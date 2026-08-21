Il est essentiel de connaître les règles éthiques lorsqu’il s’agit de discuter en ligne avec une personne du sexe opposé selon la jurisprudence islamique.

Zeinab Al-`Alawani, enseignante de fiqh et d’études islamiques à la Graduate School of Islamic and Social Sciences, déclare ce qui suit :

Il est regrettable que certains jeunes musulmans prennent aujourd’hui cette question à la légère. Les discussions en ligne impliquent souvent de nombreux éléments connexes : l’échange d’émotions par messages, le fait d’imaginer l’autre personne pendant la conversation, les échanges avec une personne non-mahram, parfois l’envoi de photos, le fait d’apprendre à se connaître, etc. Chacun de ces aspects est soumis à des règles particulières.

Si la discussion répond à un besoin légitime, par exemple pour mieux se connaître pendant une période de fiançailles, elle peut alors se comprendre dans ce cadre.

En revanche, discuter avec une personne du sexe opposé sans raison valable est, à mon avis, interdit et doit être évité.

Il ne faut pas oublier que ce processus ne se limite pas à un simple échange de paroles. Les personnes qui discutent développent des pensées et des sentiments l’une envers l’autre, expriment leurs émotions, et les règles de bienséance (adab) qui régissent les échanges avec une personne non-mahram sont souvent négligées.

Je suis donc personnellement d’avis qu’il convient de fermer cette voie lorsqu’elle risque de conduire à des conséquences indésirables.