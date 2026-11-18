La foi au Décret divin fait intrinsèquement partie de la foi en Allah ; elle en constitue même une composante essentielle. En effet, elle implique de croire qu’Allah, le Très-Haut, embrasse toute chose de Sa science, que Sa volonté s’étend à tout ce qui se produit dans l’univers et que Sa puissance s’exerce sur toute chose.

La croyance au Décret divin enseignée par l’islam est conforme à la perfection divine qui caractérise la doctrine islamique, une croyance qui a rectifié les illusions des philosophies et les déviations des religions concernant la divinité.

Comment le monothéisme islamique se distingue des conceptions philosophiques de la divinité

Contrairement à la divinité d’Aristote : la divinité en islam n’est pas isolée de ce qui se produit dans l’univers, comme si elle n’en avait aucune connaissance et n’intervenait aucunement dans sa gestion et son administration. Elle ne ressemble pas à la « divinité d’Aristote », qui ne connaîtrait qu’elle-même, ignorerait tout de cet univers et n’en dirigerait aucune affaire.

la divinité en islam n’est pas isolée de ce qui se produit dans l’univers, comme si elle n’en avait aucune connaissance et n’intervenait aucunement dans sa gestion et son administration. Elle ne ressemble pas à la « divinité d’Aristote », qui ne connaîtrait qu’elle-même, ignorerait tout de cet univers et n’en dirigerait aucune affaire. Contrairement à Plotin : Elle ne ressemble pas non plus à la « divinité de Plotin », qui ne connaîtrait même pas sa propre essence.

Elle ne ressemble pas non plus à la « divinité de Plotin », qui ne connaîtrait même pas sa propre essence. Contrairement au dualisme mazdéen : Elle n’est pas davantage comparable à la divinité des mazdéens, à laquelle serait attribuée la moitié de l’univers, chargée de gouverner et d’administrer tout ce qui relève du bien et de la lumière, tandis que l’autre moitié, celle du mal et des ténèbres, serait le domaine d’une autre divinité. Il y aurait ainsi deux divinités : l’une du bien et de la lumière, l’autre du mal et des ténèbres, engagées dans une lutte dont l’issue serait finalement la victoire de la divinité du bien.

Elle n’est pas davantage comparable à la divinité des mazdéens, à laquelle serait attribuée la moitié de l’univers, chargée de gouverner et d’administrer tout ce qui relève du bien et de la lumière, tandis que l’autre moitié, celle du mal et des ténèbres, serait le domaine d’une autre divinité. Il y aurait ainsi deux divinités : l’une du bien et de la lumière, l’autre du mal et des ténèbres, engagées dans une lutte dont l’issue serait finalement la victoire de la divinité du bien. Contrairement aux divinités grecques : Elle ne ressemble pas non plus aux divinités de la Grèce, dont les actes sont imprévisibles et qui vivent dans un état de guerre avec l’humanité. Dans leurs récits, le destin et les épreuves qu’il inflige aux hommes semblent se moquer d’eux, les défier, les poursuivre et leur faire subir des injustices. C’est pourquoi leur littérature évoque fréquemment la cruauté du destin, le destin aveugle, le destin tyrannique et d’autres expressions similaires.

Elle ne ressemble pas non plus aux divinités de la Grèce, dont les actes sont imprévisibles et qui vivent dans un état de guerre avec l’humanité. Dans leurs récits, le destin et les épreuves qu’il inflige aux hommes semblent se moquer d’eux, les défier, les poursuivre et leur faire subir des injustices. C’est pourquoi leur littérature évoque fréquemment la cruauté du destin, le destin aveugle, le destin tyrannique et d’autres expressions similaires. Contrairement aux conceptions altérées des enfants d’Israël : Elle ne ressemble pas davantage à la divinité telle qu’elle est présentée dans la Torah altérée, les livres et les légendes des enfants d’Israël : une divinité jalouse, vindicative et destructrice, partiale envers le peuple d’Israël à l’exclusion du reste des mondes, craignant que l’homme ne mange de l’arbre de vie et ne devienne semblable à l’un des dieux, regrettant parfois certains de Ses actes et incapable de résister à l’homme, au point qu’Israël lutterait contre Lui et finirait par Le vaincre.

La divinité de l’islam n’est aucune de ces entités imaginées ou dépeintes par diverses religions et philosophies. Elle est plutôt le Souverain de toute souveraineté, le Maître de la création et de l’ordre, le Seigneur des mondes. Il est le Créateur de toute chose par l’emprise de Sa puissance ; aucune créature vivante ni aucun objet inanimé n’échappe à Son autorité. Il décrète ce qu’Il veut, agit comme Il le souhaite et rien, sur terre ou dans les cieux, ne Lui est caché.

Parallèlement, Il est Bienveillant, Généreux, Juste, Miséricordieux, Omniscient et Sage. Il ne fait subir aucune injustice à quiconque, ne tient aucune créature responsable du péché d’une autre et ne diminue en rien la récompense des efforts de qui que ce soit. Nul ne doit craindre auprès de Lui d’être lésé ou privé de ses droits. L’injustice consiste à punir quelqu’un pour un acte qu’il n’a pas commis, tandis que la privation consiste à faire perdre à une personne la récompense d’un bien qu’elle a effectivement accompli. Or, Allah, exalté soit-Il, ne punit personne pour autre chose qu’un mal commis et ne laisse jamais perdre la récompense d’une bonne action ; bien au contraire, Il la multiplie, comme Il l’a déclaré :

« Certes, Allah ne lèse personne, fût-ce du poids d’un atome. Et s’il est une bonne action, Il la double et accorde une énorme récompense venant de Lui. » (An-Nisâ’, 4:40)

Telle est la divinité par le Décret, la gestion, la science, la volonté et la sagesse parfaite de laquelle se déroule tout ce qui se produit dans l’univers. C’est sur cette base que repose la foi au Décret divin professée par les pieux prédécesseurs (as-Salaf), les Compagnons et ceux qui les ont suivis dans la vertu.

Croire au Décret divin ne signifie pas croire à la chance, au hasard ou à l’aléatoire dans l’univers. Cette croyance se distingue des conceptions grecques et occidentales altérées du destin, traduites en arabe par des expressions telles que « destin aveugle », « destin insensé », « destin tyrannique », « caprice des destinées » ou encore « moquerie du destin ». L’islam et les musulmans se désolidarisent totalement de ces termes et de ces expressions.

Il s’agit plutôt de croire à l’étendue de la science d’Allah, à l’universalité de Sa volonté, à l’absolue plénitude de Sa puissance et à Sa souveraineté sur tout ce qui existe dans l’univers. C’est la conviction que tout ce qui se produit dans l’existence obéit à un ordre préétabli, à une conception précise, à une gestion parfaite et à un Décret noble, émanant d’une science absolue.

Les preuves tirées du Noble Coran quant à l’obligation de croire au Décret divin

Le Livre d’Allah, exalté soit-Il, contient de nombreux versets indiquant que les événements se déroulent conformément au Décret d’Allah, qu’Il connaît toute chose et qu’Il l’a décrétée de toute éternité, de sorte qu’elle se produise exactement comme Il l’a voulu et décrété, exalté soit-Il.

Allah, le Très-Haut, dit :

« Nous avons créé toute chose avec mesure. » (Al-Qamar, 54:49) Cela signifie qu’Allah a prédestiné toute chose de toute éternité et l’a consignée.

« Telle est la règle d’Allah appliquée à ceux qui ont vécu auparavant. Et tu ne trouveras aucun changement dans la règle d’Allah. » (Al-Ahzâb, 33:38) Cela signifie qu’il s’agit d’un Décret ordonné et d’un jugement établi, dont la certitude est mise en relief par une expression imagée, à la manière d’une ombre protectrice, d’une nuit sombre ou d’un jardin luxuriant.

« Tu as ensuite séjourné plusieurs années parmi les gens de Madyan. Puis tu es venu ici conformément à un rendez-vous fixé, ô Moïse ! » (Tâ-Hâ, 20:40) Cela signifie qu’il est arrivé conformément au Décret et à la volonté d’Allah, sans qu’une rencontre ait été préalablement organisée.

« Puis Nous l’avons placé dans un réceptacle sûr, pour une durée connue. Nous l’avons déterminé avec précision. Et quel excellent Déterminateur Nous sommes ! » (Al-Mursalât, 77:21-23) Cela signifie que Nous avons placé l’eau dans un réceptacle sûr, à savoir l’utérus, pour une durée déterminée, connue et décrétée par Allah, le Très-Haut. Nous l’avons donc déterminée avec précision. Et quel excellent Déterminateur Nous sommes !

« Et il n’existe rien dont Nous ne détenions les réserves, et Nous ne le faisons descendre qu’en quantité déterminée. » (Al-Hijr, 15:21) Allah nous informe qu’Il est le Maître de toute chose, que rien ne Lui est difficile et que les réserves de toutes les choses se trouvent auprès de Lui. Quant à l’expression « Nous ne le faisons descendre qu’en quantité déterminée », elle signifie qu’Il fait descendre toute chose selon Sa volonté, Son bon vouloir, Sa sagesse profonde et Sa miséricorde envers Ses serviteurs, non par obligation, mais parce qu’Il S’est prescrit la miséricorde à Lui-même.

« C’est Nous qui avons déterminé la mort parmi vous, et rien ne saurait Nous empêcher. » (Al-Wâqi‘ah, 56:60) Cela signifie que Nous avons réparti et décrété la mort parmi vous. L’expression « rien ne saurait Nous empêcher » signifie que Nous ne sommes nullement impuissants.

« Et Il a placé sur la terre des montagnes fermement ancrées, l’a bénie et y a déterminé les ressources alimentaires en quatre jours, à l’intention de ceux qui interrogent. » (Fussilat, 41:10)

« D’une goutte de sperme, Il l’a créé et a déterminé son destin. » (‘Abasa, 80:19) Cela signifie qu’Il a décrété sa durée de vie, sa subsistance, ses actes et le fait qu’il soit malheureux ou bienheureux.

Et bien d’autres versets indiquent qu’Allah a décrété toute chose.

Les preuves tirées de la Sunna quant à l’obligation de croire au Décret divin

Les textes de la Sunna indiquent clairement l’obligation absolue de croire au Décret et à la prédestination divins. Les traditions rapportées à ce sujet sont extrêmement nombreuses. En voici quelques-unes :

Le hadith de Jibrîl : célèbre à travers ses différentes versions, dans lequel le Prophète ﷺ a dit :

« La foi consiste à croire en Allah, en Ses anges, en Ses Livres, en Ses messagers, au Jour dernier et à croire au Décret divin, qu’il soit bon ou mauvais. »

Le hadith de Jâbir ibn ‘Abdillâh (qu’Allah les agrée tous deux) : il rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit :

« Aucun serviteur ne croit véritablement tant qu’il ne croit pas au Décret divin, qu’il soit bon ou mauvais, venant d’Allah, et tant qu’il ne sait pas que ce qui l’a atteint ne pouvait le manquer et que ce qui l’a manqué ne pouvait l’atteindre. »

Le hadith de ‘Alî (qu’Allah l’agrée) : il rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit :

« Aucun serviteur ne croit véritablement tant qu’il ne croit pas en quatre choses : attester qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah et que je suis le Messager d’Allah, qu’Il a envoyé avec la vérité ; croire en la mort et croire en la résurrection. » Les enseignements prophétiques pour éduquer l’âme à accepter le Décret divin Le Messager d’Allah ﷺ était un éducateur et un purificateur des âmes de ses Compagnons. C’était une mission par laquelle Allah l’avait honoré. Cette purification se manifeste particulièrement à travers les trois conseils suivants, qui constituent de véritables modèles de traitement prophétique des maladies spirituelles et qui apprennent concrètement à l’âme à se soumettre au Décret d’Allah et à l’accepter avec satisfaction. Premier conseil Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit :

« Le croyant fort est meilleur et plus aimé d’Allah que le croyant faible, bien qu’il y ait du bien en chacun d’eux. Attache-toi à ce qui t’est utile, demande l’aide d’Allah et ne désespère pas. Si quelque chose t’arrive, ne dis pas : “Si seulement j’avais fait telle ou telle chose, il se serait passé ceci ou cela.” Dis plutôt : “Allah l’a décrété et Il a fait ce qu’Il a voulu”, car le mot “si” ouvre la voie à l’œuvre de Satan. »

Dans cette parole prophétique, le Messager ﷺ explique que celui qui aspire à obtenir l’amour et l’agrément d’Allah doit s’empresser de renforcer sa foi, lutter contre son âme et rechercher la force dans le savoir, la vitalité physique et les autres formes de puissance bénéfique qui, réunies, composent le caractère du musulman aimé d’Allah.

Pour y parvenir, le musulman doit adopter les enseignements prophétiques contenus dans ce hadith : rechercher avec empressement ce qui lui est bénéfique, demander l’aide d’Allah sans désespérer, s’en remettre à Allah pour ce qui lui a été prédestiné, et ne pas se mettre en colère ni se plaindre face aux calamités.

Il ne doit pas non plus donner à Satan l’occasion de l’égarer par des expressions telles que : « Si seulement j’avais fait ceci ou cela. » Le mot « si » nourrit les regrets et la tristesse, intensifie l’angoisse et engendre l’inquiétude et le trouble. Aussi profonds que soient ses regrets, l’être humain ne peut jamais faire revenir ce qui est passé ni ramener les morts à la vie. Il ne fait alors que s’infliger une dépression, des maladies et des douleurs physiques, tout en s’exposant à la colère d’Allah en contestant Son Décret.

Le remède pratique consiste à dire : « Allah l’a décrété et Il a fait ce qu’Il a voulu », en proclamant ainsi une soumission totale à l’ordre d’Allah et une pleine satisfaction à l’égard de Son Décret. Il convient d’habituer sa langue à prononcer ces paroles chaque fois qu’un événement désagréable survient.

Deuxième conseil : la prière de l’Istikhârah

Jâbir ibn ‘Abdillâh (qu’Allah les agrée tous deux) rapporte :

« Le Messager d’Allah ﷺ nous enseignait la prière de l’Istikhârah (prière de demande de la meilleure orientation) dans toutes nos affaires, comme il nous enseignait une sourate du Coran. Il disait :

“Lorsque l’un de vous envisage une affaire, qu’il accomplisse deux unités de prière surérogatoire, puis qu’il dise :

‘Ô Allah ! Je Te demande de me guider par Ta science et je Te demande de m’accorder la capacité d’agir par Ta puissance. Je Te demande de Ta grâce immense. Car Tu es capable et je ne le suis pas ; Tu sais et je ne sais pas, et Tu es le Connaisseur de l’invisible.

Ô Allah ! Si Tu sais que cette affaire [il mentionne alors l’affaire concernée] est bonne pour moi dans ma religion, ma subsistance et l’issue de mes affaires’ — ou il a dit : ‘dans l’immédiat et dans l’avenir de mes affaires’ —, alors décrète-la pour moi, facilite-la-moi et bénis-la pour moi.

Et si Tu sais que cette affaire est mauvaise pour moi dans ma religion, ma subsistance et l’issue de mes affaires’ — ou il a dit : ‘dans l’immédiat et dans l’avenir de mes affaires’ —, alors éloigne-la de moi et éloigne-moi d’elle. Décrète pour moi le bien où qu’il se trouve, puis rends-moi satisfait de celui-ci.’”

Puis il mentionnait son besoin particulier. »

Cet enseignement prophétique constitue un exercice pratique permettant d’apaiser l’âme, de cultiver la satisfaction à l’égard du Décret divin et de favoriser la soumission à ce qu’Allah décide. Il repose sur la conviction que le choix d’Allah est le meilleur et le plus bénéfique pour Son serviteur.

Lorsqu’un musulman envisage d’entreprendre une affaire licite — comme un voyage, un mariage, une activité commerciale ou toute autre chose —, il doit s’empresser de mettre en pratique cet enseignement prophétique en accomplissant la prière de l’Istikhârah. Il se tient humblement devant son Seigneur, soumis à Son ordre et satisfait de Son jugement. Il Lui demande de choisir ce qui est le meilleur pour sa religion, sa vie ici-bas et l’issue finale de ses affaires, et de l’éloigner de cette entreprise si elle comporte un mal.

Ensuite, il poursuit sa démarche avec détermination. Si son cœur s’ouvre à cette affaire et qu’Allah lui en facilite le chemin, c’est là le bien qu’Allah a choisi pour lui. Si les événements prennent une autre tournure, il doit s’en réjouir, car Allah l’aura préservé d’un mal et aura choisi pour lui ce qui est meilleur, même s’il ne parviient pas à en comprendre la sagesse.

Son âme trouve ainsi la tranquillité, sans attachement persistant ni inquiétude au sujet de cette affaire. Grâce à ce conseil prophétique, le musulman apprend concrètement à accepter le Décret d’Allah, à se soumettre à Son ordre, à lutter contre ses propres désirs et à s’attacher aux commandements divins. C’est en cela que résident le bien-être dans ce monde et dans l’au-delà.

Al-A‘mash rapporte, d’après Mas‘ûd (qu’Allah l’agrée) :

« Un serviteur envisage une certaine activité commerciale ou une fonction de responsabilité, au point que cette entreprise devient facile pour lui. Alors Allah, au-dessus des sept cieux, le regarde et dit aux anges : “Détournez-la de lui, car si Je la lui facilite, Je le ferai entrer en Enfer.” Allah la détourne alors de lui. »

Il ajouta :

« Le serviteur dit : “Où ai-je donc été éprouvé ?”, alors qu’il ne s’agissait que d’une grâce d’Allah, le Très-Haut. »

C’est précisément pour cette raison que le Messager d’Allah ﷺ accordait une importance considérable à l’enseignement de la prière de l’Istikhârah à ses Compagnons, au même titre qu’il leur enseignait une sourate du Coran. Cela témoigne de l’attention et du soin extrêmes qu’il accordait à cette pratique, malgré son rang éminent.

Troisième conseil

Le Messager d’Allah ﷺ a dit :

« Regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Cela est plus à même de vous empêcher de déprécier les bienfaits qu’Allah vous a accordés. »

Dans une version rapportée par Al-Bukhârî, il est dit :

« Lorsque l’un de vous regarde une personne qui a été favorisée par rapport à lui en matière de richesse et d’apparence physique, qu’il regarde plutôt quelqu’un qui a été moins favorisé que lui. »

Ce hadith constitue un remède contre la maladie de l’envie et les plaintes concernant le Décret divin. Une âme qui regarde constamment ceux qui possèdent davantage ne sera jamais satisfaite, quelles que soient les circonstances. Dès qu’elle atteint un certain niveau de richesse ou de statut, elle s’y habitue, s’en lasse et aspire à davantage.

Elle demeure ainsi perpétuellement avide d’une richesse excessive, profondément attachée aux biens matériels, rongée par le ressentiment et l’angoisse. Elle finit par déprécier les bienfaits dont elle jouit et par se montrer ingrate envers Celui qui accorde la subsistance. Cela confirme la parole du Messager d’Allah ﷺ :

« Si le fils d’Adam possédait une vallée remplie d’or, il souhaiterait en avoir une deuxième. Rien ne remplirait sa bouche si ce n’est la poussière. Et Allah accueille le repentir de celui qui se repent. »

Si un musulman suit ce conseil prophétique, il reconnaîtra la véritable valeur des bienfaits, se satisfera de ce qu’Allah lui a attribué, accédera à la paix intérieure et goûtera au bonheur, même s’il est éprouvé par la pauvreté, la maladie ou diverses difficultés.

S’il est pauvre et ne dispose pas de ressources abondantes, qu’il regarde ceux qui souffrent d’une pauvreté extrême et d’une faim sévère. S’il est malade et souffre de douleurs, qu’il regarde ceux qui sont atteints de handicaps physiques ou de maladies chroniques graves. De cette manière, il demeurera toujours reconnaissant pour les bienfaits dont il jouit, satisfait de la part qu’Allah lui a réservée, plein de gratitude et ferme dans l’épreuve.

Si les musulmans d’aujourd’hui adoptaient ces enseignements prophétiques, leur situation deviendrait heureuse, leurs affaires s’amélioreraient et ils récolteraient les véritables fruits de leur foi au Décret divin. Ils s’empresseraient alors de rivaliser dans la piété, les bonnes œuvres et le rapprochement d’Allah, au lieu de rivaliser pour les biens éphémères de cette vie terrestre.