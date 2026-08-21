Ordonner le bien et interdire le mal sont des obligations qui incombent aussi bien aux hommes qu’aux femmes musulmans. Elles font partie des responsabilités que l’islam nous a confiées.

« Vous êtes la meilleure communauté qu’on ait fait surgir pour les hommes : vous ordonnez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. » (Al ‘Imran, 3 : 110)

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

« Ordonnez aux gens de faire le bien et interdisez-leur les mauvaises actions. »

Rappeler Allah à un homme lorsqu’il commet un acte immoral ou un péché relève de l’interdiction du mal par la parole. Cela correspond à la parole du Messager d’Allah ﷺ :

« Quiconque parmi vous voit un mal doit le changer de sa main. S’il n’en est pas capable, alors qu’il le fasse par sa langue ; et s’il n’en est pas capable, alors qu’il le réprouve dans son cœur, et cela constitue le degré le plus faible de la foi. »

Ainsi, lorsqu’une femme réprouve verbalement le comportement fautif d’un homme, elle accomplit l’obligation d’interdire le mal. Un tel acte est donc permis.

En conclusion, il s’agit d’un devoir qui incombe à toute personne témoin d’un acte de désobéissance envers Allah.