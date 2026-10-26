Les amitiés des nouveaux musulmans représentent l’une des transitions les plus profondes, et souvent les plus intimidantes, pour une personne qui embrasse l’islam. L’une des transitions les plus profondes, et souvent les plus intimidantes, pour une personne qui embrasse l’islam est la transformation de son environnement social. Pour de nombreux nouveaux musulmans, l’euphorie spirituelle qui accompagne la prononciation de la shahada laisse rapidement place à une inquiétude très concrète : quelles conséquences cette décision aura-t-elle sur leurs relations existantes ? Beaucoup craignent de perdre des amitiés précieuses, notamment lorsqu’ils commencent à se détourner de certaines activités ou de certains milieux qui constituaient auparavant le fondement de leur vie sociale. Nombreux sont ceux qui redoutent alors de se retrouver isolés, sans savoir à quoi s’attendre de la part de leur nouvelle communauté.

Il serait réconfortant de pouvoir garantir à chaque nouveau musulman qu’il sera immédiatement accueilli par un cercle d’amis idéal, toujours disponible, profondément bienveillant et doté d’un caractère irréprochable. Cependant, l’honnêteté est une vertu fondamentale en islam, et nous devons reconnaître que les musulmans restent des êtres humains, avec leurs faiblesses, leurs contraintes et leurs imperfections. Pour construire de nouvelles amitiés en tant que musulman, il convient donc de se tourner vers les enseignements du Coran et de la Sunna, qui offrent un cadre nuancé et réaliste pour comprendre les relations humaines.

Les fondements de la fraternité en islam

La première et la plus durable des assurances pour tout croyant est que, si les êtres humains peuvent faillir, Allah, Lui, ne faillit jamais. Il est Celui vers qui se tourner pour trouver l’aide, le soutien et la guidance nécessaires à une vie pleine de sens. Si vous vous tournez vers Lui, Il ne vous décevra jamais.

En définitive, dans la perspective islamique, toute amitié devrait permettre aux personnes de s’entraider afin d’obtenir la récompense suprême : le Paradis. Allah nous a enseigné de nombreuses choses sur la nature des relations humaines, en nous rappelant qu’au Jour du Jugement, nous devrons rendre compte de nos propres actes plutôt que de nous attarder sur les manquements des autres.

Pour attirer des personnes capables de nous soutenir, il faut commencer par nous-mêmes et nous efforcer de devenir de meilleurs amis. Lorsque vous cherchez sincèrement à être bienveillant et digne de confiance pour l’amour d’Allah, vous favorisez la naissance de liens avec des personnes vertueuses. En conformant votre comportement à la Sunna, vous vous donnez les moyens de bénéficier de la compagnie de personnes qui vous aideront à rester ferme dans votre foi.

Comprendre les différents types d’amitié évoqués dans le Coran

Dans le monde moderne, le terme « ami » a perdu une partie de sa précision. Il peut désigner aussi bien une connaissance de l’enfance qu’une personne avec laquelle on échange sur les réseaux sociaux. Pour distinguer une relation superficielle d’un lien véritable, profondément enraciné dans la foi, il est utile d’examiner les dix types d’amitié présentés dans cet article comme étant évoqués dans le Coran. Ces catégories offrent des repères pour aider les nouveaux musulmans à gérer leurs anciennes relations et à déterminer les liens qu’ils souhaitent construire au sein de leur nouvelle communauté.

Le Wali

La première catégorie est celle du Wali, souvent traduit par « protecteur » ou « allié ». Dans cette relation, il s’agit de prendre soin des autres et de les protéger lorsqu’ils traversent des moments difficiles, indépendamment de votre histoire personnelle avec eux ou de l’animosité qui peut exister entre vous.

Ce type de relation exige une certaine force de caractère et un cœur empreint de miséricorde. Dans la sourate Fussilat, Allah nous enseigne à repousser le mal par ce qui est meilleur, car une telle attitude peut transformer un ennemi en ami dévoué.

Pour un nouveau musulman, cet enseignement est essentiel lorsqu’il doit composer avec des membres de sa famille ou d’anciens amis qui tiennent des propos blessants au sujet de sa nouvelle foi. Au lieu de s’éloigner d’eux sous le coup de la colère, il peut s’efforcer de rester une source de soutien et de répondre avec bonté, dans l’espoir d’apaiser les tensions et de faire évoluer favorablement la relation.

Le Sadiq

Le deuxième type est le Sadiq, l’ami sincère et véridique. Il s’agit d’une personne qui vous aime pour l’amour d’Allah, sans arrière-pensée ni intérêt matériel.

Cette personne fait preuve de constance et reste à vos côtés aussi bien dans les périodes heureuses que dans les moments difficiles. Surtout, elle ne vous abandonne pas lorsque vous trébuchez ou vous éloignez du droit chemin. Elle vous donne plutôt des conseils sincères, sans vous juger. Elle vous dit la vérité, même lorsqu’elle est difficile à entendre, parce qu’elle se soucie de votre situation dans l’au-delà.

Dans la sourate Ash-Shuʿarâʾ, le Coran évoque le regret de ceux qui, au Jour du Jugement, découvriront qu’ils ne disposent d’aucun intercesseur ni d’ami dévoué (Sadiq) pour leur venir en aide.

Être un Sadiq, c’est accepter de risquer un désaccord passager afin de contribuer à la réussite éternelle de son ami.

Le Sahib

La troisième catégorie est celle du Sahib, c’est-à-dire le compagnon. Il peut s’agir d’une personne avec laquelle vous partagez une étape particulière de votre parcours ou d’un compagnon qui vous accompagne tout au long de votre vie.

Ce type d’amitié se caractérise par le réconfort et l’authenticité. Avec un véritable Sahib, vous n’avez pas besoin de sauver les apparences ni de dissimuler vos difficultés : vous pouvez simplement être vous-même.

C’est le type de compagnonnage qui unissait le Prophète Muhammad ﷺ à Abû Bakr As-Siddîq. Leur lien reposait sur des expériences partagées, une sollicitude mutuelle et une loyauté indéfectible.

Pour un nouveau musulman, trouver un Sahib au sein de la communauté permet de bénéficier d’un soutien affectif et moral précieux pour progresser dans la foi sans craindre d’être jugé.

Le Walijah

La quatrième catégorie, peut-être la plus intime, est celle du Walijah : la personne de confiance à qui l’on confie ses secrets. Il s’agit d’un degré rare et profond de confiance, dans lequel les amis sont étroitement impliqués dans les différents aspects de la vie de l’autre, qu’il s’agisse de difficultés personnelles ou de questions financières.

Compte tenu de l’importance d’une telle confiance, Allah précise dans la sourate At-Tawbah que les croyants doivent prendre Allah, Son Messager et les autres croyants comme Walijah.

Ce degré d’intimité est réservé aux personnes qui partagent vos valeurs et craignent Allah, afin que vos vulnérabilités soient traitées avec intégrité. Le premier confident vers lequel un nouveau musulman doit se tourner est Allah. Il doit ensuite rechercher la guidance du Prophète ﷺ et le soutien pratique et moral de croyants dignes de confiance.

La Bitana

La cinquième catégorie est celle de la Bitana, le conseiller intime. Ce terme désigne une personne vers laquelle on se tourne pour obtenir des conseils sur des questions personnelles ou religieuses.

Cette fonction exige une grande discrétion et une honnêteté sans faille. Dans la sourate Âl ʿImrân, Allah met les croyants en garde contre le fait de choisir comme Bitana des personnes qui ne partagent ni leur foi ni leurs valeurs, car celles-ci pourraient ne pas agir dans leur intérêt spirituel.

Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas faire confiance aux non-musulmans ni faire preuve de bonté à leur égard. Il s’agit plutôt de souligner que, lorsqu’il est question de l’âme et du cœur, nos conseillers les plus intimes devraient être des personnes qui comprennent pleinement l’importance de rendre compte de ses actes devant Allah.

Si quelqu’un vous choisit comme Bitana, vous devez l’écouter avec une intention sincère et préserver rigoureusement la confidentialité de ses confidences, en particulier lorsqu’il s’agit de problèmes conjugaux ou de questions personnelles sensibles.

Cultiver des relations profondes et porteuses de sens

La compréhension de ces différentes catégories permet aux nouveaux musulmans de réaliser que toutes leurs amitiés n’ont pas besoin d’atteindre le même degré d’intimité. Vous pouvez être un Wali pour beaucoup de personnes, mais un Walijah pour quelques-unes seulement.

Cette distinction réduit la pression liée à la recherche immédiate d’une « nouvelle famille » et permet aux relations saines de se développer naturellement, chacune à son propre rythme.

Le Prophète ﷺ a dit :

« L’homme suit la religion de son ami proche. Que chacun de vous fasse donc attention à celui qu’il prend pour ami intime. »

Ce hadith souligne à quel point notre environnement et les personnes qui nous entourent influencent notre cheminement spirituel.

En définitive, les amitiés des nouveaux musulmans reposent davantage sur la qualité que sur la quantité. Si la transition sociale peut d’abord donner l’impression d’une perte, elle constitue aussi une invitation à construire des liens plus profonds et plus significatifs, enracinés dans la relation avec Allah.

En vous efforçant d’incarner les qualités d’un Sadiq ou d’un Wali, vous devenez une personne précieuse que les autres peuvent être heureux et honorés de connaître. Ne vous découragez pas si vous ne trouvez pas immédiatement une communauté idéale : rappelez-vous que votre relation première est celle qui vous unit à Allah.

À mesure que vous vous efforcez de Lui plaire et d’améliorer votre comportement, Il vous ouvrira des portes et vous permettra de rencontrer des compagnons qui chemineront avec vous sur le droit chemin.

Dans l’islam, la véritable amitié est un pont vers le Paradis. Chaque effort accompli avec sincérité et patience pour construire de tels liens constitue une forme d’adoration qui sera récompensée ici-bas et dans l’au-delà. Efforcez-vous d’être l’ami décrit dans le Coran, et vous découvrirez que les changements sociaux que vous redoutiez autrefois peuvent devenir le fondement d’une vie nouvelle, plus riche et plus épanouissante.