Le bon voisinage en islam est essentiel à l’épanouissement d’une société saine. Dans la société islamique, chaque individu compte et la communauté a la responsabilité de veiller à ce que personne ne souffre seul. Le bon voisinage constitue le fondement d’une telle communauté. Le Prophète a souligné à maintes reprises l’importance de la bienveillance envers les voisins, mettant en évidence le caractère divinement prescrit de cette attitude à travers les recommandations répétées de l’ange Jibrîl. Cette insistance montre qu’il s’agit d’une directive divine, qui souligne le devoir de traiter ses voisins avec le plus grand respect et la plus grande bienveillance.

ʿÂ’isha et ʿAbd Allâh ibn ʿUmar (qu’Allah les agrée) rapportent que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :

« Jibrîl n’a cessé de me recommander avec insistance de bien traiter mon voisin, au point que j’ai pensé qu’il allait finir par lui attribuer une part de mon héritage. »!– /wp:paragraph –>

L’islam vise à instaurer une société qui ne se contente pas d’appliquer les lois d’Allah, mais qui adopte également des valeurs garantissant sa cohésion et sa solidité, afin que chacun s’y sente important et entouré de bienveillance. Personne n’y est abandonné à son sort ni laissé à souffrir seul. Une société islamique est une société où chaque individu compte et où chacun bénéficie de la protection de la communauté. Il va sans dire que tous les membres de la société ont un devoir et une responsabilité envers leur communauté. En retour, ils bénéficient de l’attention et de la protection de celle-ci.

Le bon voisinage en islam et ses bienfaits

Afin d’établir une base solide pour une communauté étroitement unie, l’islam commence par encourager le bon voisinage en islam. L’un des pires comportements sociaux qu’une personne puisse adopter est de maltraiter ses voisins.

Les raisons de cette insistance sur le bon voisinage en islam sont parfaitement claires. Dans un quartier où les habitants se querellent et où certains voisins cherchent à nuire aux autres, aucune harmonie ne peut s’installer. En effet, les gens cherchent à quitter de tels endroits, car la paix constitue une condition fondamentale à leur épanouissement.

Il n’est donc pas surprenant que le Prophète ait insisté à de nombreuses reprises sur l’importance de bonnes relations de voisinage. Ce hadith, rapporté par de nombreuses voies de transmission différentes, est particulièrement significatif.

De plus, sa formulation ne laisse aucun doute quant à l’origine de l’ordre de bien traiter ses voisins. C’est l’ange Jibrîl qui recommande au Prophète d’adopter une telle attitude envers ses voisins. Or Jibrîl, en tant qu’ange, n’initie rien de sa propre initiative. Il ne fait que transmettre au Prophète un message venant d’Allah et le lui communique dans son intégralité.

Dans le Coran, Allah décrit les anges comme des créatures qui ne Lui désobéissent pas dans ce qu’Il leur ordonne :

« … et ils font ce qui leur est ordonné. » (At-Tahrîm, 66:6)

Ainsi, lorsque Jibrîl adresse une recommandation au Prophète, il lui transmet simplement ce qu’Allah lui demande de transmettre. Cette recommandation constitue donc un ordre donné par Allah.

Nous remarquons également que cette recommandation a été répétée encore et encore afin de produire une certaine impression dans l’esprit du Prophète. Là encore, Jibrîl agissait sur l’ordre d’Allah. C’est Allah qui voulait qu’il répète cette recommandation à maintes reprises.

Comment le Prophète Muhammad a-t-il souligné l’importance de la bienveillance envers les voisins ?

Le Prophète était l’homme le mieux placé pour comprendre ce qu’Allah attendait de lui. Un simple ordre ou une simple recommandation aurait suffi au Prophète pour comprendre qu’il devait bien traiter ses voisins. Ce hadith suggère toutefois quelque chose de plus. Il implique l’existence d’un devoir qui ne doit être négligé sous aucun prétexte.

Cela se comprend à travers le fait que la recommandation était fréquemment répétée par Jibrîl, qui agissait sur l’ordre d’Allah.

Nous pouvons également essayer d’imaginer ce que cette recommandation impliquait. Elle devait insister sur le fait qu’un voisin possède un droit particulièrement important sur ceux qui vivent dans le même quartier que lui ou elle, puisque le Prophète en est venu à avoir l’impression qu’une telle proximité pourrait conduire à lui accorder une part d’héritage.

En d’autres termes, lorsque nous traitons nos voisins avec bonté dans le cadre du bon voisinage en islam, nous ne faisons que leur accorder ce qui leur revient de droit. Cette bienveillance doit être réciproque puisque, en tant que leurs voisins, nous avons nous aussi droit au même traitement.

Lorsque les habitants d’un quartier mettent en pratique cette recommandation — ou plutôt cet ordre —, ce quartier est nécessairement appelé à devenir plus heureux et plus solide. Chacun ressentira qu’il appartient à une communauté bienveillante qui se soucie de lui et de ses intérêts et qui lui apporte protection.

Comment l’islam considère-t-il la relation entre les voisins et la famille ?

Le Prophète nous informe que Jibrîl continua à l’exhorter à bien traiter ses voisins, au point qu’il pensa qu’on allait ensuite lui annoncer que les voisins avaient le droit d’hériter de leurs voisins comme le font leurs propres proches.

Cela donne aux voisins un statut très proche de celui des membres de la famille. Ils deviennent presque comme des membres de la même famille.

Si une telle prescription avait effectivement été établie, chaque voisin aurait eu droit à une part de l’héritage, qu’il soit pieux ou pécheur, ami ou ennemi, habitant de longue date ou étranger récemment installé, membre respectable ou mauvais élément du quartier.

C’est ainsi que fonctionne le système islamique pour ceux qui ont droit à une part de l’héritage. Lorsqu’une personne meurt, ses héritiers reçoivent leurs parts de l’héritage sans considération pour les facteurs mentionnés précédemment. Leur droit à l’héritage découle de leur lien de parenté avec le défunt, et non de leur caractère.

Il en aurait été de même pour les voisins s’ils avaient été désignés comme héritiers de leurs voisins.

Ce hadith demeure toutefois hautement significatif en ce qu’il décrit à quel point la relation entre voisins devrait être étroite dans une société musulmane. Lorsqu’ils comprennent pleinement cela, les gens sont naturellement amenés à accorder une très grande valeur à leurs liens avec leurs voisins.

Quel lien existe-t-il entre le bon voisinage, la foi en Allah et le Jour du Jugement ?

Dans un autre hadith, le Prophète établit un lien entre certaines attitudes et la foi en Allah et au Jour du Jugement. Le bon voisinage en islam fait partie de ces attitudes.

Abû Shurayh Al-Khuzâʿî rapporte que le Prophète a dit :

« Que celui qui croit en Allah et au Jour dernier soit bienveillant envers son voisin. Que celui qui croit en Allah et au Jour dernier se montre hospitalier envers son hôte. Que celui qui croit en Allah et au Jour dernier dise du bien ou qu’il se taise. »!– /wp:paragraph –>

Là encore, le mode d’expression est particulièrement significatif. Le Prophète rattache chacune des trois attitudes qu’il recommande à la foi en Allah et au Jour du Jugement. Il utilise cette formulation afin de souligner l’importance de chacune de ces trois attitudes.

Le Prophète mentionne le Jour du Jugement parce qu’il s’agit du jour de la récompense ou du châtiment. Les non-croyants, au Jour du Jugement, ne sont guère susceptibles d’accorder de l’importance à cette réalité dans la manière dont ils façonnent leur comportement social.

Nous comprenons ainsi que la bienveillance envers les voisins sera largement récompensée par Allah.

Il va sans dire que ceux qui mettent en pratique la recommandation du Prophète bénéficieront immédiatement du fait que leurs voisins leur rendent leur bienveillance. Mais ils ne doivent pas en faire leur motivation.

Ce n’est pas la récompense de leurs voisins qu’ils recherchent ; la récompense d’Allah est bien plus importante. C’est elle que nous devons rechercher. Elle nous donne la motivation appropriée. Nous veillerons ainsi à mériter cette récompense.