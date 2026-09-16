« Si un malheur vous atteint, c’est à cause de ce que vos mains ont acquis. Et Il pardonne beaucoup. » (Ach-Chûrâ 42:30)

Assumer la responsabilité de nos actes

Ce verset coranique nous dit que chaque fois que quelqu’un est affligé par un malheur, c’est nécessairement le résultat d’une ou de plusieurs de ses propres actions. Se plaindre des autres dans ce monde est dénué de sens. Quand chacun doit subir les conséquences de ses propres actes, adresser des protestations et des plaintes contre les autres n’est qu’une perte de temps. Cela ne résoudra en rien le problème.

Une bonne nouvelle pour notre avenir

C’est un système inhérent à la nature des choses. Il contient pour nous une bonne nouvelle et un grand espoir, en ce qu’il a placé nos problèmes entre nos propres mains. Il n’a pas fait de nous des êtres dépendants de la charité et de la compassion des autres.

L’indépendance face aux épreuves

Si les problèmes auxquels nous sommes confrontés avaient été causés par d’autres, nous aurions alors été dépendants des autres pour leur solution. Nous aurions dû attendre la bienveillance des autres. Mais Dieu a conçu le système du monde de telle manière qu’Il a fait de la situation de chacun son affaire personnelle. Autrement dit, chacun peut construire sa vie grâce à ses propres efforts. L’avenir de chacun est entre ses propres mains.

Transformer nos erreurs en opportunités

Parfois, on doit subir une perte à cause de sa propre folie ; beaucoup de torts peuvent être évités en adoptant des voies sages. Parfois, une initiative échoue par manque de planification. Mais il y aura toujours d’autres occasions, à l’avenir, pour agir de manière planifiée afin que l’erreur puisse être rectifiée. Parfois, en étant précipité, on s’attire des ennuis, mais on a toujours la possibilité de tirer finalement bon parti de la situation en adoptant la patience et la fermeté. Parfois, les gens se ruinent eux-mêmes en étant trop émotifs, mais eux aussi ont la possibilité d’atteindre leur objectif de réussite en restant calmes et rationnels dans leur démarche lors des occasions suivantes.

Par Wahiduddin Khan