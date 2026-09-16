Beaucoup d’entre vous se disent sans doute : « Drogues, armes, grossesses… nos enfants ne pourraient jamais faire de telles choses. » En réalité, ces activités ne nous viennent même pas à l’esprit lorsque nous pensons à notre jeunesse musulmane. Nous supposons spontanément que « cela n’arrive pas aux musulmans ». Malheureusement, il nous faut revenir à la réalité et reconnaître que ce n’est plus vrai aujourd’hui.

Les jeunes musulmans sont exposés aux mêmes dangers que les jeunes non musulmans dans la société actuelle. Les statistiques le montrent clairement : 90 % des enfants musulmans, dès l’âge de 11 ans, utilisent des salons de discussion et des sites Internet pour entrer en contact avec des inconnus. En même temps, ils communiquent à ces inconnus toutes leurs informations personnelles.

En tant que conseillère au sein de Muslim Youth Social Services (MYSS), je traite de nombreux cas où des jeunes musulmans ont subi des préjudices à cause de leurs échanges sociaux via Internet, sur des sites et applications tels que myspace.com, facebook.com, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc.

Pourquoi ?

Lorsque l’on demande aux jeunes pourquoi ils aiment tant ces plateformes, les filles, en particulier, répondent souvent avec émotion qu’elles y voient la manière la plus « sûre » d’exprimer ce qu’elles ressentent. Elles ont l’impression que leurs parents ne comprennent pas leurs émotions, et elles veulent se confier — même si cela signifie parler à des inconnus sur Internet. D’après mes observations personnelles et mes échanges avec ces jeunes, il apparaît qu’ils utilisent ces espaces comme une forme de recherche d’attention.

Il existe une véritable barrière de communication entre parents et enfants, qui pousse ces adolescents à chercher ailleurs de quoi combler ce vide. Ils lancent un appel désespéré à leurs parents pour obtenir amour et attention. Les sites de discussion en ligne leur offrent une fenêtre vers le monde extérieur, sans avoir à quitter leur chambre ni à affronter la désapprobation parentale.

Un autre facteur frappant expliquant que nous « perdions » nos enfants au profit d’Internet est que de nombreux parents pensent « tout savoir ». Ils se considèrent instruits, membres actifs d’organisations locales et de mosquées, et se convainquent ainsi que rien de mauvais ne peut arriver à leurs enfants. Pourtant, les cas que j’ai traités révèlent l’inverse : en réalité, personne n’est à l’abri de ce problème. Ceux qui mènent une vie très chargée doivent même être plus vigilants, car ils peuvent être trop occupés et, par conséquent, leurs enfants peuvent leur échapper au moment où ils s’y attendent le moins. Ils peuvent passer à côté de signes évidents de changements de comportement liés à une dépendance malsaine à Internet (essayez ce test).

Une fois que nos enfants se tournent vers cette ressource destructrice pour « se divertir », cela cesse d’être un simple amusement : en réalité, nos enfants y perdent l’une des plus précieuses bénédictions qu’Allah leur a accordées — la hayâ’ (la pudeur). Leur innocence est sacrifiée au profit d’un produit de la technologie moderne : Internet. Non seulement les enfants sont dépouillés de leur pudeur, mais ils deviennent aussi facilement accessibles aux prédateurs. Rien que durant les deux dernières semaines, neuf filles, âgées de 12 à 14 ans, ont été violées par des prédateurs qu’elles avaient rencontrés sur des sites Internet.

Trouver une solution

Le problème est clair, mais que pouvons-nous faire pour protéger et sauver notre jeunesse de dangers de ce type ? Une première mesure que les parents peuvent mettre en place consiste à installer l’ordinateur dans un espace ouvert de la maison. Les enfants devraient l’utiliser en présence des parents et pour des durées limitées. Les parents doivent instaurer un dialogue ouvert avec leurs enfants et les sensibiliser — tout en se sensibilisant eux-mêmes — aux dangers d’Internet.

On peut aller plus loin encore en contactant les services locaux compétents, la division des mineurs, le bureau du procureur, ainsi que le conseil local de l’éducation, afin d’organiser des ateliers de sensibilisation à l’école de l’enfant. Les représentants de ces organismes seraient plus que disposés à venir vous aider.

Des modèles

Plus important encore, nous devons renforcer chez les jeunes musulmans le désir d’apprendre l’islam et d’aimer leur dîn. Lorsque notre jeunesse acquiert une conscience ferme d’Allah et une connaissance de notre bien-aimé Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), sa taqwâ grandira, in shâ’ Allah. La foi se manifestera alors dans les actes, et ils se protégeront plus facilement du péché et des maux de cette époque.

L’une des meilleures manières d’aider les jeunes à grandir en musulmans solides est de donner l’exemple : être de bons parents musulmans et des adultes qui ont, eux aussi, le désir d’apprendre leur dîn et de rester fermes sur le droit chemin. Les jeunes prennent leurs parents comme modèle, eux qui les guident dans la vie. Les enfants devraient aimer et respecter leurs parents, et les suivre dans leur bonne conduite. C’est la meilleure voie pour protéger notre jeunesse des habitudes et des comportements dangereux issus d’activités non musulmanes, si répandues et pourtant souvent dissimulées dans cette société.

Qu’Allah élève notre jeunesse afin qu’elle soit préservée des impuretés, forte dans sa foi et gardienne de sa chasteté. Âmîn.

Qu’Allah nous accorde la sagesse, le courage et la force de travailler au changement en nous-mêmes, de nous guider et de guider les autres à travers nous, et de nous faire prendre conscience des responsabilités que nous devons à nos époux/épouses, à nos enfants, à nos familles, à nos communautés, ainsi qu’aux générations présentes et futures, et de nous aider à les assumer.

Par Fatin Khairallah