Lorsque les persécutions infligées aux musulmans par les habitants de La Mecque s’intensifièrent, Allah leur ordonna d’émigrer afin qu’ils puissent pratiquer librement leur religion et établir le culte d’Allah dans une terre où ils seraient libres de L’adorer.

Le choix divin de Médine

Allah choisit Médine comme terre d’Hégire, c’est-à-dire comme destination de l’émigration entreprise pour Sa cause. Le Messager d’Allah ﷺ vit en rêve qu’il émigrait vers cette ville.

D’après Abû Mûsâ, le Prophète ﷺ a dit :

« J’ai vu en rêve que j’émigrais de La Mecque vers une terre où poussaient des palmiers. J’ai pensé qu’il s’agissait d’Al-Yamâma ou de Hajar, mais il s’est avéré que c’était Médine, Yathrib. » — (Al-Bukhârî et Muslim)

Al-Bukhârî rapporte également, d’après ʿÂ’isha, que le Prophète ﷺ dit aux musulmans :

« On m’a montré la terre vers laquelle vous émigrerez : elle possède des palmiers entre deux champs de lava, deux terrains pierreux. »

Certains musulmans émigrèrent alors vers Médine, et la plupart de ceux qui avaient auparavant émigré en Abyssinie retournèrent à Médine.

Commentant ce hadith, Al-Hâfiz écrit :

« La harra désigne un terrain dont les pierres sont noires. Ce rêve diffère de celui mentionné précédemment dans le hadith d’Abû Mûsâ, dans lequel le Prophète ﷺ ne savait pas avec certitude de quelle terre il s’agissait. Ibn At-Tîn a déclaré : Le Prophète ﷺ vit en rêve la terre d’émigration sous une description qui pouvait correspondre à Médine comme à d’autres endroits. Puis, il lui fut montré un signe propre à Médine, ce qui lui permit de reconnaître clairement cette terre. »

Les premiers émigrants à arriver

Au sujet des premiers compagnons du Prophète ﷺ à avoir émigré, Al-Barâ’ (qu’Allah l’agrée) rapporte :

« Les premiers compagnons du Prophète ﷺ qui arrivèrent chez nous furent Musʿab ibn ʿUmayr et Ibn Umm Maktûm. Ils commencèrent à nous enseigner le Coran. Puis arrivèrent ʿAmmâr, Bilâl et Saʿd. Ensuite, ʿUmar ibn Al-Khattâb arriva avec vingt autres personnes. Puis le Prophète ﷺ arriva, et je n’avais jamais vu les habitants de Médine se réjouir autant. Leur joie était telle que je vis les jeunes filles et les garçons dire : “Voici le Messager d’Allah ﷺ, il est arrivé !” » — (Al-Bukhârî)

La préparation du voyage

Le hadith suivant relate plusieurs événements liés à l’histoire de l’Hégire du Prophète ﷺ.

D’après ʿÂ’isha, le Prophète ﷺ dit aux musulmans :

« J’ai vu en rêve le lieu où vous émigrerez : une terre de palmiers située entre deux champs de lave, deux terrains pierreux. »

Certains musulmans émigrèrent alors vers Médine, et la plupart de ceux qui avaient auparavant émigré en Abyssinie retournèrent à Médine.

Abû Bakr se prépara lui aussi à partir pour Médine, mais le Messager d’Allah ﷺ lui dit :

« Attends encore un peu, car j’espère recevoir, moi aussi, l’autorisation d’émigrer. »

Abû Bakr lui demanda :

« L’espères-tu vraiment ? Que mon père soit sacrifié pour toi ! »

Le Prophète répondit :

« Oui. »

Abû Bakr resta donc sur place afin de pouvoir accompagner le Messager d’Allah ﷺ. Pendant quatre mois, il prit soin de deux chamelles qu’il possédait et les prépara pour le voyage.

Un jour, alors que nous — poursuit ʿÂ’isha — étions assis dans la maison d’Abû Bakr à l’heure de midi, quelqu’un vint lui annoncer :

« Voici le Prophète ﷺ qui arrive, la tête couverte, à une heure à laquelle il n’a pas l’habitude de nous rendre visite. »

Abû Bakr déclara :

« Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour lui ! Par Allah, il ne vient à cette heure que pour une affaire importante. »

Le Prophète ﷺ arriva, demanda la permission d’entrer et fut admis. Une fois à l’intérieur, il dit à Abû Bakr :

« Demande à toutes les personnes présentes de sortir. »

Abû Bakr répondit :

« Il n’y a personne ici d’autre que les membres de ta famille. Que mon père soit sacrifié pour toi, ô Messager d’Allah ! »

Le Prophète ﷺ lui annonça alors :

« J’ai reçu l’autorisation d’émigrer. »

Abû Bakr demanda :

« Puis-je t’accompagner ? »

Le Messager d’Allah ﷺ répondit :

« Oui. »

Abû Bakr lui dit :

« Ô Messager d’Allah, que mon père soit sacrifié pour toi ! Prends l’une de ces deux chamelles qui m’appartiennent. »

Le Messager d’Allah ﷺ répondit :

« Je l’accepterai contre paiement. »

Nous préparâmes rapidement leurs bagages et plaçâmes les provisions de voyage dans une sacoche en cuir. Asmâ’, la fille d’Abû Bakr, découpa une bande de sa ceinture et s’en servit pour nouer l’ouverture de la sacoche. C’est pour cette raison qu’elle fut surnommée Dhât an-Nitâqayn, « celle aux deux ceintures ».

La grotte de Thawr

Le Messager d’Allah ﷺ et Abû Bakr atteignirent ensuite une grotte située sur le mont Thawr, où ils demeurèrent trois nuits.

ʿAbd Allâh ibn Abî Bakr, un jeune homme intelligent et perspicace, passait la nuit auprès d’eux. Avant l’aube, il les quittait pour rejoindre les Qurayshites au matin, comme s’il avait passé la nuit à La Mecque. Il prêtait attention aux complots qu’ils préparaient contre le Prophète ﷺ et son compagnon, puis revenait les en informer à la tombée de la nuit.

ʿÂmir ibn Fuhayra, l’affranchi d’Abû Bakr, leur amenait les brebis laitières de son maître peu après la tombée de la nuit. Ils disposaient ainsi chaque soir de lait frais. Avant l’aube, ʿÂmir ramenait le troupeau. Il procéda de la même manière durant chacune des trois nuits.

Le Messager d’Allah ﷺ et Abû Bakr avaient également engagé un guide expérimenté issu de la tribu des Banû Ad-Dayl, de la famille des Banû ʿAbd ibn ʿAdî. Cet homme professait la religion des polythéistes qurayshites, mais le Prophète ﷺ et Abû Bakr lui faisaient confiance. Ils lui confièrent leurs deux chamelles et convinrent avec lui qu’il les conduirait jusqu’à la grotte du mont Thawr au matin suivant trois nuits écoulées.

Lorsqu’ils prirent la route, ʿÂmir ibn Fuhayra et le guide les accompagnèrent. Le guide les conduisit en longeant le littoral.

La rencontre avec Surâqa ibn Mâlik

Ibn Shihâb rapporte que ʿAbd ar-Rahmân ibn Mâlik Al-Mudlijî, neveu de Surâqa ibn Mâlik, lui raconta que son père avait entendu Surâqa dire :

« Les émissaires des Qurayshites vinrent nous annoncer qu’une récompense équivalente au prix du sang serait accordée à quiconque tuerait ou capturerait le Messager d’Allah ﷺ et Abû Bakr.

Alors que j’étais assis dans l’une des assemblées de ma tribu, un homme vint se présenter devant nous et déclara :

“Ô Surâqa ! Je viens d’apercevoir des personnes au loin, sur le littoral, et je pense qu’il s’agit de Muhammad et de son compagnon.”

Je compris qu’il devait effectivement s’agir d’eux. Cependant, je répondis :

“Non, ce ne sont pas eux. Tu as probablement vu untel et untel, que nous avons vus partir.”

Je restai encore quelque temps dans l’assemblée, puis je me levai et rentrai chez moi. J’ordonnai à ma servante de préparer mon cheval, qui se trouvait derrière une petite colline. Je pris ensuite ma lance et sortis par la porte arrière de ma maison, en la tenant basse et en traînant son extrémité sur le sol. J’atteignis mon cheval, le montai et le lançai au galop.

Lorsque je m’approchai d’eux — Muhammad et Abû Bakr —, mon cheval trébucha et je tombai. Je me relevai, pris mon carquois et en tirai des flèches divinatoires pour décider si je devais leur faire du mal ou non. Le tirage donna le résultat que je n’aimais pas.

Je remontai néanmoins sur mon cheval et le lançai de nouveau au galop, sans tenir compte des flèches divinatoires.

J’entendis alors le Messager d’Allah ﷺ réciter le Coran. Il ne regardait pas autour de lui, tandis qu’Abû Bakr ne cessait de le faire. Soudain, les pattes avant de mon cheval s’enfoncèrent dans le sol jusqu’aux genoux, et je tombai de nouveau.

Je le réprimandai, et il se releva, mais il peinait à dégager ses pattes avant du sol. Lorsqu’il parvint enfin à se tenir droit, ses sabots soulevèrent un nuage de poussière qui monta dans le ciel comme de la fumée.

Je consultai une nouvelle fois les flèches divinatoires, et le résultat fut encore celui que je n’aimais pas. Je les appelai donc pour leur faire savoir qu’ils ne couraient plus aucun danger.

Ils s’arrêtèrent. Je remontai sur mon cheval et m’approchai d’eux. En constatant les obstacles qui m’avaient empêché de leur nuire, je compris que la cause du Messager d’Allah ﷺ finirait par triompher.

Je lui dis alors :

“Ton peuple a fixé une récompense équivalente au prix du sang pour ta capture.”

Je leur rapportai ensuite tous les plans que les habitants de La Mecque avaient préparés contre eux.

Je leur proposai des provisions et des biens utiles pour le voyage, mais ils refusèrent et ne demandèrent rien. Le Prophète ﷺ me dit simplement :

“Ne parle de nous à personne.”

Je lui demandai alors de me rédiger un sauf-conduit. Il ordonna à ʿÂmir ibn Fuhayra de l’écrire sur un morceau de peau, puis le Messager d’Allah ﷺ poursuivit sa route. »

L’arrivée à Médine

Lorsque les musulmans de Médine apprirent que le Messager d’Allah ﷺ avait quitté La Mecque et se dirigeait vers eux, ils se rendaient chaque matin vers la harra, un terrain pierreux formé par la lave. Ils l’attendaient jusqu’à ce que la chaleur de midi les oblige à rentrer chez eux.

Un jour, après une longue attente, ils regagnèrent leurs maisons. À ce moment-là, un homme juif monta sur le toit de l’une des forteresses de son peuple pour observer les environs. Il aperçut le Messager d’Allah ﷺ et ses compagnons, vêtus de blanc, comme s’ils émergeaient d’un mirage dans le désert.

L’homme ne put s’empêcher de crier de toutes ses forces :

« Ô Arabes ! Voici votre grand homme que vous attendiez ! »

Tous les musulmans se précipitèrent alors pour prendre leurs armes et partir à la rencontre du Messager d’Allah ﷺ sur le terrain de lave.

Le Prophète ﷺ tourna à droite et descendit de sa monture sur les terres des Banû ʿAmr ibn ʿAwf. C’était un lundi du mois de Rabîʿ al-Awwal.

Abû Bakr se tenait debout pour accueillir les gens, tandis que le Messager d’Allah ﷺ était assis en silence. Certains Ansâr — les Auxiliaires —, qui venaient d’arriver et n’avaient jamais vu le Prophète auparavant, commencèrent par saluer Abû Bakr.

Mais lorsque le soleil éclaira le Messager d’Allah ﷺ, Abû Bakr s’avança et le protégea de ses rayons en étendant son manteau au-dessus de lui. Ce n’est qu’alors que les gens reconnurent le Messager d’Allah ﷺ.

La fondation de la mosquée de Qubâ’

Le Messager d’Allah ﷺ séjourna dix nuits auprès des Banû ʿAmr ibn ʿAwf. Il y fonda la mosquée de Qubâ’, celle qui fut bâtie sur la piété.

Le Messager d’Allah ﷺ y accomplit la prière, puis remonta sur sa chamelle et poursuivit sa route, accompagné des habitants, jusqu’à ce que sa monture s’agenouille à l’endroit où se trouve aujourd’hui la mosquée du Prophète, à Médine.

À cette époque, certains musulmans y accomplissaient déjà la prière. Le terrain était une aire de séchage des dattes appartenant à deux orphelins, Suhayl et Sahl, placés sous la tutelle d’Asʿad ibn Zurâra.

Lorsque sa chamelle s’agenouilla, le Messager d’Allah ﷺ déclara :

« Si Allah le veut, cet endroit sera notre lieu d’établissement. »

Il fit ensuite appeler les deux garçons et leur demanda de fixer un prix pour le terrain afin qu’il puisse y construire une mosquée.

Les deux garçons répondirent :

« Non, nous te l’offrons, ô Messager d’Allah ! »

Mais le Messager d’Allah ﷺ refusal de l’accepter comme un don et insista pour l’acheter.

La construction de la mosquée du Prophète

Le Prophète ﷺ fit construire une mosquée à cet endroit et participa lui-même aux travaux. Il commença par transporter des briques non cuites destinées à la construction, tout en disant :

« Cette charge est meilleure que celle de Khaybar, car elle est plus pieuse aux yeux d’Allah, plus pure et plus digne de récompense. »

Il répétait également :