Dès le départ, il faut noter que l’islam accepte tout ce qui est pur et utile à l’être humain. Il encourage le musulman à être fort et à rechercher les moyens de la force. Dans un Hadith, le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) nous ordonne en disant : « Enseignez à vos enfants la natation, le tir à l’arc et l’équitation. » Cet appel direct à pratiquer le sport montre l’importance que l’islam donne au sport pour former les musulmans et rendre leurs corps sains et solides. Il n’est donc pas étonnant d’entendre : « Un esprit sain est dans un corps sain. »

Pour préciser davantage la question du sport et de son éthique, le Cheikh `Atiyyah Saqr, ancien chef du Comité des fatwas d’Al-Azhar, déclare :

« Depuis toujours, les gens ont cherché des moyens d’entraîner leur corps et ont inventé toutes sortes de sports pour se renforcer, chacun selon ses besoins et ses conditions. Dans les peuples où les combats et les batailles étaient fréquents, des sports comme l’haltérophilie, le tir à l’arc et les duels étaient très répandus. La natation était plutôt le sport favori des populations vivant près de la mer. Dans la péninsule Arabique, les gens se sont habitués à la chasse et à l’équitation à cause des voyages fréquents et des déplacements d’un lieu à un autre.

Comment l’islam voit-il le sport ?

L’islam ne s’oppose pas à ce que l’on ait un corps fort grâce au sport. Les musulmans sont invités à avoir un corps sain et un esprit sain, en plus d’une bonne moralité. Dans le Hadith, on lit : « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d’Allah que le croyant faible. » (Rapporté par Muslim) Un corps fort aide à accomplir les devoirs religieux et les devoirs de la vie. L’islam n’accepte jamais ce qui conduit à négliger ces devoirs, sauf dans certains cas où des dispenses existent pour faciliter les choses aux croyants.

Les effets du sport sur le corps :

Dans son livre connu Zad Al-Ma`ad, l’imam Ibn Al-Qayyim explique que le mouvement est la base du sport. Il aide le corps à éliminer les excès de nourriture de manière naturelle. Il rend le corps actif, renforce son immunité et le protège des maladies. Chaque organe a un type d’exercice qui lui convient. Quant à l’équitation, le tir à l’arc, la lutte et la course, ce sont des sports qui profitent à tout le corps.

Le sport présent dans les rites islamiques :

En islam, plusieurs rites comportent des activités qui, si elles sont bien accomplies, aident le corps à rester en forme. Le pèlerinage, les visites aux frères musulmans, la visite aux malades, les allées et venues à la mosquée, et la participation à de nombreuses activités sociales, ne sont rien d’autre que des formes d’exercice.

L’éthique du sport en islam :

Le fait que l’islam encourage le sport montre la grandeur, la souplesse et l’ampleur de cette voie d’Allah donnée aux hommes. Dans ce cadre, l’islam insiste sur l’éducation spirituelle et morale qui doit accompagner l’entraînement physique, afin que celui-ci donne les résultats attendus.

Quand on soutient une équipe, il faut éviter le hooliganisme. Il ne doit pas non plus y avoir de moquerie ou de triomphe arrogant. Gagner ne donne pas le droit de ridiculiser l’adversaire. L’islam voit le sport comme un moyen de renforcer l’amour et la coopération entre les gens, et non comme un moyen de blesser les sentiments. C’est pourquoi l’équipe gagnante ne doit pas se laisser emporter au point d’insulter l’autre, et l’équipe perdante ne doit pas se laisser dévorer par l’envie. Elle doit se rappeler que sa défaite d’aujourd’hui peut ouvrir la voie à la réussite de demain, si elle patiente et s’améliore.

Cela rappelle l’épisode où le chameau d’un bédouin devança la chamelle du Prophète, connue pour être toujours la première en course ; les musulmans en furent attristés. Le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) commenta : « Allah Tout-Puissant a décrété que rien n’a une gloire permanente (c’est-à-dire que chaque situation a des hauts et des bas, et qu’aucun état n’est permanent). » Il dit cela pour apaiser ceux qui avaient du mal à accepter que sa chamelle ait été dépassée.

Dans les compétitions, le vrai musulman n’oublie jamais les bonnes manières envers ses adversaires. Abandonner la morale dans les concours et les compétitions est une forme d’hypocrisie, comme l’a indiqué le Prophète lorsqu’il a dit : « Il y a quatre traits : s’ils sont réunis chez une personne, c’est un hypocrite pur. Et si l’un d’eux se trouve chez une personne, elle porte un trait d’hypocrisie jusqu’à ce qu’elle l’abandonne : si on lui confie quelque chose, elle trahit ; si elle parle, elle ment ; si elle promet, elle ne tient pas ; et si elle se dispute, elle dévie (en recourant à des paroles ignobles et à une conduite corrompue). »

Conseils pour le musulman qui pratique le sport :

1- Le musulman ne doit pas être absorbé par le sport au point de négliger ses devoirs religieux et ses autres obligations. 2- Le musulman n’a pas le droit de pratiquer un sport d’une façon qui cause du tort aux autres. Par exemple, pratiquer un sport dans des rues bondées en provoquant des embouteillages n’est pas une manière islamique. 3- Le fanatisme aveugle pour ou contre une équipe n’a rien à voir avec l’islam, car cela contredit les enseignements islamiques qui appellent à l’unité et à l’amour. 4- En pratiquant le sport, il ne doit pas y avoir de grossièretés, de mauvais comportements ni de calomnies. 5- L’islam n’autorise pas les matchs ou les jeux qui mélangent les deux sexes d’une manière qui ouvre la porte à la séduction, à la tentation et à la corruption. 6- L’islam rejette aussi les jeux et sports qui excitent le désir sexuel ou encouragent la perversion morale, comme lorsque des femmes dansent et que le public les regarde.

Les hommes doivent pratiquer des sports qui conviennent à leur nature, et de même pour les femmes. En islam, il n’est pas permis aux femmes de pratiquer des sports réservés aux hommes.

Pour conclure, il faut préciser que lorsque l’islam déclare une chose permise, il pose certaines conditions afin de préserver la moralité et de respecter la sagesse générale de la législation. Le sport doit être pratiqué en respectant ces conditions pour éviter tout dommage. La règle générale de la Chari‘a est que tout acte qui dépasse les limites — dans la nourriture, la boisson, l’habillement ou autre — est interdit. Le Coran dit : « Ô vous qui croyez ! Ne rendez pas illicites les bonnes choses qu’Allah a rendues licites pour vous, et ne transgressez pas. Allah n’aime pas les transgresseurs. » (Al-Ma’idah : 87) »