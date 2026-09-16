Il existe encore une controverse pour savoir si la chromothérapie fonctionne dans le domaine des vibrations ou dans celui du cerveau. Et les musulmans seraient heureux de savoir que ce débat ne serait même pas possible sans la contribution musulmane à l’optique et à la découverte du fonctionnement des couleurs.

Avant que les savants musulmans ne s’emparent du domaine de l’optique, les penseurs euclidiens et platoniciens croyaient que l’œil était la source de la lumière, et que le monde serait en réalité plongé dans l’obscurité sans l’illumination fournie par l’œil. On pensait que le mélange de cette obscurité avec la lumière produisait les couleurs.

Les théories moins populaires de Démocrite et d’Aristote — selon lesquelles l’œil recueille la lumière et n’en est pas la source — auraient été totalement négligées si elles n’avaient pas été soutenues et développées par les savants musulmans de cette époque, qui furent les premiers à prouver que le monde est en réalité lumière, et que les objets qui s’y trouvent sont, d’une certaine manière, l’absence de cette lumière. Ils montrèrent aussi comment se forment les arcs-en-ciel et introduisirent une théorie des couleurs.

Ibn al-Haytham et le Kitab al-Manazir

L’un des premiers savants musulmans à contribuer de manière significative au domaine fut Ibn al-Haytham (latinisé en Alhazen), qui vécut au XIe siècle. Certains ouvrages d’histoire le qualifient de « plus grand étudiant de l’optique entre Ptolémée et Witelo ».

L’œuvre principale d’Ibn al-Haytham sur l’optique, le Kitab al-Manazir, était bien connue en Occident sous le nom de Thesaurus Opticus. Il y étudia la structure de l’œil et décrivit correctement le processus de la vision. De plus, l’ouvrage contient le plus ancien schéma existant illustrant l’œil et sa connexion au système nerveux central. Le livre fut copié à Bassora en 1083, puis modifié et adopté par le commentateur persan d’Al-Hazen, Kamal al-Din al-Farisi.

La traduction en anglais de sa description des parties est encore utilisée aujourd’hui : retina, cornea, vitreous humor, aqueous humo. Grâce à sa compréhension profonde du fonctionnement de l’œil et à sa capacité à le comparer à la chambre noire, il put étudier la lumière elle-même, améliorant de nombreuses théories antérieures sur la réfraction de la lumière et proposant ses propres théories sur la formation des couleurs. Il démontra que la loi de Ptolémée selon laquelle l’angle d’incidence est proportionnel à l’angle de réfraction n’est vraie que pour de petits angles, et il rejeta la croyance populaire de son époque selon laquelle les rayons lumineux se déplacent des objets extérieurs vers l’œil — et non l’inverse.

Il nota également que la lumière est la même quelle que soit sa source, donnant des exemples de la lumière du soleil, de la lumière d’un feu ou de la lumière réfléchie par un miroir — toutes de même nature. Dans le quatrième volume de cette œuvre, il apporta une preuve expérimentale de « la réflexion spéculaire de la lumière accidentelle comme de la lumière essentielle, une formulation complète des lois de la réflexion, et une description de la construction et de l’usage d’un instrument en cuivre pour mesurer les réflexions sur des miroirs plans, sphériques, cylindriques et coniques, qu’ils soient convexes ou concaves. »

Une autre idée majeure qu’il apporta au domaine de la lumière et de la couleur fut l’idée que la lumière est un mouvement dont la vitesse peut varier, et qu’elle est moindre dans les corps plus denses. C’était le commencement de la théorie des couleurs.

Al-Shirazi, al-Farisi et le mystère de l’arc-en-ciel

L’intérêt d’Ibn al-Haytham pour l’optique se poursuivit deux siècles plus tard avec l’astronome Qutb al-Din al-Shirazi, né en 1236. C’est al-Shirazi qui donna la première explication correcte de la formation de l’arc-en-ciel. Cependant, il ne reste que peu de son œuvre originale sur l’optique, en dehors des travaux de son célèbre élève, Kamal al-Din al-Farisi, qui apporta deux contributions majeures en mathématiques : l’une sur la lumière et l’autre sur la théorie des nombres. Son travail sur la lumière fut suscité par une question qu’on lui posa sur la réfraction de la lumière, ce qui conduisit son maître, al-Shirazi, à lui conseiller de consulter l’œuvre d’Ibn al-Haytham. Al-Farisi fit alors une étude si approfondie de ce traité qu’al-Shirazi lui suggéra d’en écrire une révision. Mais al-Farisi alla bien plus loin : le Tanqih (qui signifie révision) suggéra que certaines des théories d’Ibn al-Haytham étaient incorrectes et proposa des théories alternatives.

Sa « proposition » la plus importante fut sa théorie de l’arc-en-ciel. Alors qu’Ibn al-Haytham en avait d’abord proposé l’idée et qu’al-Shirazi l’avait développée, al-Farisi la révisa et la mit à jour au point d’en faire la première explication mathématiquement satisfaisante de l’arc-en-ciel.

La théorie initiale d’Ibn al-Haytham était que les nuages réfléchissent la lumière du soleil avant qu’elle n’atteigne l’œil, ce qui ne permettait pas une vérification expérimentale. Al-Farisi, en revanche, proposa un modèle où un rayon de lumière solaire est réfracté deux fois par une goutte d’eau, avec une ou plusieurs réflexions se produisant entre les deux réfractions. Ce modèle permettait une expérimentation à l’aide d’une sphère transparente remplie d’eau.

La naissance de la science de la chromothérapie

Cependant, al-Farisi devait expliquer comment se formaient les couleurs de l’arc-en-ciel. La vision précédente de la formation des couleurs était qu’elles étaient produites par un mélange d’obscurité et de lumière, mais cela n’expliquait pas les couleurs de l’arc-en-ciel. S’appuyant sur les preuves expérimentales des couleurs qu’il avait observées avec son expérience de la sphère transparente, al-Farisi proposa que les couleurs de l’arc-en-ciel apparaissent en raison de la superposition de différentes formes d’une image sur un fond sombre. Il écrivit : « Si les images alors s’interpénètrent, la lumière est de nouveau intensifiée et produit un jaune brillant. Ensuite, l’image mêlée diminue et devient d’un rouge de plus en plus sombre jusqu’à disparaître lorsque le soleil est en dehors du cône des rayons réfractés après une réflexion. »

Avant ce livre, notre usage et notre compréhension de la couleur étaient purement traditionnels et intuitifs. Notre compréhension du fonctionnement des couleurs et les débuts de la science de la chromothérapie commencèrent avec ces mots.

Par Karima Burns