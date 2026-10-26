Le stationnement à al-mash’ar al-harâm constitue une étape prophétique majeure du pèlerinage. Al-Mashʿar Al-Harâm est un lieu situé entre Muzdalifa et Mina, où les pèlerins sont invités à invoquer Allah après avoir passé la nuit à Muzdalifa, avant de se rendre à Mina pour lapider la stèle de Jamrat Al-ʿAqaba, le matin du 10 Dhul-Hijja.

La sagesse de cette prescription tient notamment à une pratique de l’époque préislamique. Les Arabes avaient alors l’habitude de se rassembler en ce lieu pour organiser des joutes oratoires et débattre de généalogie, d’honneur et d’autres valeurs liées à la vie terrestre.

Avec l’avènement de l’islam, Allah, exalté soit-Il, a prescrit aux musulmans de se tenir au même endroit, mais pour une œuvre bien plus noble : se consacrer au rappel d’Allah et à Sa glorification, Lui, l’unique Créateur.

Ainsi, les musulmans affirment leur dignité et la noblesse de leur foi face aux polythéistes, tout en leur adressant un message clair : le véritable honneur, la dignité et la gloire résident dans l’islam. Telle est l’une des grandes sagesses de cette prescription.