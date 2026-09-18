Le sport compte parmi les activités humaines les plus anciennes. Certains sports étaient liés au renforcement du corps ; d’autres étaient liés à l’entraînement quotidien au combat, comme cela était courant autrefois ; et d’autres encore n’étaient pratiqués que pour le plaisir.

Aujourd’hui, cependant, le sport est devenu un grand commerce. Des milliards de dollars y sont consacrés par les États, et des clubs spécialisés sont créés pour différents types de sports. Il existe des fédérations et des compétitions locales, nationales et internationales pour divers sports. De nombreuses chaînes de télévision ont été créées pour obtenir des droits exclusifs de diffusion des compétitions, transformant le sport d’une simple pratique en une activité lucrative aux niveaux individuel, national et international. Certains pays allouent des fonds à des partenariats sportifs internationaux au détriment de services publics indispensables pour tous.

Les dérives contemporaines et les défis éthiques

D’autres problèmes apparaissent. Des sports violents comme la boxe et la lutte peuvent conduire à la mort des participants. D’autres sports impliquent des combats d’animaux comme des taureaux, des lions et des serpents.

Il existe des problèmes liés aux sports qui comportent des cérémonials rattachés au pays d’origine du sport. On le constate, par exemple, dans l’inclinaison en karaté et dans certains autres sports dont les formes modernes diffèrent de leurs formes originelles. L’ijtihâd (l’effort d’interprétation juridique) peut aboutir à des conclusions différentes quant au caractère licite de tels sports. Un avis peut considérer un sport donné comme permis (halal), tandis qu’un autre peut le juger interdit (haram). Cela s’explique par le fait que certains muftis peuvent négliger l’origine d’un sport et fonder leur avis sur sa forme actuelle, tandis que d’autres estiment qu’il est impossible de faire abstraction de l’origine et des règles premières du sport.

La situation est à peu près la même pour les femmes que pour les hommes. Les femmes ont pratiqué le sport depuis les temps les plus anciens. L’islam ne le leur a jamais interdit, mais a seulement encadré la manière dont elles s’y adonnent. Toutefois, la frénésie de l’égalité des genres a poussé les femmes vers la lutte, la boxe et d’autres sports qui impliquent la violence et l’exposition du corps. Cela conduit à la masculinisation des femmes, ce qui les prive des plus belles choses qu’Allah Tout-Puissant leur a accordées : la féminité et la beauté. Malheureusement, de nombreux pays musulmans ont adopté l’appel à l’égalité totale, ce qui ne correspond pas à la nature de notre société musulmane. À cela s’ajoutent les violations de la Chari‘a dans de nombreux sports et la diffusion de matchs tels que le football et la natation.

L’Ijtihâd face à la marchandisation du sport

Au milieu de tout cela intervient l’ijtihâd qui affirme que les femmes ont le droit de pratiquer le sport dans le cadre des règles fixées par la Chari‘a.

Cependant, lorsqu’on examine la jurisprudence des objectifs et des conséquences, il devient clair que les résultats juridiques varient d’une question à l’autre et d’un sport à l’autre. Ainsi, pour que les juristes parviennent à un ijtihâd contemporain, ils doivent étudier de manière approfondie afin d’émettre des fatwas applicables aux cas qu’ils jugent.

Parmi les questions posées figure celle de savoir s’il est permis à quelqu’un d’être un sportif professionnel et de percevoir un salaire qui peut dépasser celui d’un ministre.

Une autre question concerne la concurrence entre les clubs pour acheter des joueurs. Selon les règles des clubs, les transferts de joueurs ne sont pas autorisés sans l’accord de leur club et ils doivent se faire au prix demandé. Certains juristes contemporains estiment que ce processus ressemble à l’esclavage ou qu’il s’agit d’une vente à des prix excessivement exagérés, et cette exagération constitue un autre problème juridique. Ainsi, un seul sujet dans le sport peut comporter de nombreuses questions problématiques nécessitant l’ijtihâd.

Le profit dans le sport ne se limite pas aux joueurs, aux clubs et aux pays. Les spectateurs parient sur les résultats des matchs et gagnent beaucoup d’argent. D’autres profits proviennent de la vente de drapeaux et de vêtements coûteux imprimés avec des images et des noms de joueurs ou d’équipes.

Une autre question controversée est l’encouragement fanatique des spectateurs, qui peut inclure des jurons, des insultes et de la violence.

Il existe aussi des questions nationales soulevées par la participation à des compétitions aux côtés de pays occupants. Certains pays ont boycotté certaines compétitions internationales comme une forme de jihâd sportif, malgré l’effet sur les relations internationales.

À la lumière des bienfaits du sport, les gens ne devraient pas rester de simples spectateurs dans les stades, les cafés et les maisons. Ils devraient plutôt pratiquer eux-mêmes le sport. Des centres de loisirs et des parcs devraient être accessibles à tous, et les musulmans comme les autres devraient utiliser ces installations pour être forts et en bonne santé.

Par Mas`oud Sabri