Ala-al-Din Abu al-Hasan Ali Ibn Abi al-Hazm al-Qarshi al-Dimashqi (connu sous le nom d’Ibn Al-Nafis) naquit en 1213 de l’ère chrétienne à Damas. Il reçut sa formation au Collège hospitalier de médecine (Bimaristan Al-Noori) fondé par Nour al-Din Al-Zanki. Outre la médecine, Ibn Al-Nafis étudia le fiqh, la littérature et la théologie. Il devint ainsi un savant renommé de l’école juridique shafi‘ite, ainsi qu’un médecin réputé.

En 1236, Ibn Al-Nafis s’installa en Égypte et travailla à l’hôpital Al-Nassri puis à l’hôpital Al-Mansouri, où il devint chef des médecins et médecin personnel du sultan. À sa mort, en 1288 de l’ère chrétienne, il fit don de sa maison, de sa bibliothèque et de sa clinique à l’hôpital Mansuriya…

Le plus volumineux de ses ouvrages est Al-Shamil fi al-Tibb, qui était conçu comme une encyclopédie de 300 volumes, mais ne fut pas achevé en raison de sa mort. Le manuscrit est conservé à Damas. Son livre sur l’ophtalmologie est en grande partie une contribution originale et nous est également parvenu.

Cependant, son ouvrage le plus célèbre fut Mujaz al-Qanun (Le Résumé du Qanun), ainsi qu’un certain nombre de commentaires écrits sur ce même sujet. Ses commentaires incluent un commentaire sur un ouvrage d’Hippocrate et plusieurs volumes sur le Qanun d’Ibn Sina, qui existent encore. Il écrivit également un commentaire sur un livre de Hunayn Ibn Ishaq. Un autre livre célèbre portant sa contribution originale concerne les effets de l’alimentation sur la santé, intitulé Kitab al-Mukhtar fi al-Aghdhiya.

Sa contribution originale majeure, d’une grande importance, fut sa découverte de la circulation pulmonaire, qui ne fut redécouverte par la science moderne qu’après un laps de trois siècles. Il fut le premier à décrire correctement la constitution des poumons et donna une description des bronches et de l’interaction entre les vaisseaux d’air et de sang du corps humain. Il développa également la description de la fonction des artères coronaires comme vaisseaux apportant le sang au muscle cardiaque.

Une attestation autographe (ijazah) rédigée par Ibn Al-Nafis (m. 1288/687 H), certifiant que son étudiant, un chrétien nommé Shams al-Dawlah Abu al-Fadl ibn Abi al-Hasan al-Masihi, avait lu et maîtrisé le commentaire d’Ibn Al-Nafis sur un traité d’Hippocrate. Le certificat est daté du 29 Jumada I 668 H / 25 janvier 1270. National Library of Medicine, Bethesda (Maryland), MS A69, fol. 67b. source :

La circulation pulmonaire selon Ibn Al-Nafis

La découverte de la circulation pulmonaire est un sujet intéressant et très débattu. On considère communément que cette découverte a vu le jour en Europe au XVIᵉ siècle, avec Servet, Vésale, Colombo, et finalement Harvey. Cependant, à la lumière de la découverte de manuscrits anciens, il est avancé que le mérite réel de la découverte de la circulation pulmonaire revient à un éminent médecin du XIIIᵉ siècle : Ibn Al-Nafis.

En 1924, un médecin égyptien, le Dr Muhyo Al-Deen Altawi, découvrit un manuscrit intitulé Commentaire sur l’anatomie du Qanun d’Avicenne dans la bibliothèque d’État prussienne de Berlin, alors qu’il étudiait l’histoire de la médecine arabe à la faculté de médecine de l’Université Albert Ludwig en Allemagne [2]. Ce manuscrit est considéré comme l’un des meilleurs ouvrages scientifiques dans lequel Ibn Al-Nafis traite en détail des sujets d’anatomie, de pathologie et de physiologie. Cette découverte mit en lumière un fait scientifique important, jusque-là ignoré : la première description de la circulation pulmonaire.

La théorie acceptée avant Ibn Al-Nafis remontait à Galien au IIᵉ siècle. Galien avait théorisé que le sang arrivant au côté droit du cœur traversait des pores invisibles dans le septum cardiaque pour gagner le côté gauche du cœur, où il se mélangeait à l’air pour former l’« esprit vital », puis était distribué dans le corps. Selon Galien, le système veineux était complètement séparé du système artériel, sauf là où ils entraient en contact par ces pores invisibles.

Cependant, Ibn Al-Nafis, en se fondant sur ses connaissances anatomiques et sa réflexion scientifique, écrivit :

« … Le sang provenant de la cavité droite du cœur doit parvenir à la cavité gauche, mais il n’existe aucun passage direct entre elles. Le septum épais du cœur n’est pas perforé et ne présente pas de pores visibles, comme certains l’ont pensé, ni de pores invisibles, comme l’a supposé Galien. Le sang de la cavité droite doit s’écouler par la vena arteriosa (artère pulmonaire) vers les poumons, s’y répandre dans leur substance, s’y mêler à l’air, puis passer par l’arteria venosa (veine pulmonaire) pour atteindre la cavité gauche du cœur et y former l’esprit vital… »

Ailleurs dans son livre, il dit :

« Le cœur n’a que deux ventricules… et entre ces deux, il n’y a absolument aucune ouverture. De plus, la dissection dément ce qu’ils ont avancé, car le septum entre ces deux cavités est bien plus épais qu’ailleurs. Le rôle de ce sang (celui de la cavité droite) est de monter vers les poumons, se mélanger à l’air qui s’y trouve, puis passer par l’arteria venosa jusqu’à la cavité gauche des deux cavités du cœur… »

En décrivant l’anatomie des poumons, Ibn Al-Nafis écrivit :

« Les poumons sont composés de parties dont l’une est les bronches, la deuxième les branches de l’arteria venosa et la troisième les branches de la vena arteriosa, toutes réunies par une chair lâche et poreuse. »

Il ajouta ensuite :

« … Le besoin des poumons en vena arteriosa vient de ce qu’elle transporte vers eux le sang qui a été fluidifié et réchauffé dans le cœur, de sorte que ce qui s’infiltre à travers les pores des branches de ce vaisseau dans les alvéoles pulmonaires puisse se mêler à l’air qui s’y trouve et se combiner avec lui ; le composé résultant devient apte à devenir esprit lorsque ce mélange se produit dans la cavité gauche du cœur. Le mélange est transporté vers la cavité gauche par l’arteria venosa. »

Une autre contribution importante d’Ibn Al-Nafis, rarement mentionnée, est son hypothèse selon laquelle la nutrition du cœur est extraite de petits vaisseaux traversant sa paroi, lorsqu’il dit :

« … De même, son (d’Avicenne) affirmation que le sang qui se trouve dans le côté droit sert à nourrir le cœur est entièrement fausse, car la nourriture du cœur provient du sang qui passe par les vaisseaux qui pénètrent le corps du cœur… »

Ibn Al-Nafis fut ainsi le premier à énoncer le concept de la circulation coronarienne.

Le réveil tardif de l’Europe

Ces observations importantes ne furent pas connues en Europe avant 300 ans, lorsque Andrea Alpago, de Belluno, traduisit en latin certains écrits d’Ibn Al-Nafis en 1547 [5]. Plus tard, Michel Servet décrivit la circulation pulmonaire dans son ouvrage théologique Christianismi Restitutio en 1553 et écrivit :

« … L’air mêlé au sang est envoyé des poumons au cœur par la veine artérielle ; donc, le mélange se fait dans les poumons. La couleur brillante est conférée à l’esprit sanguin par les poumons, non par le cœur. »

Il est intéressant de noter que l’Église accusa Servet d’hérésie pour s’être opposé aux enseignements de Galien et qu’il fut, avec son livre, brûlé sur le bûcher. Andreas Vésale décrivit la circulation pulmonaire dans son livre De Fabrica d’une manière similaire à la description d’Ibn Al-Nafis. Fait notable : dans la première édition de l’ouvrage (1543), Vésale est d’accord avec Galien en écrivant que le sang « … s’infiltre abondamment à travers le septum du ventricule droit vers le ventricule gauche… ». Puis, dans la deuxième édition (1555), il supprime cette phrase et écrit à la place : « … Je ne vois toujours pas comment même la plus petite quantité de sang pourrait être transférée à travers la substance du septum du ventricule droit vers le ventricule gauche… ».

Une description similaire fut donnée par Realdus Colombo en 1559 dans son livre De re Anatomica.

Puis ce fut William Harvey qui, en 1628, démontra par l’observation anatomique directe chez l’animal le mouvement du sang du ventricule droit vers le poumon, puis le retour du sang au côté gauche du cœur par la veine pulmonaire ; il affirma de nouveau ne trouver aucun pore dans le septum interventriculaire. Il écrivit dans sa monographie Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus :

« Je commençai à penser qu’il existait un certain mouvement en cercle. Je découvris ensuite qu’il était vrai que le sang est poussé par le battement du ventricule gauche et distribué par les artères dans tout le corps, puis revient par les veines vers la veine cave, pour être renvoyé dans l’oreillette droite, de la même manière qu’il est envoyé vers les poumons par l’artère pulmonaire à partir du ventricule droit et revient des poumons par la veine pulmonaire vers le ventricule gauche, comme décrit précédemment. »

Cependant, il ne comprit pas la physiologie de la circulation pulmonaire (l’élimination du dioxyde de carbone et son remplacement par l’oxygène), qui fut pleinement élucidée par Lavoisier au XVIIIᵉ siècle.

Avis de quelques historiens modernes

Il peut être utile de citer les avis de quelques historiens modernes ayant étudié les travaux d’Ibn Al-Nafis. Mieli déclara :

« Nous pensons qu’il est désormais juste d’attribuer la découverte de la circulation pulmonaire à Ibn Al-Nafis, qui fut un lointain précurseur des médecins de l’école italienne du XVIᵉ siècle et de William Harvey qui, quatre siècles plus tard, décrivit l’ensemble de la circulation pulmonaire d’une manière précise, claire et définitive. »

Max Meyerhof, éminent spécialiste de l’histoire de la médecine arabe, affirma :

« … Nous avons vu qu’Ibn Al-Nafis, trois siècles avant Colombo, avait déjà noté l’existence de passages visibles entre les deux types de vaisseaux pulmonaires. »

Dans l’Essai William Osler sur la découverte de la circulation pulmonaire, Edward Coppola écrivit :

« … La théorie de la circulation pulmonaire avancée par Ibn Al-Nafis au XIIIᵉ siècle ne fut pas oubliée et, des siècles après sa mort, elle put influencer l’orientation des recherches anatomiques de Colombo et Valverde, qui l’annoncèrent finalement au monde occidental comme un fait physiologique susceptible de preuve expérimentale. »

Sami Haddad, du Liban, publia en 1936 un article sur Ibn Al-Nafis dans Annals of Surgery, et d’autres articles furent également publiés par Ayman et al. et par le Dr Abdul Kareem Shahadah, de Syrie [10], montrant clairement qu’Ibn Al-Nafis doit être crédité de la découverte de la circulation pulmonaire trois cents ans avant même la naissance de William Harvey !

Par le Dr Sharif Kaf Al-Ghazal