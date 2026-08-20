Quiconque observe attentivement les méthodes du Coran dans son adresse à l’âme humaine, ainsi que ses modes de débat avec les opposants obstinés, constatera que le fondement principal du discours coranique réside dans l’appel à la nature primordiale (fitra) et le rappel de son Créateur. Car cette nature innée est préparée à reconnaître la vérité et à être guidée vers les fondements de l’islam. Par ailleurs, le discours coranique s’adresse à la raison, à laquelle il ne sied guère de s’éloigner des évidences premières, ni des vérités affirmées par le Coran.

La nature saine n’est nullement surprise lorsqu’elle entend les injonctions coraniques affirmant l’unicité divine (tawḥīd), promouvant les vertus, dénonçant les vices, et condamnant la corruption et l’injustice. Cette fitra a en effet été dotée d’une clairvoyance morale, comme le dit Allah ﷻ :

« L’homme est un témoin perspicace contre lui-même, même s’il présente ses excuses. » (Sourate al-Qiyāma, v.14-15)

Cette nature saine et cette raison apte à la réflexion sont des forces intrinsèques, mais elles ont besoin de la Révélation pour être dirigées vers la vérité, éveillées de leur torpeur, stimulées à l’action. C’est pourquoi le croyant demande dans chaque prière : « Guide-nous sur le droit chemin.»

Mais si ces forces s’absentent ou si leur lumière est voilée, le Coran ne trouve aucun effet sur les cœurs scellés, ni sur les oreilles sourdes. Ceux qui possèdent de tels cœurs, lorsqu’ils entendent le Coran, s’en détournent davantage encore dans leur entêtement. Une construction ne peut s’élever sans fondations solides ; de même, un édifice ne peut être bâti sur un sol inexistant. Les cœurs, en tant que réceptacles, sont d’une grande diversité, tout comme leur perception des vérités et leur capacité à en tirer profit.

La Fitra et l’Usage de la Raison

La nature saine ne doute pas de l’existence de Dieu : « Leurs messagers leur dirent : “Y a-t-il un doute au sujet d’Allah, Créateur des cieux et de la terre?”» (Sourate Ibrāhīm, v.10)

Le Coran incite l’homme à faire usage de son intellect, à voir les choses avec lucidité, à méditer les réalités exposées. Il souligne la faiblesse des raisonnements polythéistes : « Ils ont adopté, en dehors de Lui, des divinités qui ne créent rien et sont elles-mêmes créées, qui ne détiennent ni mal ni bien pour elles-mêmes, et qui ne possèdent ni la mort, ni la vie, ni la résurrection. » (Sourate al-Furqān, v.3)

Et Il dit : « À celui à qui Nous accordons une longue vie, Nous faisons baisser progressivement sa constitution. Ne raisonnerez-vous donc pas? » (Sourate Yā Sīn, v.68)

Argumentation, Remontrance, et Réfutation

Le Coran adopte souvent une méthode progressive dans l’argumentation : il commence par les preuves rationnelles, puis passe à l’avertissement, à la réprobation, et à la mise en évidence de l’égarement des mécréants et des adeptes du faux.

Allah rapporte les propos d’Ibrāhīm عليه السلام à son père : « Ô mon père ! Pourquoi adores-tu ce qui n’entend ni ne voit, et ne te profite en rien ? Ô mon père ! N’adore pas le diable. Certes, le diable est rebelle envers le Tout Miséricordieux. Ô mon père ! Je crains qu’un châtiment ne te touche de la part du Tout Miséricordieux, et que tu ne deviennes un allié du diable. » (Sourate Maryam, v.42-45)

Le Coran met également les polythéistes face à l’incohérence de leurs croyances : « Ceux que vous invoquez en dehors d’Allah ne créent rien, mais sont eux-mêmes créés. Ce sont des morts, non des vivants. »

Il critique aussi la logique absurde des gens du Livre : « Les Juifs et les Chrétiens disent : “Nous sommes les enfants d’Allah et Ses bien-aimés.” Dis : “Pourquoi donc vous châtie-t-Il pour vos péchés ? Non, vous êtes des humains parmi ceux qu’Il a créés.” » (Sourate al-Māʾida, v.18)

L’Homme Face aux Lois Universelles

Parmi les formes de débat fondé sur la vérité, on trouve l’interpellation directe : « Où vas-tu, ô homme? »

Tu es cerné par les lois universelles d’Allah dans les cieux et la terre. Peux-tu te soustraire à ces lois ? Peux-tu te passer de la grâce divine et de tout ce qu’Il a mis à ton service ?

Le Coran oriente ainsi les hommes vers la contemplation du réel : « Et un signe pour eux est que Nous avons transporté leur descendance dans le vaisseau chargé. Et si Nous voulions, Nous les ferions périr… » (Sourate Yā Sīn, v.41-43)

« Celui qui pense qu’Allah ne le secourra ni ici-bas ni dans l’au-delà, qu’il tende une corde jusqu’au ciel, puis qu’il coupe, et qu’il voit si sa ruse dissipe ce qui l’irrite ! » (Sourate al-Ḥajj, v.15)

« Ils ont mécru ceux qui disent qu’Allah est le Messie, fils de Marie. Dis : “Qui donc détient quelque pouvoir contre Allah, s’Il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, sa mère, et tous ceux qui sont sur terre ?” » (Sourate al-Māʾida, v.17)

Réfutation des Allégations Incohérentes

Le Coran réfute les propos contradictoires et non fondés — des paroles que la réalité contredit, et qui relèvent de l’impossible. C’est le cas de l’accusation portée par Quraysh — et reprise par certains orientalistes — selon laquelle le Prophète ﷺ aurait appris d’hommes du Livre à La Mecque :

« Ainsi diversifions-Nous les versets afin qu’ils disent : ‘Tu as appris.’ C’est pour que Nous l’exposions à un peuple qui comprend. » (Sourate al-Anʿām, v.105)

Et Il dit : « Nous savons bien qu’ils disent : ‘Un homme lui enseigne.’ Or, la langue de celui vers qui ils tendent est étrangère, alors que ceci est une langue arabe claire. » (Sourate an-Naḥl, v.103)

Si les Arabes de pure souche — reconnus pour leur éloquence — ont été incapables de relever le défi coranique, malgré leur maîtrise de la rhétorique, comment le Prophète ﷺ aurait-il pu apprendre le Coran de deux esclaves byzantins? Une allégation incohérente, émise par pure obstination.

L’Épreuve du Temps

Lorsque les arguments rationnels demeurent inefficaces, le Coran s’adresse à ceux-là en leur disant : attendez, et vous verrez. L’avenir vous révélera la vérité : « Dis : ‘Attendez donc ! Moi aussi j’attends avec vous. Bientôt vous saurez qui sont les gens du droit chemin.’ » (Sourate Ṭā Hā, v.135)

« Ton peuple a démenti [le message], et c’est pourtant la vérité. Dis : ‘Je ne suis pas votre garant. Toute nouvelle a son moment, et vous en saurez bientôt la réalité.’ » (Sourate al-Anʿām, v.66-67)

Allah relate la réaction des mécréants : « Le Rappel lui a-t-il été révélé parmi nous? Non, ils sont dans le doute au sujet de Mon rappel. En réalité, ils n’ont pas encore goûté au châtiment. » (Sourate Ṣād, v.8)

C’est-à-dire que s’ils avaient goûté au châtiment, ils auraient reconnu la véracité du Message. Mais leur ignorance les empêche de réfléchir, jusqu’à ce que la vérité leur soit imposée par l’épreuve elle-même. (Voir Tafsīr Ibn ʿAṭiyya)

L’Histoire : Miroir du Présent

Le Coran utilise également le retour à l’histoire et au sort des nations précédentes pour en tirer leçons et exhortations. Les lois d’Allah sont immuables à travers les époques. Ce qui s’est produit dans le passé est susceptible de se reproduire :

« Ne voient-ils pas combien de générations avant eux Nous avons fait périr ? Nous leur avions donné plus de puissance sur terre que ce que Nous vous avons accordé ; Nous avions envoyé le ciel sur eux en abondance, et fait couler des rivières à leurs pieds. Puis Nous les avons détruits pour leurs péchés, et Nous avons créé d’autres générations après eux. » (Sourate al-Anʿām, v.6)

Par Muḥammad al-ʿAbda