Les vêtements ne définissent pas une femme, mais ils peuvent avoir une influence lors d’un entretien d’embauche. L’expression de soi est souvent invoquée pour expliquer le port de jeans taille basse et de chaussures originales, tout comme les piercings et les colorations capillaires. Pourtant, les femmes musulmanes qui choisissent d’affirmer leur identité à travers une tenue vestimentaire peu conventionnelle sont souvent confrontées aux préjugés, aux traitements injustes, voire à la peur. C’est notamment le cas des femmes musulmanes qui découvrent la vie sous le hijab, un foulard noué sous le menton, ainsi que des vêtements amples couvrant tout le corps à l’exception du visage, des mains et des pieds.

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« Je dois être prête à ce que les gens me regardent comme si j’étais une terroriste. Ils me regarderont comme s’ils avaient peur de moi. Je pourrais perdre des clients dans mon travail. Je devrai défendre mes convictions — ouvertement. Pour l’instant, les gens ne savent pas que je suis musulmane. »

Robbins s’est convertie à l’islam au début de cette année, mais son point de vue n’est pas propre aux converties.

Iman Bedawi, originaire de West Chester, est née de parents égyptiens et a été scolarisée dans le système public américain. Le week-end, elle suivait des cours d’éducation religieuse islamique, où elle avait appris que le hijab était obligatoire selon l’islam, mais ses parents ne lui avaient jamais imposé de le porter. Sa mère n’a commencé à porter le foulard islamique que lorsque Bedawi avait sept ou huit ans.

« Beaucoup de femmes ne comprennent pas que, lors d’un entretien d’embauche, leur apparence physique peut avoir une grande influence, et que cela est vraiment dégradant », explique Bedawi. « La manière dont je m’habille ne les regarde pas si j’ai les qualifications requises pour le poste. »

Obéissance, pas terrorisme

Dans le Coran, Dieu ordonne aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté ; de ne pas exhiber leur beauté et leurs parures, sauf ce qui en paraît normalement ; de « rabattre leurs voiles sur leurs poitrines » et de ne montrer leur beauté à personne en dehors des membres de leur famille proche.

Dieu ordonne également, dans le verset qui signifie :

« Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leurs grands voiles. » (Al-Ahzâb, 33:59)

En raison de ces deux versets, les femmes musulmanes considérant la vie sous le hijab perçoivent la pudeur comme un acte profondément spirituel, directement commandé par Dieu.

La décision de suivre cette prescription est personnelle, explique Bedawi.

« Cela dépend vraiment de l’évolution de la personne qui le porte », dit-elle.

« Le hijab symbolise la dévotion d’une femme envers Dieu, son profond désir de se rapprocher de Lui et de préférer Sa satisfaction au jugement de tous les autres. »

« Au lycée, mes parents ne m’en ont jamais parlé de manière insistante. Un jour, ma mère m’a demandé si j’aimerais le porter. Ma réponse, venant du fond du cœur, a été : “Oui”, mais je ne savais pas quand. Avant le début de ma dernière année de lycée, c’était entièrement ma décision de commencer à le porter. »

Ingrid Ascencio, qui a grandi dans une famille catholique au Mexique et s’est convertie à l’islam six ans auparavant, estime elle aussi que porter le hijab revient simplement à « obéir à Allah ».

« Cela revient vraiment à cela », dit-elle. « Je n’ai pas grandi avec cette pratique. C’est quelqu’un qu’Allah veut que je fasse. »

La crainte d’être perçue avec méfiance constitue un obstacle important pour de nombreuses femmes musulmanes. Décider d’adopter une tenue féminine islamique traditionnelle signifie devoir faire face aux soupçons et aux moqueries de ceux qui ne comprennent pas les implications religieuses et personnelles d’un style vestimentaire non occidental.

Ascencio, ingénieure mécanique chez GE, n’a pas peur. Elle portait le hijab lorsqu’elle a passé son entretien d’embauche trois ans auparavant et continue de le porter avec assurance et fierté.

Photo : Natalie Hager

« L’environnement de l’entreprise est très professionnel », explique-t-elle. « Il y a beaucoup de diversité. Ils veulent inclure les femmes et les minorités, et je suis les trois à la fois. Ma personnalité ne laisse pas beaucoup de place aux critiques. Je donne une impression de grande assurance, surtout au travail. Je ne baisse pas les yeux, je ne parle pas à voix basse et je vais droit au but. Je pense que les gens le perçoivent. Lorsque vous avez des convictions, les gens ne vous cherchent pas querelle. »

Cette assurance a toutefois demandé du temps pour se développer.

« Il m’a fallu deux ans pour trouver la force de le porter », explique Ascencio. « Je ne fais pas les choses à moitié. Je ne voulais pas le mettre puis l’enlever. D’abord, ma garde-robe a dû changer progressivement. J’ai cessé de porter des shorts et je ne portais plus que des pantalons ; ensuite, je suis passée de l’absence de manches à des manches courtes, puis aux manches longues, etc. Ensuite, j’ai pris une taille au-dessus de ma taille habituelle. Petit à petit, j’ai changé. »

« Finalement, un matin, je suis partie travailler et je l’ai simplement mis. Je n’avais prévenu personne. Je l’ai juste fait. »

« Un obstacle à quoi ? »

Les femmes s’accordent à dire que, même si la raison première pour laquelle elles se couvrent est spirituelle, le port du hijab présente également un avantage secondaire dans la vie sous le hijab.

Robbins ne couvre pas ses cheveux, mais elle maintient une tenue pudique parce qu’elle se sent ainsi protégée. Elle souhaite être connue pour sa personnalité et non pour son apparence.

« Je m’habille de manière plus conservatrice que la femme américaine moyenne », dit-elle. « Je me sens plus à l’aise lorsque mes bras, ma poitrine et mes jambes sont couverts. Je porte également des vêtements amples. Cela me permet d’être plus à l’aise et d’interagir avec les autres de manière un peu plus ouverte. Nous pouvons interagir avec le sexe opposé sans nous en préoccuper. »

Bedawi dit être souvent confrontée à des féministes qui contestent son choix.

« Leur argument est… que ce foulard constitue un obstacle pour nous », explique-t-elle. « Parfois, je me demande : un obstacle à quoi ? À ce que mon corps soit admiré par tous ceux qui veulent l’admirer ? À avoir des petits amis ? … Oui, c’est un obstacle qui empêche la femme d’être exposée aux maux auxquels les femmes de la société occidentale sont susceptibles d’être confrontées. »

« C’est une vision très partiale que de considérer le hijab comme un obstacle. Elles pensent que c’est un obstacle à la liberté. Nous ne croyons pas à une liberté sans limites. La liberté doit s’inscrire dans la volonté de Dieu. »

Au-delà de la décision personnelle de porter un type particulier de vêtement, Bedawi affirme que la culture américaine exerce une influence considérable sur le manque d’égalité dont les femmes musulmanes bénéficient dans ce pays.

« La plupart des musulmans dans le monde considèrent l’Amérique comme un espoir, comme un endroit où nous pouvons pratiquer pleinement notre religion, en raison de la Constitution et de la Déclaration des droits », dit-elle.

« Nous aimerions que la communauté au sens large nous comprenne, ainsi que ce que nous représentons, non pas pour convertir qui que ce soit, mais pour l’aider à respecter nos convictions afin que nous puissions les pratiquer. »

« Nous aimerions avoir la liberté de pratiquer notre religion sans discrimination. Les politiques étrangères américaines constituent le principal obstacle à ce rêve. La propagande émanant de l’administration actuelle ne donne pas à l’ensemble de la communauté américaine une image claire de ce que sont réellement les musulmans aux États-Unis et dans le monde entier. »