Le Coran comme le Hadith contiennent des descriptions du Paradis comme étant rempli de vert :

« À ceux-là sont des Jardins d’éternité sous lesquels coulent les ruisseaux ; on les y parera de bracelets d’or, et ils porteront des vêtements verts de soie fine et de brocart épais entrelacé d’or, y étant accoudés sur des divans élevés ; excellente récompense, et beau lieu de repos. » (18:31).

« Accoudés sur des coussins verts et de magnifiques tapis. » (55:76).

Des récits dans le Hadith mentionnent que le turban du Prophète Muhammad (SAW) était vert, tout comme l’étendard de l’islam. Même l’Encyclopedia Britannica note que, dans certains pays, un turban vert désigne généralement un « Sharif », ou un descendant du Prophète (SAW).

Alors que beaucoup peuvent écarter toute signification à la mention des couleurs dans le Coran, les couleurs que nous choisissons font en réalité une partie importante de notre vie. Le Coran (30.22) nous en donne une indication lorsqu’il dit : « Et parmi Ses signes, la création des cieux et de la terre, ainsi que la diversité de vos langues et de vos couleurs ; il y a certes là des signes pour les savants. »

La symbolique du bleu et du vert dans les mosquées

L’une des premières choses que l’on remarque en entrant dans des mosquées partout dans le monde, ce sont les environnements verts et bleus. Les mosquées en Iran sont célèbres pour leurs carreaux bleus. En Arabie saoudite, on utilise des vitraux bleus et verts dans les conceptions plus modernes des mosquées, tandis que, dans les déserts d’Égypte, certaines mosquées sont entièrement peintes en bleu ou en vert et sont décorées de néons verts la nuit. À Istanbul, la mosquée la plus célèbre est même appelée la Mosquée Bleue.

Bien que les couleurs de ces mosquées aient été choisies pour leur signification religieuse ou leur symbolisme dans les cultures anciennes, la science moderne a, avec le temps, découvert qu’il existe une base solide aux choix du bleu et du vert dans les lieux de culte.

Dans l’Encyclopedia of Healing Therapies, Anne Woodham et David Peters rapportent que ces couleurs ont eu une signification importante pour les gens depuis la préhistoire. Dans l’Antiquité, le vert était la couleur de la croissance, et le bleu était considéré comme la couleur du ciel et de la paix céleste.

La science vibratoire de la chromothérapie

Un Indien nommé Dinshah P. Ghadiali est le premier scientifique dont il est documenté qu’il ait tenté d’expliquer le pouvoir de la couleur. Il affirmait que le secret du pouvoir des couleurs résidait dans le fait qu’elles transmettent des vibrations qui, à leur tour, transmettent certaines humeurs ainsi que la guérison.

Les scientifiques modernes ont développé cette théorie et ont découvert que les rayons du soleil forment tout un spectre de rayonnement électromagnétique qui constitue la lumière blanche visible. La lumière se déplace en longueurs d’onde, et ses différentes longueurs d’onde sont perçues comme des couleurs différentes. Chaque couleur a aussi une fréquence particulière à laquelle elle vibre. Lorsque des personnes aveugles affirment « voir » des couleurs, ce qu’elles perçoivent réellement, ce sont ces diverses longueurs d’onde et fréquences.

C’est aussi ce que les personnes voyantes perçoivent à un niveau subconscient lorsqu’elles sont affectées par les couleurs. En fait, de nombreux scientifiques estiment que cette perception peut se produire jusque dans les niveaux les plus profonds de l’intérieur du corps.

Alors que les médecins s’accordent souvent sur les effets psychologiques de la chromothérapie, ils ignorent généralement les effets physiques. Cependant, la science de la chromothérapie explore à la fois les effets psychologiques et physiques des différentes couleurs. Les chromothérapeutes estiment que toucher une couleur ou y être exposé peut apporter les mêmes bienfaits que la regarder, puisque les couleurs agissent selon leurs longueurs d’onde vibratoires plutôt que selon l’interprétation cérébrale de cette couleur. Plus la vibration est rapide, plus la couleur est « chaude » ; plus la vibration est lente, plus la couleur est « froide ». Des recherches sur les effets de la couleur ont montré que des personnes aveugles de naissance peuvent apprendre à différencier les couleurs par le bout de leurs doigts en percevant la vibration des différentes couleurs.

Les praticiens de la chromothérapie croient également que les cellules et les organes du corps ont des fréquences vibratoires qui peuvent être influencées par certaines fréquences vibratoires des couleurs.

La professeure J. L. Morton, de l’École d’architecture de l’Université d’Hawaï, qui est aussi conférencière internationale et consultante pour des entreprises telles qu’Eastman Kodak, rapporte de manière concluante que la peau PEUT voir la couleur. Elle affirme qu’il y a 4 000 ans, les Égyptiens ont construit des temples de guérison par la lumière parce qu’ils avaient appris que baigner les patients dans des couleurs spécifiques de lumière produisait des effets variés.

Le neuropsychologue réputé Kurt Goldstein a confirmé ce fait. Dans son classique moderne, The Organism, il note que la stimulation de la peau par différentes couleurs entraîne des effets différents. Il déclare : « Il n’est probablement pas faux de dire qu’une stimulation par une couleur spécifique s’accompagne d’un schéma de réponse spécifique de l’organisme tout entier. »

En raison des résultats de telles recherches en chromothérapie, de nombreuses études ont été menées pour démontrer quelles couleurs produisent quels effets sur la psyché humaine. Beaucoup de personnes connaissent des études réalisées en 1948 en Allemagne de l’Ouest, montrant que l’utilisation des couleurs jaune, orange et rouge en classe augmente le QI des élèves. D’autres études aux États-Unis en 1973 ont montré que la lumière rouge fait augmenter la pression artérielle et le rythme cardiaque, et que l’orange provoque des sensations de faim ; c’est pourquoi de nombreux restaurants utilisent la couleur orange dans leur décoration et leurs plats pour stimuler l’appétit. Beaucoup de publicitaires utilisent également les théories de la chromothérapie pour promouvoir leurs produits.

Le bleu et le vert : vecteurs de spiritualité

Le bleu et le vert sont de bons choix pour favoriser une « vie spirituelle ». On dit que le bleu correspond à la gorge d’une personne et le vert au cœur. Par coïncidence, ce sont les deux outils que nous utilisons pour adorer lorsque nous récitons et prions.

Des études (États-Unis, 1973) ont montré que le bleu abaisse la pression artérielle et le rythme cardiaque ; diminue la faim ; et inspire détente, paix et tranquillité. Il est souvent utilisé en chromothérapie pour traiter l’insomnie, une thyroïde hyperactive et les crises de panique.

Le bleu est la couleur de l’honnêteté et de la loyauté. En fait, dans le domaine du web design, le bleu est considéré comme « la couleur mondiale la plus sûre ». Pour les Juifs, il indique la sainteté ; au Moyen-Orient, il signifie la protection ; pour les Hindous, il a une signification religieuse à travers Krishna ; en Chine, il est associé à l’immortalité et en Colombie, il est associé à la propreté.

Dans The Ultimate Healing System, Donald Lepore dit qu’il utilise le bleu lorsqu’il donne des conférences parce qu’il dynamise la zone vocale et amène les gens à respecter davantage ce qu’il dit. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles une khutbah prononcée dans une mosquée bleue est beaucoup plus efficace qu’une khutbah enregistrée sur cassette.

Le bleu est aussi noble, comme dans l’expression « sang bleu ». Marie (mère du Prophète `Isa – AS) est généralement représentée dans les icônes chrétiennes portant un voile ou une robe bleue, car c’est la couleur de la sérénité, de la perfection et de la protection. C’est aussi une couleur rafraîchissante, bonne à porter lors des journées très chaudes, ce qui peut expliquer une partie de son importance au Moyen-Orient. Sur le plan physique, elle est bonne pour les patients souffrant de choc, d’inflammation et de dépressions nerveuses. Le bleu aide à contrôler les états fébriles, à arrêter les saignements, à apaiser les irritations nerveuses et à traiter les brûlures. Cependant, trop de bleu peut rendre une personne froide, déprimée et triste ; il doit donc être équilibré par l’usage de l’orange.

Le vert évoque des sentiments d’harmonie, d’équilibre, de sympathie et d’amour dévotionnel, tout en soulageant la tension nerveuse. Selon Dr Lepore, le vert fournit l’équilibre naturel entre les pouvoirs du rouge et du bleu. Le vert équilibre aussi le bleu (une couleur hautement spirituelle suscitant un sentiment d’émerveillement chez la plupart des gens lorsqu’ils contemplent le ciel ou la mer) et le jaune (considéré comme une couleur très « mentale » qui, dans des études, affecte les capacités des sujets à étudier et à apprendre). En tant que combinaison de ces deux couleurs, il aide les gens à unir leur pensée spirituelle « céleste » à leurs pensées « mentales » terrestres.

Le vert est la couleur de l’estime de soi. Il peut être détesté par des personnes venant de vivre un traumatisme, car, cherchant à équilibrer, il peut faire remonter à la surface des aspects du traumatisme. Créant harmonie et espoir, il aide la zone du cœur et convient aux nerfs fatigués, car il équilibre les émotions et apporte une sensation de calme. Il stimule la croissance ; il est donc utile pour aider à guérir les os cassés et à régénérer des tissus de toutes sortes. Cependant, une exposition à trop de vert peut nous priver des défis dont nous avons besoin pour évoluer et prospérer. Ses tons plus bleutés suggèrent optimisme et espoir, et sont plus spirituels que ses autres tons.

La prochaine fois que vous visiterez la mosquée, réfléchissez à la guérison présente dans les couleurs qui vous entourent, car, en vérité, Allah nous a envoyé des remèdes dans bien des choses — même dans bien des endroits où nous ne nous attendrions pas à les trouver.

Par Karima Burns