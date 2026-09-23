L’histoire de la médecine ne saurait être complète sans s’intéresser aux hôpitaux dans l’histoire islamique, ces institutions pionnières qui ont contribué à faire des soins de santé, autrefois réservés aux élites, un service accessible à tous. Bien avant l’apparition des établissements hospitaliers modernes, la civilisation islamique avait établi un réseau de bîmâristâns — terme d’origine persane désignant un lieu destiné aux malades — qui servaient à la fois de centres de soins, de recherche et d’enseignement.

Ces institutions n’étaient pas simplement le fruit de nécessités administratives ; elles incarnaient concrètement l’éthique islamique de la miséricorde (rahma) et l’impératif religieux de rechercher un remède à chaque maladie. À une époque où le centre du califat islamique passa de Damas à Bagdad, puis au Caire, chaque dynastie rivalisa avec les précédentes pour construire des établissements médicaux toujours plus remarquables. À la fin du XIIIe siècle, le monde islamique était parsemé d’hôpitaux sophistiqués qui dispensaient des soins gratuitement, utilisaient des dossiers médicaux détaillés et avaient recours à la musicothérapie, établissant ainsi un niveau d’excellence qui allait, à terme, contribuer à l’essor de la Renaissance européenne.

Les fondements théologiques de la médecine à l’âge d’or islamique

La motivation à l’origine de ces réalisations majeures trouve ses racines dans le Coran et la Sunna du Prophète Muhammad ﷺ. Le Coran souligne le caractère sacré de la vie humaine dans la sourate al-Mâ’ida :

« Quiconque sauve une vie, c’est comme s’il avait sauvé l’humanité tout entière. » (Coran, 5:32)

Cette injonction divine a fait de l’acte de soigner une vocation empreinte de sacré. Le Prophète ﷺ a par ailleurs posé les fondements de la médecine prophétique et de la recherche médicale en déclarant :

« Allah n’a fait descendre aucune maladie sans avoir également fait descendre son remède. »!– /wp:paragraph –>

Cette assurance prophétique a stimulé des siècles de recherche scientifique, encourageant les grands médecins musulmans à dépasser les superstitions et à rechercher des traitements fondés sur l’observation et l’expérience. C’est cette alliance entre foi et raison qui a permis aux hôpitaux islamiques de se développer comme des espaces de soins ouverts à tous, où les pauvres comme les riches, les musulmans comme les non-musulmans, étaient traités avec la même dignité et le même sérieux professionnel.

L’évolution des soins médicaux au Levant (Ash-Shâm)

L’histoire de la santé publique organisée trouve ses premiers jalons majeurs au Levant, marqué par l’essor d’infrastructures novatrices.

L’infrastructure omeyyade et l’hôpital an-Nûrî

En 706 apr. J.-C., le calife omeyyade al-Walîd construisit le premier hôpital connu de l’islam. Cet établissement accueillait principalement les personnes aveugles et celles atteintes de la lèpre, afin de leur assurer des soins et d’éviter qu’elles ne soient marginalisées.

Cependant, l’apogée des soins médicaux damascènes fut atteinte en 1156 avec la construction de l’hôpital an-Nûrî, nommé d’après le roi Nûr ad-Dîn Zankî. Construit à l’apogée des croisades, cet hôpital devint un centre de soins et de savoir de renommée internationale, introduisant l’utilisation de dossiers médicaux pour suivre l’évolution des patients. Doté d’une vaste bibliothèque médicale, c’est dans cet établissement que le célèbre Ibn an-Nafîs fit ses études et posa les bases de la découverte de la petite circulation sanguine.

L’hôpital as-Salâhânî de Jérusalem

Plus au sud du Levant, la ville de Jérusalem connut une évolution médicale particulière. Construit à l’origine par les croisés en 1055 sous le nom d’hôpital Saint-Jean, Salâh ad-Dîn le transforma en 1187 en hôpital as-Salâhânî. Il en augmenta la capacité et veilla à offrir à la population locale des soins de niveau royal, pérennisant un pont d’influence interculturelle jusqu’au séisme de 1458.

L’âge d’or des bîmâristâns en Irak et en Perse

L’époque abbasside à Bagdad marqua l’âge d’or de l’expansion médicale à travers l’Irak et la Perse. Le calife Abû Ja‘far al-Mansûr fit venir le directeur de l’école de médecine de Jundîsâpûr pour structurer la capitale, tandis que Hârûn ar-Rashîd fit bâtir un hôpital où exerça ar-Râzî (Rhazès).

Le summum organisationnel fut atteint en 981 avec l’hôpital al-‘Adudî, qui employait vingt-quatre médecins consultants et une équipe de résidents. C’est là que Haly Abbas rédigea sa célèbre encyclopédie médicale, le Liber Regius, avant que ce haut lieu du savoir ne soit détruit lors de l’invasion mongole de 1258.

Afrique du Nord : pionnière des soins médicaux avancés et de la protection sociale

En Afrique du Nord et en Égypte, les bîmâristâns ont excellé dans l’assistance sociale et la spécialisation clinique.

L’hôpital al-Mansûrî du Caire : Fondé en 1284 par le roi al-Mansûr Qalâwûn par reconnaissance après avoir été soigné à Damas, il pouvait accueillir 4 000 patients par jour. Il disposait de services spécialisés, recourait à la musicothérapie pour les troubles psychiatriques et versait une allocation financière aux patients guéris pour compenser leur arrêt de travail.

Fondé en 1284 par le roi al-Mansûr Qalâwûn par reconnaissance après avoir été soigné à Damas, il pouvait accueillir 4 000 patients par jour. Il disposait de services spécialisés, recourait à la musicothérapie pour les troubles psychiatriques et versait une allocation financière aux patients guéris pour compenser leur arrêt de travail. L’hôpital d’Al-Qayrawân (Tunisie) : Fondé en 830 (Ad-Dimnah), il innova en employant des infirmières spécialisées et en aménageant des salles d’attente pour les familles.

Fondé en 830 (Ad-Dimnah), il innova en employant des infirmières spécialisées et en aménageant des salles d’attente pour les familles. L’hôpital de Marrakech (Maroc) : Construit en 1190, il intégrait des aqueducs d’eau fraîche, des pharmaciens (sayâdila) et un secteur payant haut de gamme dont les bénéfices subventionnaient les soins des plus démunis.

La médecine islamique en Andalousie : l’hôpital de Grenade

L’influence de la médecine islamique s’étendit profondément en Europe à travers l’Andalousie, où l’hôpital de Grenade fut construit en 1366.

Cet établissement représentait l’apogée de l’architecture islamique en Espagne et desservait une population considérable de 500 000 personnes jusqu’en 1492. Alliant hygiène rigoureuse, beauté architecturale et méthode clinique, ces structures ont posé les fondements durables de la science médicale moderne.

Conclusion : l’esprit durable d’une médecine empreinte de compassion

En définitive, l’histoire des hôpitaux dans le monde islamique témoigne de ce qu’une société guidée par la foi et la recherche scientifique peut accomplir. Les bîmâristâns étaient en avance de plusieurs siècles en conjuguant exigence clinique, gratuité des soins et prise en charge globale du corps et de l’esprit. Aujourd’hui encore, leur esprit de compassion demeure une source d’inspiration universelle.