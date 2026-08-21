Zeinab Al-`Alawani, enseignante de fiqh et d’études islamiques à la Graduate School of Islamic and Social Sciences, déclare ce qui suit :

Si un homme est sérieux dans sa demande en mariage, il peut se renseigner sur la taille des vêtements de la future épouse.

Cependant, si sa sœur ou sa mère participent déjà au processus et ont rencontré la jeune femme, il n’y a pas de raison valable pour qu’il cherche à connaître précisément son tour de poitrine, de hanches ou de taille.

Il est impoli de poser ce type de questions à une future épouse, en particulier au début du processus de mariage. Ce sont des questions très personnelles et il serait donc gênant et inapproprié de les lui poser.