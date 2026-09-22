La détérioration rapide de l’environnement humain n’est rien d’autre qu’une crise des valeurs. Elle constitue en réalité la manifestation la plus frappante du développement de la civilisation occidentale. On ne peut ignorer cette conclusion incontournable : la science et la technologie modernes nous ont donné la capacité concrète et matérielle de nous détruire complètement. La menacée qui pèse sur notre propre demeure terrestre n’est qu’une illustration de cette capacité.

La situation moderne

La civilisation moderne se caractérise par sa maîtrise impressionnante des forces physiques et naturelles qui, tout au long de l’histoire humaine, ont accablé l’être humain de toutes sortes de détresses et de souffrances. Désormais, l’homme moderne n’est plus impuissant face aux forces imprévisibles d’une nature indomptée. Ayant déjà soumis l’ensemble de son environnement terrestre, il porte maintenant ses regards avides vers les étoiles.

Cette domination sans précédent de la nature constitue une caractéristique unique et particulièrement remarquable de la civilisation moderne, certes occidentale. Toutes les autres civilisations contemporaines cherchent à imiter la science et la technologie occidentales afin d’acquérir les outils de cette redoutable maîtrise. Les idéologies politiques, les convictions religieuses, les héritages culturels et les traditions historiques sont tous volontiers sacrifiés sur l’autel de la modernité. Toute société contemporaine, semble-t-il, se précipite pour s’emparer des fruits de la conquête occidentale de la nature, sans être entravée par quelque contrainte morale que ce soit.

Ironiquement, alors que le reste du monde est aveuglé par l’éblouissante démonstration de la puissance occidentale, l’Occident lui-même n’est plus certain des forces morales fondamentales de sa civilisation. Face à l’ampleur des problèmes auxquels le monde est aujourd’hui confronté — des problèmes qui résistent aux solutions techniques, c’est-à-dire occidentales — l’homme occidental manifeste tous les signes d’une perte de confiance.

L’impossibilité manifeste de maintenir indéfiniment l’éthique débridée du progrès et de l’amélioration perpétuelle a même jeté une ombre inquiétante sur la capacité de l’humanité à survivre en tant qu’espèce sur cette planète. Le sombre pressentiment d’une catastrophe environnementale, peut-être le plus grand danger auquel l’humanité soit aujourd’hui confrontée, a également remis à l’honneur la vertu cardinale de temperantia, ainsi que la nécessité de faire preuve d’humilité face au jargon scientifique contemporain. En bref, le sentiment illusoire de domination que l’homme avait connu durant une courte période a disparu. Et, assurément, la confiance d’hier dans les pouvoirs de l’homme prométhéen appartient désormais au passé.

Éthique écologique et conscience religieuse

L’être humain, en tant que créature, ne se trouve jamais dans un état de nature, car dès qu’il devient reconnaissable en tant qu’être humain, il se trouve déjà dans un état de culture. Les efforts de l’homme pour imposer sa volonté à la nature peuvent donc être considérés comme faisant partie intégrante de sa lutte permanente pour demeurer humain.

La manière dont il interagit avec la nature — qu’il cherche à la dominer ou à l’apaiser par des offrandes votives — reflète ainsi sa propre conception de lui-même et les valeurs ultimes auxquelles il adhère. Il ne fait aucun doute que l’environnement humain, c’est-à-dire cette partie de la nature que l’homme habite et façonne pour répondre à ses aspirations, révèle une grande partie de la finalité propre à une culture ainsi que de sa vision globale du monde.

Les questions écologiques sont, en dernière analyse, profondément enracinées dans la conscience morale et éthique d’une culture. L’écologie fait en réalité partie intégrante de la Weltanschauung religieuse, c’est-à-dire de sa conception religieuse du monde.

Ces dernières années, avec la prise de conscience progressive de la dégradation de l’environnement mondial, les questions suivantes ont été posées à maintes reprises :

De quelle manière l’état actuel du déséquilibre écologique révèle-t-il les racines spirituelles fragiles de la culture moderne ?

Quelles sont les racines métaphysiques et philosophiques de l’attitude envers l’environnement qui a conduit la civilisation moderne au bord de la catastrophe ?

Qu’est-ce qui, dans l’héritage intellectuel et spirituel de l’homme occidental, distingue sa conception de la nature et son éthique environnementale de celles des cultures anciennes et des autres cultures contemporaines ?

L’épuisement des ressources naturelles et la détérioration de l’environnement humain ne sont-ils que l’envers de la société industrielle qui a libéré le génie du changement technologique et se trouve désormais incapable de maîtriser cet esprit indocile ?

Le véritable responsable de toute cette tragédie écologique ne serait-il pas l’homme lui-même, qui aurait engendré un nombre excessif de ses semblables ?

Peut-être la cause profonde de notre crise environnementale réside-t-elle simplement dans le fait que, jusqu’à présent, toute réflexion éthique a toujours été considérée comme devant uniquement porter sur les relations de l’homme avec l’homme.

Une réponse particulièrement provocatrice à ces questions fut apportée par Lynn White Jr., qui avança la thèse selon laquelle les racines de nos problèmes écologiques se trouvaient dans l’éthique judéo-chrétienne. Selon White, dans la tradition biblique, l’homme est placé au-dessus de la nature. Il constitue une création particulière de Dieu et a reçu pour commandement de dominer la nature : remplir la terre, la soumettre et dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout être vivant qui se meut sur la terre.

White poursuit en affirmant que le christianisme a sanctifié la conquête de la nature par l’homme et a contribué à l’émergence des sciences naturelles et physiques. L’émergence de la science, de la technologie et, plus largement, du monde séculier moderne trouverait sa justification dans la Weltanschauung biblique ; mieux encore, elle en constituerait l’accomplissement essentiel.

Puis l’argument de White se transforme en accusation et met en évidence ce qu’il considère comme la contribution spécifique de cette tradition : avoir légitimé la conquête sans restriction de la nature par l’homme. Selon White, le christianisme doit être tenu pour responsable des souffrances environnementales de l’humanité, car les racines de la crise écologique actuelle se trouvaient déjà dans le premier chapitre de la Genèse.

Ayant développé cette analyse, White alla jusqu’à plaider pour une modification de ce qu’il appelait l’éthique de la domination, dont la mauvaise application aurait conduit à la catastrophe environnementale actuelle, et pour son remplacement par ce qu’il nommait le conservatisme franciscain.

Idolâtrie et culte de la nature

La campagne monothéiste contre le péché de l’idolâtrie et du culte de la nature a également été rejetée comme une entreprise chimérique, au motif qu’il est douteux qu’une quelconque forme d’idolâtrie ait jamais existé de manière significative en dehors des perceptions — ou des erreurs de perception — des cultures judéo-chrétiennes.

Bien au contraire, la nature désacralisée, notre nature, dépourvue de transparence sacramentelle, est devenue une idole, une réalité objectivée considérée comme ultime et autosuffisante : la réalité suprême, l’unique réalité. C’est ainsi toute la tradition prophétique, d’Abraham à Muhammad, qui se trouve accusée d’être à l’origine de la détresse écologique actuelle de l’humanité !

Une autre caractéristique remarquable du débat environnemental autour de la dévalorisation monothéiste de la nature fut que l’islam — comme à l’accoutumée — y occupa à peine une place, comme s’il s’agissait d’une religion venue de la lune et que la réalité vivante d’un milliard de musulmans ne fût qu’une illusion statistique. On tenait pour acquis que l’islam, comme le marxisme, est une hérésie judéo-chrétienne, qui n’aurait pratiquement rien d’original à apporter.

Quant à ceux qui accordaient une pensée ou deux à l’épanouissement des sciences dans le monde islamique durant le Moyen Âge occidental, ce fait apparemment anormal était facilement — et à tort — expliqué. L’argument avancé était que le contenu essentiel et l’attitude de la science islamique semblent provenir essentiellement des sources grecques et que, dans le contexte de la présente discussion, le cas de la science musulmane doit logiquement conduire dans une direction opposée à celle vers laquelle on suppose généralement qu’il devrait conduire.

Toute la question des rapports entre l’islam et les sciences naturelles attend encore une étude approfondie. Il n’est pas possible de l’aborder ici, mais toutes les données disponibles semblent indiquer que la Weltanschauung scientifique de l’islam était anti-classique. Si les sciences en terre d’islam n’ont pas conduit au même type de développement que celui qui s’est produit en Occident, c’est tout simplement parce qu’elles n’ont jamais été séparées des valeurs.

D’autres facteurs plus concrets ont naturellement contribué au déclin des sciences naturelles dans le monde musulman, mais les principales contraintes étaient d’ordre éthique. Avec le recul, on ne saurait considérer cela comme ayant été uniquement défavorable.

Le rôle de la conscience religieuse dans la formation des attitudes envers l’environnement, qui constitue précisément le point de vue privilégié de l’islam, mérite autant d’attention que les autres approches. Rien ne justifie de supposer, sans étude ni comparaison, que la position coranique et la position biblique sont identiques sur cette question.

Malgré un vocabulaire monothéiste commun — Dieu, la création, l’homme, l’histoire et la révélation — l’affirmation coranique concernant la finalité ultime de l’homme et, par conséquent, son rapport à la nature, diffère de celle de la Bible non seulement par son ton et sa formulation, mais également dans sa substance. La nature et l’éthique se trouvent au cœur même de la Weltanschauung coranique. Selon le Coran, la finalité principale de l’être humain est d’imprégner le monde naturel d’une éthique transcendante.

Salut ou damnation

En réalité, le salut ou la damnation de l’être humain découlent de sa capacité à assumer une responsabilité morale au sein de son environnement naturel. Le thème coranique de l’affinité entre la nature et l’éthique est si central que même des observateurs extérieurs ne sont pas passés à côté.

La crise écologique actuelle a en effet rendu la tradition éthique islamique particulièrement pertinente. Après avoir été aveuglés par l’éclat éblouissant de la modernité, d’innombrables musulmans redécouvrent aujourd’hui leurs propres racines spirituelles, notamment grâce à la prise de conscience écologique d’une culture occidentale autrefois imprévoyante.

Toute la philosophie de l’amélioration séculière et l’illusion qui l’accompagne — celle d’un progrès et d’une prospérité perpétuels — apparaissent manifestement dépourvues de pertinence lorsqu’on les considère à la lumière de l’éthique coranique de la responsabilité morale et de la modération. Ce n’est pas un hasard si des intellectuels musulmans ont été parmi les premiers à élever la voix contre les abus infligés à la nature au nom de la science et du progrès.

Dans les années à venir, je pense que les penseurs musulmans feront entendre leur voix de manière croissante sur les questions relatives à l’environnement et aux valeurs. Je crois également que leur conscience islamique fait d’eux des partenaires appropriés dans un débat qui, jusqu’à récemment, relevait principalement du domaine occidental.

À une époque où toute la tradition éthique du monothéisme est vilipendée parce qu’elle aurait conduit à la catastrophe environnementale actuelle, la vérité exige que soient recherchées des solutions monothéistes — y compris en dehors de la tradition biblique. Je crois que l’islam possède une telle solution monothéiste aux maux écologiques auxquels l’humanité est actuellement confrontée.