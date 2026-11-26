L’intercession du Prophète ﷺ (Shafâʿa) est l’une des croyances les plus profondes et les plus réconfortantes de l’islam. En tant que principe fondamental de la foi relative au Jour dernier chez les musulmans sunnites (Ahl al-Sunna wa-l-Jamâʿa), la croyance en l’intercession du Prophète ﷺ au Jour de la Résurrection met en évidence le rang unique et éminent qu’Allah a exclusivement accordé au Prophète Muhammad ﷺ. Elle englobe notamment la demande de son intercession en faveur de toute l’humanité rassemblée sur le lieu du Rassemblement, afin que le Jugement dernier puisse commencer.

Ce privilège exceptionnel a été accordé exclusivement au Prophète Muhammad ﷺ, à l’exclusion de tous les autres prophètes.

Cette intercession générale en faveur de l’humanité est connue sous le nom de Station glorieuse (Al-Maqâm al-Mahmûd), qu’Allah, le Très-Haut, lui a promise dans le Coran :

« Il se peut que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. »

[Al-Isrâʾ : 79]

Le Messager d’Allah ﷺ a recommandé aux musulmans de demander à Allah de lui accorder cette station après chaque adhân (appel à la prière). Comme le rapporte le Sahîh d’Al-Bukhârî, celui qui prononce cette invocation bénéficiera de l’intercession du Prophète ﷺ au Jour du Jugement. Mais quelle est exactement l’histoire de cette grande intercession ?

Le hadith de la grande intercession (Al-Shafâʿa al-ʿUẓmâ)

L’imam Muslim rapporte dans son Sahîh un hadith fondamental concernant la grande intercession. Abû Hurayra (qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit :

« Je suis le maître des hommes au Jour de la Résurrection. Savez-vous pourquoi ? Allah rassemblera les premiers et les derniers au Jour de la Résurrection sur une vaste plaine, de telle sorte que la voix de celui qui les appellera parviendra à tous et que celui qui les regardera pourra tous les voir. Le soleil se rapprochera, et les gens subiront une détresse et une angoisse telles qu’ils ne pourront les supporter. Certains diront alors aux autres : “Ne voyez-vous pas dans quelle situation vous vous trouvez ? N’allez-vous pas chercher quelqu’un qui puisse intercéder en votre faveur auprès de votre Seigneur ?”

L’humanité sollicite l’aide des prophètes

Dans leur immense détresse, les êtres humains se tourneront vers les plus grands prophètes d’Allah pour solliciter leur aide. Cependant, chacun d’eux s’excusera, par crainte de la colère sans précédent d’Allah en ce Jour :

Adam (paix sur lui) : les gens demanderont à Adam, le père de l’humanité, d’intercéder en leur faveur. Il répondra : « Mon Seigneur est aujourd’hui en colère comme Il ne l’a jamais été auparavant… Il m’avait interdit l’arbre, mais je Lui ai désobéi. Moi-même, moi-même ! Allez trouver quelqu’un d’autre. Allez voir Noé. »

les gens demanderont à Adam, le père de l’humanité, d’intercéder en leur faveur. Il répondra : « Mon Seigneur est aujourd’hui en colère comme Il ne l’a jamais été auparavant… Il m’avait interdit l’arbre, mais je Lui ai désobéi. Moi-même, moi-même ! Allez trouver quelqu’un d’autre. Allez voir Noé. » Noé (paix sur lui) : les gens se tourneront vers Noé, le premier messager envoyé sur terre. Il répondra : « Mon Seigneur est aujourd’hui en colère comme Il ne l’a jamais été auparavant… J’avais une invocation que j’ai formulée contre mon peuple. Moi-même, moi-même ! Allez voir Abraham. »

les gens se tourneront vers Noé, le premier messager envoyé sur terre. Il répondra : « Mon Seigneur est aujourd’hui en colère comme Il ne l’a jamais été auparavant… J’avais une invocation que j’ai formulée contre mon peuple. Moi-même, moi-même ! Allez voir Abraham. » Abraham (paix sur lui) : ils solliciteront Abraham, l’ami intime d’Allah (Khalîl). Abraham évoquera les occasions où il avait employé des paroles ambiguës pour défendre la foi, par profonde humilité, puis répondra : « Moi-même, moi-même ! Allez trouver quelqu’un d’autre. Allez voir Moïse. »

ils solliciteront Abraham, l’ami intime d’Allah (Khalîl). Abraham évoquera les occasions où il avait employé des paroles ambiguës pour défendre la foi, par profonde humilité, puis répondra : « Moi-même, moi-même ! Allez trouver quelqu’un d’autre. Allez voir Moïse. » Moïse (paix sur lui) : ils iront auprès de Moïse, à qui Allah a parlé directement. Se souvenant de la personne qu’il avait tuée involontairement avant sa prophétie, il dira : « Moi-même, moi-même ! Allez voir Jésus. »

ils iront auprès de Moïse, à qui Allah a parlé directement. Se souvenant de la personne qu’il avait tuée involontairement avant sa prophétie, il dira : « Moi-même, moi-même ! Allez voir Jésus. » Jésus (paix sur lui) : ils imploreront Jésus, la Parole et l’Esprit venant d’Allah. Jésus ne mentionnera aucun péché, mais dira néanmoins : « Mon Seigneur est aujourd’hui en colère comme Il ne l’a jamais été auparavant… Moi-même, moi-même ! Allez voir Muhammad ﷺ . »

L’intercession du Prophète Muhammad ﷺ

Le hadith se poursuit en décrivant le moment où les gens se présenteront finalement devant le Prophète Muhammad ﷺ :

« Ils viendront alors à moi et diront : “Ô Muhammad ! Tu es le Messager d’Allah et le Sceau des prophètes… Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur.”

Je me rendrai alors sous le Trône et me prosternerai devant mon Seigneur. Allah m’inspirera ensuite certaines de Ses louanges… Puis il me sera dit : “Ô Muhammad ! Relève la tête. Demande et tu recevras. Intercède et ton intercession sera acceptée.”

Je relèverai alors la tête et dirai : “Ô Seigneur ! Ma communauté (Ummah) ! Ma communauté !” »

Allah ordonnera ensuite au Prophète ﷺ de faire entrer au Paradis ceux de sa communauté qui n’auront pas de comptes à rendre. En outre, d’autres versions rapportées dans le recueil d’Al-Bukhârî expliquent que le Prophète ﷺ reviendra intercéder à plusieurs reprises, jusqu’à faire sortir de l’Enfer toute personne qui possède dans son cœur ne serait-ce que le poids d’un grain de moutarde de foi.

Explication de la grande intercession

La signification de l’expression « maître des hommes »

Lorsque le Prophète ﷺ déclare : « Je suis le maître des hommes au Jour de la Résurrection », cela renvoie à son rôle de refuge ultime dans les moments de détresse. Bien qu’il soit également le maître des hommes dans ce monde, le Jour de la Résurrection est spécifiquement mentionné parce que son autorité et son rang s’y manifesteront dans toute leur plénitude, sans contestation possible. Toute l’humanité, depuis Adam jusqu’au dernier être humain, se trouvera sous sa bannière.

Les excuses des prophètes

Ce hadith illustre admirablement l’éminence du rang du Prophète Muhammad ﷺ. L’intercession est d’abord sollicitée auprès des plus grands prophètes, mais tous la déclinent par immense révérence envers la majesté d’Allah en ce Jour.

Les « paroles ambiguës » d’Abraham : les savants musulmans précisent qu’Abraham n’a pas proféré de mensonges malveillants. Il a plutôt employé des déclarations stratégiques — comme lorsqu’il a dit à son peuple que leur plus grande idole avait détruit les autres, afin de démontrer que les idoles étaient incapables de parler — pour débattre avec eux et défendre le monothéisme. Toutefois, la terreur du Jour du Jugement le conduira à craindre même ces procédés employés pour défendre la foi.

les savants musulmans précisent qu’Abraham n’a pas proféré de mensonges malveillants. Il a plutôt employé des déclarations stratégiques — comme lorsqu’il a dit à son peuple que leur plus grande idole avait détruit les autres, afin de démontrer que les idoles étaient incapables de parler — pour débattre avec eux et défendre le monothéisme. Toutefois, la terreur du Jour du Jugement le conduira à craindre même ces procédés employés pour défendre la foi. L’innocence de Jésus : Jésus ne mentionne aucun péché. Cependant, selon d’autres récits authentiques, il exprimera son humilité en raison du fait que certains de ses adeptes l’ont faussement adoré comme une divinité aux côtés d’Allah.

Les cinq types d’intercession au Jour de la Résurrection

Le concept de Shafâʿa est rationnellement possible et la croyance en celui-ci est obligatoire en vertu de la Révélation islamique. Selon le consensus des Ahl al-Sunna, l’intercession se divise en cinq catégories distinctes :

1. La grande intercession (la délivrance de l’épreuve du Rassemblement)

Elle est exclusivement réservée au Prophète Muhammad ﷺ. Il s’agit de l’intercession par laquelle il demandera à Allah de délivrer l’humanité de la terreur du Rassemblement et de faire commencer le Jugement dernier.

2. L’entrée au Paradis sans jugement

Cette intercession est également réservée au Prophète Muhammad ﷺ. Il intercédera en faveur d’un groupe de ses fidèles afin qu’ils entrent au Paradis sans passer par le jugement. Il intercédera également pour que les portes du Paradis soient ouvertes aux croyants.

3. L’intercession en faveur de ceux qui méritent l’Enfer

Il s’agit d’intercéder en faveur des croyants dont les péchés justifieraient l’entrée en Enfer, afin qu’ils en soient épargnés. Le Prophète ﷺ ainsi que d’autres personnes auxquelles Allah accordera cette permission prendront part à cette intercession.

4. Faire sortir les pécheurs de l’Enfer

Cette intercession concerne les monothéistes qui sont entrés en Enfer à cause de leurs péchés et en faveur desquels une intercession est demandée afin qu’ils en sortent. Les prophètes, les anges et les croyants vertueux intercéderont en leur faveur. Finalement, Allah fera sortir de l’Enfer toute personne qui aura sincèrement prononcé : « Lâ ilâha illa Allah » (Il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah).

5. L’élévation des degrés au Paradis

Cette intercession consiste à élever le rang des croyants au Paradis. Elle peut notamment permettre à des membres d’une même famille de rejoindre leurs proches vertueux à des degrés supérieurs, conformément aux versets coraniques de la sourate At-Tûr, verset 21.