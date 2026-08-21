Le don de sang est une pratique essentielle en islam, et il est important de comprendre les règles juridiques régissant la transfusion sanguine.

Le Dr Hussam al-Din ibn Musa Afanah, professeur de jurisprudence et d’usul à l’Université Al-Quds, en Palestine, déclare :

Le don de sang est une nécessité pour les êtres humains. Je n’exagère pas en disant que son statut juridique peut relever du fard kifayah, c’est-à-dire d’une obligation collective : lorsque certains membres de la communauté l’accomplissent, les autres en sont déchargés.

Cela s’explique par la nécessité de sauver les malades et les blessés victimes de divers accidents. Il convient donc qu’une personne donne son sang pour l’amour d’Allah, sans demander de contrepartie financière, afin de contribuer à sauver la vie de celui qui en a besoin.

Il n’est pas permis de recevoir une rémunération en échange du sang donné, car l’être humain a été honoré par Allah et il n’est pas permis de faire commerce d’une partie de son corps. Ainsi, il n’est pas permis, par exemple, de vendre ses cheveux comme on vend la laine des animaux, et à plus forte raison de vendre son sang, car un tel commerce n’est pas permis.

Allah dit :

« Nous avons certes honoré les enfants d’Adam… » (Al-Isra’, 17 : 70)

Compte tenu de cet honneur accordé à l’être humain, il ne convient pas qu’il fasse commerce des parties de son corps comme on échange des marchandises.

Si une personne ayant besoin de sang ne peut en obtenir gratuitement par don ou par cadeau et qu’elle ne peut y accéder qu’en le payant, il lui est alors permis de l’acheter. Le péché incombe dans ce cas à celui qui perçoit l’argent, et non à celui qui donne le sang.

Il convient enfin de préciser qu’une transfusion sanguine ne crée aucun lien d’interdiction matrimoniale entre le donneur et le receveur, contrairement à ce qui peut résulter de l’allaitement.