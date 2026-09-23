Introduction : un dépôt sacré dans un monde en mutation

Éduquer des enfants « enfants Rabbâni » dans un monde sécularisé est sans doute l’un des défis les plus importants et l’un des investissements les plus gratifiants qu’un parent musulman puisse entreprendre à l’époque moderne. Le terme « Rabbâni » désigne ceux qui sont profondément attachés à leur Seigneur, qui possèdent une connaissance religieuse approfondie et la sagesse nécessaire pour la mettre en pratique dans leur vie quotidienne.

Dans un contexte contemporain dominé par le matérialisme, le relativisme moral et les distractions numériques, ancrer le cœur d’un enfant dans le divin exige bien davantage qu’un simple enseignement des rites religieux ; cela demande une démarche globale, réfléchie et intentionnelle.

Nous vivons à une époque où le « séculier » n’est plus seulement un environnement extérieur, mais une influence omniprésente qui façonne très tôt les désirs, les identités et les visions du monde. Pour élever des enfants fermes dans leur foi, tout en étant compatissants et capables de contribuer positivement à la société, les parents doivent voir au-delà de la simple préservation de la foi et viser l’excellence spirituelle.

Cet article explore les fondements coraniques et les méthodes prophétiques permettant d’accompagner une nouvelle génération de leaders Rabbâni, capables de naviguer dans les complexités du monde moderne sans perdre leur boussole céleste.

La vision coranique de la responsabilité parentale

Le fondement coranique de l’éducation des enfants commence par la reconnaissance du fait qu’ils sont un « dépôt » (amâna) confié par Allah et qu’ils peuvent devenir soit une grande épreuve, soit une immense bénédiction.

Allah (Exalté soit-Il) ordonne explicitement aux croyants dans la sourate At-Tahrîm :

« Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles d’un Feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. » (Coran, 66:6)

Ce verset établit que le premier devoir du parent est d’assurer la protection spirituelle de son enfant. Protéger un enfant du « Feu » ne consiste pas uniquement à ériger des barrières physiques autour de lui, mais également à fortifier son caractère (akhlâq) et à nourrir sa foi (îmân).

Le Coran nous offre également, à travers l’histoire de Luqmân le Sage, un modèle intemporel d’accompagnement et de transmission Rabbâni. Dans la sourate Luqmân, nous voyons un père s’adresser à son fils avec tendresse et clarté :

« Ô mon fils, n’associe rien à Allah. L’association [à Allah] est certes une énorme injustice. » (Coran, 31:13)

Les conseils de Luqmân passent naturellement du monothéisme pur à l’éthique pratique : l’accomplissement de la prière, la recommandation du bien, l’interdiction du mal, ainsi que l’humilité dans la démarche et dans la voix.

Cela montre qu’une éducation Rabbâni est équilibrée : elle commence par les « droits d’Allah » et s’étend aux « droits des êtres humains », afin de former un enfant dont la spiritualité est saine et dont le comportement en société est empreint de grâce et de respect.

La méthode prophétique : miséricorde et lien affectif

Le Prophète Muhammad ﷺ nous a offert le modèle pratique par excellence pour éduquer les enfants de manière à faire naître en eux l’amour du Divin. Son approche reposait sur la rahma (miséricorde) et sur un lien affectif profond, plutôt que sur la dureté ou un autoritarisme froid.

Il est rapporté que le Prophète ﷺ prolongeait sa prosternation parce que ses petits-fils, Al-Hasan et Al-Husayn, grimpaient sur son dos. Il ne les réprimandait pas et ne les repoussait pas ; il accordait une place à leur enfance au cœur même de l’acte d’adoration le plus sacré.

Cela transmettait un message puissant : la mosquée et la prière sont des espaces d’amour et de sécurité, et non de peur et de restriction.

Pour éduquer des enfants Rabbâni, les parents doivent s’inspirer de ce modèle de « la connexion avant la correction ». Le Prophète ﷺ nous a enseigné que les enfants naissent selon la fitra (disposition naturelle originelle) et que ce sont les parents qui façonnent cette disposition.

En faisant preuve de miséricorde, le parent donne à l’enfant un aperçu de la miséricorde d’Allah. Lorsqu’un enfant se sent aimé sans condition par ceux qui prennent soin de lui ici-bas, il lui devient beaucoup plus facile d’accorder sa confiance à son Créateur et de L’aimer.

Dans un monde sécularisé qui cherche souvent à « déconstruire » la fitra, la méthode prophétique fondée sur la chaleur humaine et la bienveillance constitue un bouclier protecteur, faisant du foyer un refuge de vérité et de sécurité affective.

Construire l’identité dans un environnement sécularisé

L’un des plus grands défis auxquels sont confrontés aujourd’hui les parents qui souhaitent éduquer des enfants Rabbâni est la crise identitaire alimentée par l’éducation séculière et les médias.

Le sécularisme tend souvent à reléguer la religion à la sphère privée ou à une activité pratiquée uniquement le week-end, tandis que le « monde réel » serait régi par d’autres systèmes de valeurs.

Pour y remédier, les parents doivent intégrer l’islam au « rythme de la vie », plutôt que de le traiter comme une matière distincte. Un enfant Rabbâni est un enfant qui perçoit la présence et les signes de la puissance d’Allah dans les lois scientifiques de la physique, dans la beauté du monde naturel et dans les méandres de l’histoire humaine.

Cette intégration exige des parents qu’ils deviennent des « créateurs de sens ». Au lieu de simplement dire à un enfant qu’une chose est haram (interdite), nous devons lui expliquer la hikma (sagesse) qui sous-tend les prescriptions divines, en montrant comment elles protègent l’âme et la société.

Nous devons encourager l’esprit critique afin que, lorsqu’ils seront confrontés aux idéologies séculières, nos enfants disposent des outils intellectuels nécessaires pour distinguer le « savoir utile » des « récits déformés ».

En ancrant leur identité dans la fierté d’être des serviteurs d’Allah (ʿAbd Allâh), nous veillons à ce qu’ils ne cherchent pas dans les tendances extérieures ou dans la pression de leurs pairs la source de leur estime personnelle.

L’importance de l’environnement et de la bonne compagnie

Le Prophète ﷺ a dit :

« L’homme suit la religion de son ami proche. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » (Abû Dâwûd)

Dans un monde sécularisé, le « village » qui contribuait autrefois à élever un enfant a largement été remplacé par « Internet » et les « algorithmes ».

Pour éduquer des enfants Rabbâni, les parents doivent donc reconstruire consciemment un environnement vertueux. Cela implique notamment de rechercher les mosquées locales, les groupes de jeunes et les familles qui partagent des objectifs spirituels similaires.

Lorsqu’un enfant voit ses camarades prier, servir la communauté et parler avec adab, le mode de vie Rabbâni devient pour lui quelque chose de « normal ».

Il est difficile pour un enfant de se sentir comme un étranger solitaire (gharîb) dans une école sécularisée lorsqu’il dispose d’un groupe solide et bienveillant de croyants auprès desquels il peut revenir.

Les parents doivent également encadrer l’environnement numérique de leurs enfants, en veillant à ce que les contenus qu’ils consomment renforcent leurs valeurs au lieu de les saper.

Créer une « culture familiale » qui accorde une place centrale au Coran, aux discussions enrichissantes et au service des autres permet d’instaurer un environnement dans lequel les graines de la foi peuvent grandir sans être étouffées par les mauvaises herbes du matérialisme.

Donner l’exemple : le parent comme miroir

En définitive, les enfants ne font pas ce que nous leur disons de faire ; ils font ce que nous faisons.

La manière la plus efficace d’éduquer des enfants Rabbâni consiste donc, pour les parents, à s’efforcer eux-mêmes de devenir Rabbâni.

Si un enfant voit son père donner la priorité à la prière plutôt qu’à un appel professionnel, ou sa mère choisir la vérité plutôt qu’un mensonge commode, il apprend par l’observation ce que signifie réellement vivre sa foi.

L’authenticité est la monnaie de l’influence. Lorsqu’il existe un écart entre le « discours religieux » du parent et son « comportement réel », l’enfant risque de percevoir la religion comme une forme d’hypocrisie et de se tourner vers le sécularisme, qu’il peut percevoir comme davantage en accord avec l’exigence d’honnêteté.

Être un parent Rabbâni ne signifie pas être parfait ; cela signifie « s’efforcer avec transparence ».

Cela signifie savoir présenter ses excuses à ses enfants lorsque l’on perd son calme et leur montrer comment un croyant se repent et revient vers Allah.

Cela signifie également partager avec eux, d’une manière adaptée à leur âge, son propre cheminement spirituel et ses difficultés.

Lorsque les enfants voient leurs parents rechercher la connaissance, faire preuve de patience et s’en remettre à Allah par la douʿa (invocation), ils adoptent naturellement ces attitudes comme des repères pour avancer dans leur propre vie.

Conclusion : semer les graines d’une récolte divine

En conclusion, éduquer des enfants Rabbâni dans un monde sécularisé est un cheminement permanent fait de patience, de prière et d’un amour profond.

C’est un processus qui consiste à semer des graines dans le cœur de nos jeunes et à faire confiance à Allah pour la récolte.

Même si le monde sécularisé présente de nombreuses distractions et difficultés, la lumière du Coran et la sagesse de la Sunna sont largement suffisantes pour guider nos enfants à travers les ténèbres.

En établissant un foyer enraciné dans la sagesse de Luqmân, la miséricorde prophétique et la clarté intellectuelle, nous offrons à nos enfants le plus beau des cadeaux : une relation profonde et inébranlable avec leur Seigneur.

En tant que parents, notre plus grande réussite ne se mesure ni aux diplômes universitaires de nos enfants ni à leur situation financière, mais à leur capacité à rester fermes dans leur foi lorsque nous ne serons plus là pour leur tenir la main.

Soyons les gardiens de leur fitra et les guides de leurs âmes.

Puisse Allah nous accorder la force d’être des parents Rabbâni et nous bénir d’enfants qui soient la fraîcheur de nos yeux, des guides pour les pieux et des flambeaux de lumière dans un monde qui en a désespérément besoin.