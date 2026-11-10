La compétition pour accueillir la Coupe du Monde a été intense depuis sa première édition en 1930 en Uruguay. Il était écrit qu’après 92 ans depuis sa création, le Qatar serait le premier pays arabe et le premier pays du Moyen-Orient à changer le cours de l’histoire en organisant et en accueillant la Coupe du Monde, après une forte concurrence entre le Qatar, l’Australie, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis d’Amérique (après le retrait du Mexique et le rejet de la candidature de l’Indonésie). Cela ajoute une vision mondiale différente à l’histoire de l’organisation du championnat, après que l’Asie l’a accueilli pour la première fois en 2002 au Japon et en Corée du Sud, et après que l’Afrique du Sud l’a accueilli en tant que premier pays africain en 2010 sur le continent brun.

Tout le monde sait que l’organisation de la Coupe du Monde par le Qatar constitue une étape marquante dans l’histoire du championnat, sur les plans historique, géographique et culturel, à bien des égards, après que les multiples tentatives des pays arabes du Moyen-Orient pour l’accueillir n’ont pas abouti.

Son Excellence Mme Maryam Al-Misned, ministre du Développement social et de la Famille, a déclaré dans une interview accordée à l’Agence de presse du Qatar « QANA » que cet événement mondial de football est une opportunité que les Arabes et les musulmans attendent depuis longtemps pour refléter leur véritable apparence et leur véritable image au monde entier, loin de la déformation et des stéréotypes.

La question qui se pose ici est la suivante : quelles sont les caractéristiques de la culture arabe et islamique locale que les organisateurs ont cherché à mettre en avant auprès des invités du Qatar lors de l’accueil du premier événement mondial de football dans la région ?

Premièrement, les caractéristiques de l’universalité et l’acceptation de la diversité culturelle

La vie est un magnifique tissu composé de multiples cultures et civilisations humaines, et nous savons tous que tout événement mondial reflétera nécessairement des images de ces diverses cultures et civilisations humaines. Par conséquent, nous devons d’abord saluer et apprécier l’esprit profond qui a accepté ce fait, puis qui a envisagé de mettre en lumière des traits culturels et de les présenter aux invités du Qatar, afin qu’ils puissent les découvrir sur les plans de l’histoire, du patrimoine et des traditions locales.

Nous pouvons également identifier le rapprochement entre la culture mondiale et la culture locale à travers les plus splendides images de diversité culturelle, d’harmonie, de coexistence et d’incarnation concrète de ces significations pour le monde, comme l’a exprimé le Dr Ibrahim Al-Ansaari, doyen de la Faculté de droit de l’Université du Qatar, en disant que :

« les valeurs locales demeurent continuellement dans la société ; celui qui les abandonne, les abandonne par choix, et il sera tenu pour responsable de son choix ».

En outre, l’État du Qatar n’aurait pas été en mesure d’accueillir la Coupe du Monde s’il n’avait pas démontré son universalité et satisfait à ses critères. Les manifestations de l’universalité de l’État du Qatar se traduisent par :

Le domaine intellectuel et culturel : « sa pensée ».

Le cadre administratif caractérisé par l’accompagnement et le sérieux : « sa gestion ».

Le développement des infrastructures : « son infrastructure globale ».

L’essor de la pensée et de la vision du Qatar donne naissance à une gestion ambitieuse visant à accéder au trône du monde dans tous les domaines, y compris le sport. La progression de la pensée et de la vision du Qatar, soutenue par la force de sa gestion sérieuse et sincère, a fourni les critères requis qui ont placé le pays au premier rang dans la compétition pour l’organisation du championnat de la Coupe du Monde. De plus, l’infrastructure visible est devenue parfaitement claire pour toutes les autorités organisatrices, pour le peuple qatari et pour chaque résident sur le sol du Qatar.

Deuxièmement, les traits de la culture arabe et islamique locale dans les stades

En résumé, on dit que tous les stades du Qatar reflètent la culture arabe locale et la civilisation islamique comme suit :

Premièrement : le stade Al-Bayt , où ont eu lieu la cérémonie d’ouverture et le match d’ouverture. Ce stade a été construit sous la forme d’une immense tente qui le recouvre entièrement. Le stade tire son nom de la tente habitée par les gens du désert au Qatar et dans la région du Golfe tout au long de l’histoire.

, où ont eu lieu la cérémonie d’ouverture et le match d’ouverture. Ce stade a été construit sous la forme d’une immense tente qui le recouvre entièrement. Le stade tire son nom de la tente habitée par les gens du désert au Qatar et dans la région du Golfe tout au long de l’histoire. Deuxièmement : le stade Ahmad Bin Ali , qui reflète l’environnement qatari. La forme extérieure de ce stade évoque les vagues de sable, la beauté du désert ainsi que la flore et la faune locales.

, qui reflète l’environnement qatari. La forme extérieure de ce stade évoque les vagues de sable, la beauté du désert ainsi que la flore et la faune locales. Troisièmement : le stade Al-Janoub , situé dans la ville d’Al-Wakra. Le stade a été conçu à partir de l’image des voiles des bateaux traditionnels qataris afin de célébrer l’histoire ancienne de la ville d’Al-Wakra, qui était autrefois un centre de chasse et de recherche de perles.

, situé dans la ville d’Al-Wakra. Le stade a été conçu à partir de l’image des voiles des bateaux traditionnels qataris afin de célébrer l’histoire ancienne de la ville d’Al-Wakra, qui était autrefois un centre de chasse et de recherche de perles. Quatrièmement : le stade Khalifa International , qui est relié au Musée olympique et sportif du Qatar, afin de montrer l’attachement du lieu au passé, à l’histoire et à la fierté, tout au long de son parcours vers la construction d’un avenir radieux.

, qui est relié au Musée olympique et sportif du Qatar, afin de montrer l’attachement du lieu au passé, à l’histoire et à la fierté, tout au long de son parcours vers la construction d’un avenir radieux. Cinquièmement : le stade Al-Thumama , dans lequel l’architecture arabe est évidente. Le stade a été conçu sous la forme d’une calotte traditionnelle, qui est le bonnet porté sous le bandeau dans les pays arabes. Il renvoie à la culture arabe commune et confirme la profondeur de leur civilisation ainsi que leur héritage historique et culturel.

, dans lequel l’architecture arabe est évidente. Le stade a été conçu sous la forme d’une calotte traditionnelle, qui est le bonnet porté sous le bandeau dans les pays arabes. Il renvoie à la culture arabe commune et confirme la profondeur de leur civilisation ainsi que leur héritage historique et culturel. Sixièmement : le stade Education City , qui constitue un modèle alliant l’architecture islamique traditionnelle à un caractère moderne.

, qui constitue un modèle alliant l’architecture islamique traditionnelle à un caractère moderne. Septièmement : le stade Lusail. Ce stade rappelle le phare ou la lanterne arabe traditionnelle, ainsi que les ustensiles et autres objets d’art utilisés autrefois dans la région.

Ce stade rappelle le phare ou la lanterne arabe traditionnelle, ainsi que les ustensiles et autres objets d’art utilisés autrefois dans la région. Huitièmement : le stade 974, qui renvoie à l’ancien patrimoine maritime et commercial de l’État du Qatar. Le nombre 974 ne renvoie pas seulement à l’indicatif téléphonique international du Qatar, mais symbolise aussi le nombre de conteneurs maritimes qui ont été utilisés pour construire le stade.

Ainsi, l’essence de l’événement tournait autour des traits de la culture arabe et islamique locale, mettant en valeur sa civilisation.

Troisièmement, les traits de la culture arabe et islamique locale dans les symboles du championnat de la Coupe du Monde

Les symboles choisis pour le championnat de la Coupe du Monde mettent en avant la culture locale, comme le reflètent :

– Le célèbre logo de la Coupe du Monde que nous voyons, composé des couleurs du drapeau du Qatar, le blanc et le brun rougeâtre, rappelle au spectateur un certain nombre d’éléments de la culture locale, comme le châle de laine traditionnel qui représente les vagues de sable et les ornements floraux, en reflet de l’art et de la calligraphie arabes traditionnels.

Cette philosophie est rare et distincte dans sa manière de refléter la culture locale par rapport à l’histoire des précédents championnats.

– La vision créative de la Coupe du Monde qui symbolise les bandeaux traditionnels de la région du Golfe. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit là d’une des manifestations évidentes de la culture arabe lors de la Coupe du Monde, Qatar 2022.

L’affiche officielle

Parmi les symboles de la Coupe du Monde figure le panneau officiel de bienvenue adressé aux invités, montrant le bandeau qui renvoie à la culture locale, accompagné du mot (Come on). À ce sujet, les dictionnaires arabes mentionnent les significations suivantes de (come on) :

Come on : est un outil d’appel, utilisé pour appeler une personne à distance ou pour une injonction qui y est liée. Son objectif est d’alerter la personne invitée afin qu’elle écoute votre parole.

est un outil d’appel, utilisé pour appeler une personne à distance ou pour une injonction qui y est liée. Son objectif est d’alerter la personne invitée afin qu’elle écoute votre parole. Come on : est le nom d’un verbe à l’impératif qui signifie « plus vite ». La traduction anglaise la plus proche est peut-être Come on.

Quatrièmement, observer de près la culture arabe locale de ses propres yeux, dans la réalité

Certaines de ces manifestations sont créées intentionnellement pour relier l’événement à la culture locale, comme cela a été dit précédemment, et certaines relèvent d’une culture locale existante que les invités peuvent voir et expérimenter.

Autrefois, on disait que le fait d’entendre n’est pas comme le fait de voir, ou que voir, c’est croire. Celui qui voit et témoigne de ses propres yeux n’est pas comme celui qui entend seulement. L’accueil du championnat par le Qatar offre aux invités du pays l’occasion d’être témoins de ce qui n’est pas vu dans les cultures arabes. Le visiteur verra une scène qui reflète la culture arabe en visitant simplement les lieux patrimoniaux et anciens. Le visiteur verra le vêtement arabe porté par les hommes, les femmes et les enfants, et non uniquement sur les écrans de télévision.

Les invités du Qatar verront les mosquées et leurs minarets et entendront l’appel à la prière dans le pays, de jour comme de nuit, avec la possibilité de visiter des centres culturels qui présentent l’Islam à quiconque souhaite l’embrasser. Les organisateurs ont cherché à sensibiliser les visiteurs à la culture locale et ont fixé des lignes directrices à ce sujet, notamment : les gens peuvent en général porter ce qu’ils souhaitent. Toutefois, ils doivent couvrir leurs épaules et leurs genoux lorsqu’ils visitent des lieux publics. Les visiteurs étrangers et les résidents peuvent porter une variété de styles de vêtements et de modes, tandis que les citoyens qataris portent généralement une tenue traditionnelle que les visiteurs peuvent également revêtir s’ils le désirent.

Les gens ont compris la fierté qu’éprouve le pays hôte pour sa culture et le fait qu’il y reste attaché, tout en assumant son universalité et son pluralisme.

Ainsi, l’État du Qatar a contribué à montrer clairement la culture arabe et islamique locale et à mettre en lumière des aspects de la civilisation arabo-islamique pour le monde entier. Cet article s’est largement appuyé sur les sources officielles à cet égard, notamment le site Hukoomi, le site Qatar 2022 et les médias locaux. Cependant, il existe d’autres manifestations que celles mentionnées qui expriment la culture locale : de nombreux événements, activités et formes d’art contemporain qui reflètent la culture locale et la culture des participants, indiquant la diversité et la coexistence, dans un contexte de fierté de l’Islam et de la culture locale.