, une grande partie du monde occidental bénéficie largement de la grâce d’Allah, mais sans connaître Allah ; par conséquent, ces personnes n’ont pas atteint le but essentiel de cette grâce.

Considérons ce qu’Allah dit :

« Si vous êtes reconnaissants, J’augmenterai certes [Mes bienfaits] pour vous. » (Ibrâhîm, 14:7)

Lorsque vous remerciez Allah, vous atteignez le but qui se trouve derrière votre existence, car votre existence est à l’origine un bienfait et une grâce venant de Lui. Prenons parfois l’exemple d’une personne qui achète une maison et en paie le prix. Le propriétaire qui vous vend la maison ne peut pas prétendre vous avoir fait une faveur, puisqu’il reçoit immédiatement le prix de la maison. Mais si quelqu’un vous offre une maison en cadeau et que celle-ci a une très grande valeur, la situation est tout autre.

Vous êtes donc face aux dons et aux faveurs d’Allah, comme votre existence et le bienfait de la guidance. Plus encore, vous-même, dans votre totalité, êtes plongé dans les bienfaits d’Allah, et tout ce qui vous entoure est également un bienfait. L’univers tout entier a été soumis à votre service, conformément à ce noble verset :

« Et Il a soumis à votre service tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, le tout provenant de Lui. Il y a certes là des signes pour des gens qui réfléchissent profondément. » (Al-Jâthiya, 45:13)

En réponse au fait que l’univers tout entier a été soumis à votre service, la fonction de guidance consiste à croire en Allah, tandis que la fonction utilitaire consiste à Le remercier. Si vous remerciez Allah et croyez en Lui, vous avez atteint le but de votre existence.

Le connaître

La connaissance d’Allah est ce qui distingue les croyants les uns des autres. Cela signifie que remercier Allah n’a rien d’extraordinaire, puisque l’origine même de votre existence est un bienfait. Vous avez été créé pour connaître le bonheur et vous devez donc remercier Celui qui mérite de l’être :

« Allah est certes Reconnaissant et Omniscient. » (An-Nisâ’, 4:147)

Prenons le cas d’une personne qui offre un cadeau à un malade et laisse dans celui-ci un mot indiquant que le cadeau vient d’elle. Comment le malade pourrait-il remercier cette personne s’il ne sait pas qu’elle est celle qui lui a offert le cadeau ? Observez le lien entre gratitude et connaissance. Supposons que ten personnes lui rendent visite et qu’une seule d’entre elles ait apporté le cadeau, mais qu’elle n’ait laissé aucun mot permettant de l’identifier. Comment le malade pourrait-il savoir qui lui a offert le cadeau ? En revanche, si cette personne laisse un mot dans le cadeau, le malade pourra la remercier lorsqu’il la rencontrera de nouveau.

Remercier Allah augmente Ses bienfaits

« Si vous êtes reconnaissants, J’augmenterai certes [Mes bienfaits] pour vous. » (Ibrâhîm, 14:7)

Certains savants qui connaissaient véritablement Allah ont expliqué ce verset ainsi : si vous êtes reconnaissants pour Mon bienfait, Je vous accorderai davantage de Mon obéissance ; si vous êtes reconnaissants pour Mon obéissance, Je vous accorderai davantage de Ma solitude ; si vous êtes reconnaissants pour Ma solitude, Je vous accorderai davantage de Ma proximité ; si vous êtes reconnaissants pour Ma proximité, Je vous accorderai davantage de suffisance ; si vous êtes reconnaissants pour cette suffisance, Je vous accorderai davantage de Ma connaissance ; et si vous êtes reconnaissants pour Ma connaissance, Je vous accorderai davantage de Ma connexion.

Plus vous remerciez Allah, plus Il vous accorde de Sa grâce. Ainsi, si une personne remercie Allah parce qu’Il l’aide à Lui obéir, sa gratitude pour l’obéissance devient alors une cause de proximité avec Lui. Cette solitude signifie :

« Je suis le compagnon de celui qui se souvient de Moi, et lorsque Mon serviteur Me demande, il Me trouve. »

Si vous remerciez Allah pour la proximité qui existe entre vous et Lui, Allah vous accordera davantage de suffisance. En réalité, la suffisance est un état spirituel très élevé. Elle signifie être satisfait d’Allah et se passer des gens, car le croyant se suffit de son Seigneur, possède une haute estime de lui-même et préserve sa dignité. Il ne s’abaisse jamais devant qui que ce soit, car Allah Tout-Puissant lui accorde la suffisance.

« Si vous êtes reconnaissants pour cette suffisance, Je vous accorderai davantage de Ma connaissance. » La connaissance est une chose très précieuse, et la connaissance d’Allah est ce qui distingue les croyants les uns des autres.

Au-dessus de toute chose

Celui qui connaît Allah renonce à tout ce qui est autre que Lui. Le Prophète Muhammad ﷺ a appliqué parfaitement la voie d’Allah, à cent pour cent, et tout croyant sincère doit lui aussi appliquer parfaitement la voie d’Allah. Néanmoins, la différence entre le rang des prophètes et celui des croyants réside dans la connaissance d’Allah, tandis que l’application de la voie divine est la même.

Prenons l’exemple d’un médecin qui fait une injection à un patient. Certaines procédures doivent d’abord être respectées : il doit désinfecter l’injection ainsi que la partie du corps dans laquelle il injectera le produit. C’est ce que font aussi bien le médecin le plus qualifié que l’infirmier ordinaire. La différence entre le médecin et l’infirmier réside cependant dans leur niveau de connaissance.

De la même manière, la voie d’Allah peut être appliquée aussi bien par un croyant ordinaire que par le plus grand des prophètes. La différence entre eux réside dans leur connaissance. Si vous êtes reconnaissants pour la suffisance, Je vous accorderai davantage de Ma connaissance ; et si vous êtes reconnaissants pour Ma connaissance, Je vous accorderai davantage de Ma proximité, c’est-à-dire une proximité toujours plus grande avec Allah.

En réalité, l’être humain peut avoir goûté à toutes les choses que procure la vie de ce monde ; mais s’il goûte au sentiment de proximité avec Allah Tout-Puissant, il renoncera à tout ce que ce monde peut lui offrir. Car celui qui connaît Allah renonce à tout ce qui est autre que Lui, accédant ainsi à la paix et à la sérénité absolue.