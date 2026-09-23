Félicitations à l’occasion de l’Aïd béni ! Qu’Allah fasse de ces occasions une joie perpétuelle pour tous les musulmans !

Ô mon bien-aimé, voici l’Aïd : le jour de la joie, du bonheur et de la pureté. Allah dit :

« Dis : “C’est par la grâce d’Allah et par Sa miséricorde qu’ils devraient se réjouir. Cela est meilleur que tout ce qu’ils amassent.” » (Yûnus, 10:58)

Que les cœurs se réconcilient et que les âmes soient sincères les unes envers les autres. Renouvelons le pacte de fraternité islamique qui unit les croyants. Qu’ils s’entraident dans la piété, s’exhortent mutuellement à la vérité et à la persévérance, secourent l’opprimé et mettent un frein à l’oppresseur.

Entre espoir et mélancolie : Dépasser la tradition des plaintes

En réalité, ceux dont les cœurs sont envieux, dont les consciences sont malhonnêtes ou dont les âmes sont dominées par les passions ne pourront pas goûter pleinement à la joie de l’Aïd. Rêvons d’un avenir prometteur dont les signes favorables se dessinent à l’horizon. Comme la vie serait difficile si elle était dépourvue d’espoir !

Le poète Abû at-Tayyib al-Mutanabbî a instauré une tradition peu heureuse que de nombreux poètes ont ensuite suivie. Il composa un poème pessimiste dans lequel il se lamentait sur son sort à l’occasion de l’Aïd. D’autres poètes suivirent ses traces et prirent l’habitude de déplorer leur situation difficile et leur malchance à l’occasion de l’Aïd.

Depuis notre enfance, nous avons mémorisé des poèmes qui déplorent la réalité douloureuse de l’Umma et ses souffrances, comme si celles-ci excluaient toute joie à l’occasion de l’Aïd tant que la victoire n’a pas été obtenue. Il ne fait aucun doute que la réalisation de l’espoir espéré, qu’il soit individuel ou collectif, procure une joie extraordinaire et une saveur incomparable.

La sagesse divine de la fête en islam

Cependant, Allah, le Très Sage, savait que l’Umma connaîtrait le relâchement, comme les nations qui l’ont précédée, qu’elle s’appuierait sur son passé glorieux tout en délaissant son devoir, et que les crises, les épreuves et les calamités l’atteindraient. Pourtant, Il lui a prescrit de se réjouir à l’occasion de l’Aïd, en signe de gratitude envers Allah pour lui avoir permis d’accomplir l’adoration et l’avoir guidée vers l’islam.

« Allah veut pour vous la facilité, et non la difficulté. Il veut que vous accomplissiez le nombre [prescrit de jours] et que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants. » (Al-Baqara, 2:185)

Lorsque le Prophète ﷺ a éloigné les musulmans de l’imitation des polythéistes, des juifs et des chrétiens dans leurs fêtes, il ne les a pas pour autant laissés sans festivités ni joie. Au contraire, il les a distingués par deux grandes fêtes : l’Aïd al-Fitr et l’Aïd al-Adhâ, liées respectivement aux adorations du jeûne et du pèlerinage.

Au fil des siècles, les musulmans ont célébré ces deux fêtes, se sont rassemblés et se sont montrés généreux envers les pauvres et les nécessiteux. Ils ont même bénéficié de certaines dispenses légales (rukhas) ces jours-là, dont ils n’auraient peut-être pas bénéficié en d’autres circonstances, en se fondant sur la parole du Prophète ﷺ :

« Laissez-les, car c’est le jour de l’Aïd. »

Ils agissaient ainsi même dans les périodes de difficultés et de détresse. En réalité, l’âme humaine peut finir par éprouver un profond ennui lorsque l’on insiste excessivement sur une seule question, même si celle-ci est juste en elle-même. Les gens ne peuvent supporter une gravité extrême en permanence.

Il n’y a donc aucun mal à cesser un moment de se lamenter et de s’attrister, afin de permettre à nos cœurs de goûter, ne serait-ce qu’un instant, au bonheur et à la joie.

Leçons d’histoire et perspectives d’avenir

Dans ce contexte se trouve une belle leçon : rappeler aux gens que rien n’est permanent dans cette vie et que toute chose relève d’Allah. Il donne le pouvoir à qui Il veut et l’ôte à qui Il veut. L’humiliation et l’amertume que connaît l’Umma ne sont pas une fatalité éternelle, et l’histoire ne connaît pas de dernier mot ; elle avance plutôt par étapes successives, marquées tantôt par le progrès, tantôt par le recul, tantôt par l’élévation, tantôt par la chute, tantôt par la puissance et tantôt par l’oppression.

Rien ne nuit davantage au moral et aux capacités de l’Umma que les sentiments d’impuissance et de faiblesse.

L’Aïd arrive alors que nous sommes une cible particulièrement exposée aux attaques. Il arrive alors que des coalitions sont désireuses de frapper à droite comme à gauche, de se venger des musulmans, de leur culture et de leur histoire, de condamner les communautés musulmanes et d’intervenir dans leurs programmes scolaires, leur pensée, leurs médias et leur économie.

J’ai effectivement remarqué de l’amertume et une tristesse latente sur les visages et dans les paroles de nombreuses personnes. Il est vrai que cela découle de leur attachement louable à cette religion et de leur profonde préoccupation pour l’Umma.

Mais changer l’atmosphère par la joie et le rire, et retrouver le souvenir de l’innocence de l’enfance, peut transformer l’âme, renouveler sa détermination et élever ses aspirations.

Allah, dans Sa profonde sagesse, a enveloppé les musulmans de somnolence lors de la bataille d’Uhud, au moment où la bataille faisait rage, où les musulmans étaient éprouvés et où la peur les avait saisis. Par cette somnolence, Allah éloigna d’eux le mal et leur rendit tranquillité, sérénité et calme.

Conclusion

En réalité, l’Aïd fait partie de l’ordre divin accordé à cette Umma. Il relie le passé de l’Umma à son présent et éduque la jeune génération de la communauté dans un véritable sentiment d’appartenance à l’Umma.

De plus, il relie la joie de l’Umma à sa religion, qui représente la voie vers la perfection, la puissance et la victoire.

Il ne convient pas que les circonstances nous fassent oublier la nature et l’essence de l’Aïd en tant que fête, au point d’en faire une occasion de lamentation. Réjouissons-nous donc à l’occasion de l’Aïd, contrairement à la tradition des poètes, et suivons la guidance du Prophète ﷺ.

Ici, nous apercevons un rayon d’espoir au bout du tunnel : il brille à travers un jeune enfant courageux qui, en Palestine, affronte l’ennemi avec des pierres, ainsi qu’à travers ces personnes sincères qui œuvrent et s’efforcent de restaurer l’Umma et de réformer sa situation.

Cheikh Salmân ibn Fahd al-ʿAwda est un éminent savant.