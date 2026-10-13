Imaginez quelqu’un qui meurt de faim et qui n’a rien mangé depuis trois jours. S’il trouve un morceau de pain et commence à le manger, puis qu’il se retourne et découvre de la nourriture, de la viande et des boissons, il abandonnera immédiatement son morceau de pain pour se tourner vers cette nourriture abondante et délicieuse.

Celui qui n’a pas encore renoncé aux plaisirs de ce bas monde, nous l’appelons à apprendre à connaître Allah. Car s’il Le connaissait véritablement, il se détournerait des plaisirs de ce bas monde…

Comprendre les épreuves

Voici une explication du verset :

« Et lorsque votre Seigneur proclama : “Si vous êtes reconnaissants, très certainement, J’augmenterai [Mes bienfaits] pour vous. Mais si vous êtes ingrats, alors Mon châtiment sera certes sévère.” » (Ibrâhîm, 14:7)

Selon une interprétation rapportée par certains savants, si vous êtes reconnaissants pour l’épreuve, Allah vous accordera davantage d’épreuves. Certains savants ont distingué trois sortes d’épreuves :

Le châtiment : Son signe est que la poitrine devient oppressée, accablée de détresse, accompagnée de plaintes adressées aux gens. Dans ce cas, l’épreuve constitue un châtiment de la part d’Allah, qui se manifeste par l’oppression du cœur et les plaintes adressées aux gens au sujet du décret divin. L’expiation des péchés : Son signe est également un cœur oppressé, mais sans plainte adressée aux gens. L’élévation du rang : Celle qui élève le rang du croyant et le fait progresser dans les degrés. Il a été dit que ce type d’épreuve ne s’accompagne ni d’une oppression du cœur ni de plaintes adressées aux gens, et que cela constitue un signe permettant de la distinguer.

Il arrive parfois qu’un malheur touche un croyant. Une personne m’a un jour envoyé un message après la prière du vendredi. Elle y disait : « Vous parlez des maladies chroniques, alors que certains croyants sont atteints de maladies chroniques. Ils ont compris de vos propos que toute personne souffrant d’une maladie chronique subit nécessairement un châtiment de la part d’Allah Tout-Puissant. »

J’ai répondu que ce n’était absolument pas ce que je voulais dire, car la maladie qui touche un croyant peut aussi élever son rang et ses degrés. Par exemple, si une personne est atteinte d’une maladie chronique, qu’elle en est accablée et qu’elle se plaint aux gens de sa situation, alors cette maladie constitue pour elle un châtiment. En revanche, si elle souffre de cette épreuve sans s’en plaindre à qui que ce soit, alors cette maladie constitue une expiation de ses péchés. Et si elle ne ressent pas d’oppression dans son cœur et ne se plaint à personne, alors cette maladie contribue à élever son rang. La maladie peut donc être la même, mais ses effets peuvent être différents selon les personnes.

Certains savants ont dit : si vous êtes reconnaissants pour l’islam, Allah vous donnera davantage de foi. Si une personne se soumet à Allah et Lui en est reconnaissante, Allah l’élèvera au degré de l’îmân. Si vous êtes reconnaissants pour l’îmân, Allah vous accordera davantage de bienfaits.

Nous avons trois degrés de la foi : l’islam, l’îmân (la foi) et l’ihsân (la bienfaisance ou la perfection). L’ihsân consiste à adorer Allah avec sincérité, comme si vous Le voyiez, tout en gardant constamment à l’esprit qu’Allah vous voit. Si vous remerciez Allah parce qu’Il vous a permis de Lui obéir, Il vous élèvera au degré de l’îmân. Si vous êtes reconnaissants pour l’îmân, Allah vous élèvera au degré de l’ihsân. Et si vous êtes reconnaissants pour l’ihsân, Il vous accordera davantage de connaissance.

En réalité, la connaissance d’Allah se situe au plus haut degré de la connaissance. Ainsi, celui qui est reconnaissance est dans un accroissement constant ; celui qui apprécie les bienfaits en reçoit davantage encore ; et celui qui reconnaît les bienfaits et en exprime sa gratitude connaît un accroissement toujours plus grand.

Tout est bien

Vous êtes un don et une grâce d’Allah Tout-Puissant ; votre existence elle-même est une bénédiction. Imaginez quelqu’un qui entre dans un palais, mange une nourriture délicieuse et est accueilli avec hospitalité. Tout cela constitue un don de la part du propriétaire de la maison. Ainsi, le principe qui englobe tout cela est la « gratitude », c’est-à-dire remercier Allah.

Certains savants ont dit que lorsque Allah affirme qu’Il donnera davantage, cette augmentation peut concerner les états spirituels, les qualités, les attributs ou la connaissance. Elle peut être immédiate ou différée ; elle peut se produire dans ce bas monde ou dans l’au-delà. Examinons-les l’un après l’autre.

« Si vous êtes reconnaissants, Je vous donnerai davantage de Mes bienfaits. » Cette augmentation peut se manifester dans les états spirituels : la personne se sent bien, éprouve du réconfort, trouve la sécurité et la sérénité, jouit de la paix et du calme, ne connaît ni inquiétude ni tristesse et ne ressent ni envie ni jalousie. Qu’elle soit pauvre ou riche, malade ou en bonne santé, qu’elle traverse certaines difficultés ou qu’elle soit satisfaite du décret d’Allah : c’est ainsi qu’Allah honore votre condition.

Vous pouvez trouver une personne en bonne santé mais déçue et frustrée, ou un homme riche dont le cœur est oppressé. À l’inverse, vous pouvez trouver une personne pauvre mais heureuse, ou malade mais joyeuse. L’augmentation des bienfaits peut donc se manifester dans l’état spirituel et la condition de la personne.

Si quelqu’un entre dans la mosquée, la « maison d’Allah », et y prie, il n’y trouve rien de matériel : pas de chaises, et il s’assoit sur le sol. Mais si vous entrez dans une maison, vous y trouverez un siège confortable, un ventilateur lorsqu’il fait chaud ; vous pourrez y boire du thé ou du café, manger des fruits ou prendre un repas. Dans la maison d’Allah, en revanche, il n’y a rien de tout cela — rien de ces plaisirs matériels — et vous vous asseyez sur le sol. Alors, où se trouve l’honneur ? L’homme sort de la mosquée apaisé, équilibré, serein et satisfait d’Allah Tout-Puissant. Il en sort avec le sentiment qu’Allah est avec lui et qu’il est sous Sa protection. L’honneur peut donc se manifester à travers les états spirituels ou les actes.

Pour les vertueux

Votre rang et vos degrés dans l’au-delà dépendent de vos bonnes œuvres :

« Et pour tous, il y aura des degrés selon ce qu’ils auront fait. Et ton Seigneur n’est pas inattentif à ce qu’ils font. » (Al-Anʿâm, 6:132)

Lorsque Allah Tout-Puissant vous donne la capacité et la possibilité d’accomplir de nombreuses bonnes œuvres, c’est un honneur qu’Il vous accorde. Parfois également, l’honneur peut se manifester dans les qualités morales. Il peut faire de vous une personne indulgente et patiente. Il a été dit que l’homme indulgent est proche du rang du prophète, car la patience et la mansuétude constituent le sommet des qualités morales. Il peut également vous accorder la sagesse, les bonnes manières, la clairvoyance et le discernement.

L’honneur peut donc se manifester par les qualités morales, les états spirituels ou une disposition particulière. Parfois, Allah vous accorde de bons enfants. L’honneur peut également résider dans la connaissance d’Allah.

Si Allah vous trouve cheminant droit sur la voie de la religion dans le but d’obtenir des gains matériels, il y a là quelque chose qui ne va pas. Il peut alors différer l’honneur qu’Il souhaite vous accorder, car Il veut que vous soyez droit dans votre démarche, non pas pour obtenir des gains matériels, mais pour Lui. En revanche, si vous adorez Allah Tout-Puissant avec fidélité et sincérité, l’honneur viendra rapidement, et il peut se manifester dans ce bas monde ou dans l’au-delà. Et selon une profonde sagesse, l’honneur accordé à l’être humain peut être différé jusqu’à l’au-delà.

Ainsi, j’ai évoqué quelques réalités concernant la gratitude. Allah Tout-Puissant dit :

« Si vous êtes reconnaissants, très certainement, J’augmenterai [Mes bienfaits] pour vous. » (Ibrâhîm, 14:7)

La gratitude comporte trois dimensions :

Lorsque vous attribuez le bienfait à Allah Tout-Puissant, c’est une forme de gratitude. Lorsque vous dites qu’Il vous accorde le bienfait de la santé, cela signifie que vous Lui attribuez ce bienfait. Lorsque votre cœur est rempli de gratitude envers Lui, cela constitue également une deuxième forme de gratitude. Et lorsque vous remerciez Allah en accomplissant de bonnes œuvres, c’est la forme la plus élevée de gratitude :

« Ils faisaient pour lui ce qu’il désirait : sanctuaires, statues, bassins comme des réservoirs et grandes marmites bien ancrées. “Ô famille de Dâwûd ! Œuvrez par gratitude !” Et peu de Mes serviteurs sont reconnaissants. » (Saba’, 34:13)