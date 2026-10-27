Les enseignements moraux de l’islam : la compassion constituent le cœur battant de la foi et de l’éthique musulmanes, révélant la miséricorde divine et humaine dans toute sa grandeur.

Animateur : Comment le Coran présente-t-il la compassion et la miséricorde comme des attributs divins ?

Jamal Badawi :

Dans le Coran, la miséricorde et la compassion figurent parmi les attributs divins les plus remarquables et les plus fréquemment évoqués. Il suffit d’ouvrir le Coran pour constater que, dès les premiers mots, on trouve cette formule : « Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. » Elle figure au début de toutes les sourates, à l’exception d’une seule. Les musulmans prononcent également ces paroles avant d’entreprendre une activité, qu’il s’agisse du travail, des études ou de toute autre action.

En arabe, cette formule est Bismi Allâh Ar-Rahmân Ar-Rahîm, que l’on traduit par : « Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. » Les deux termes Ar-Rahmân et Ar-Rahîm proviennent de la même racine arabe, rahima, qui renvoie à la miséricorde et à la compassion. Ar-Rahîm désigne celui qui fait preuve de bienveillance, de miséricorde et de compassion. Ces qualités peuvent également caractériser un être humain. En revanche, Ar-Rahmân n’a pas d’équivalent exact en anglais, car ce terme désigne la source absolue de la miséricorde. Il serait donc erroné de qualifier une personne de Rahmân. Nous pouvons toutefois dire qu’elle est rahîm, c’est-à-dire bienveillante, miséricordieuse et compatissante, sans pour autant être la source de ces attributs.

Dans le Coran (7:156), Allah dit :

« Ma miséricorde s’étend à toute chose. Je la prescrirai à ceux qui Me craignent, acquittent la zakât et croient en Nos signes. »

Le Coran évoque également la miséricorde divine lorsqu’il rapporte, en (40:7), les invocations des anges en faveur des croyants :

« Seigneur ! Tu embrasses toute chose de Ta miséricorde et de Ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent Ton chemin, et préserve-les du châtiment de l’Enfer ardent ! »

Le Prophète Muhammad ﷺ a décrit cet attribut divin de manière particulièrement touchante. Selon un hadith rapporté par Al-Bukhârî, il vit une femme captive qui cherchait quelqu’un parmi les gens. Lorsqu’elle retrouva un petit enfant, elle le prit contre elle et se mit à l’allaiter avec tendresse.

Le Prophète ﷺ se tourna alors vers ses Compagnons et leur demanda : « Pensez-vous que cette mère pourrait volontairement jeter son enfant dans le feu ? » Ils répondirent : « Non ! » Il leur dit alors : « Sachez qu’Allah est plus miséricordieux envers vous que cette mère envers son enfant. »

La miséricorde est donc un attribut divin que le Coran met particulièrement en évidence, contrairement à ce que certains pourraient penser.

Animateur : Pouvez-vous nous parler de la justice ? Certains affirment qu’il existe une contradiction entre la compassion et le châtiment. Est-ce exact ?

Jamal Badawi :

La miséricorde et la compassion d’Allah sont accessibles à ceux qui remplissent les conditions nécessaires pour les recevoir. Deux conditions fondamentales permettent de mériter cette miséricorde.

La première consiste à croire véritablement en Allah et à accepter d’être Son serviteur. La seconde consiste à faire le bien dans sa vie quotidienne. Cette exigence doit se traduire dans tous les domaines de l’existence, notamment la vie familiale, sociale, politique et économique.

Lorsqu’un être humain devient si orgueilleux et arrogant qu’il refuse de croire en Allah, il se fait lui-même du tort. À plusieurs endroits du Coran, les actes qui s’écartent de la vérité sont décrits comme des injustices que la personne commet envers elle-même. Ailleurs, le Coran nous met en garde contre le fait de nous faire du tort à nous-mêmes.

Prenons un exemple : si quelqu’un s’allonge sur des rails et qu’un train le percute, on ne peut pas reprocher au train les conséquences de son propre comportement. L’islam insiste fortement sur la responsabilité individuelle.

Bien entendu, aucun d’entre nous n’est parfait et nous commettons tous des erreurs. Mais lorsqu’une personne croit sincèrement en Allah et s’efforce de mettre Sa volonté en pratique dans sa vie, la porte du repentir demeure toujours ouverte lorsqu’elle commet une faute.

Le Coran dit en (23:118) :

« Dis : “Seigneur, pardonne et fais miséricorde, car Tu es le Meilleur des miséricordieux !” »

Les paroles prophétiques abordent également cette question. Un hadith qudsî rapporté par Muslim — une parole divine transmise par l’intermédiaire du Prophète ﷺ — affirme :

« Ma miséricorde l’emporte sur Ma colère. »

La miséricorde et la justice peuvent donc coexister. Lorsqu’une personne s’efforce sincèrement de suivre le droit chemin, la miséricorde d’Allah peut prévaloir sur le châtiment ou l’application stricte de la justice.

Le Prophète Muhammad ﷺ a souligné le même principe. Selon un hadith rapporté par Al-Bukhârî, il a déclaré :

« Tous les membres de ma communauté entreront au Paradis, à l’exception de ceux qui refusent. »

Ses Compagnons s’étonnèrent : comment quelqu’un pourrait-il refuser d’entrer au Paradis ? Il répondit :

« Celui qui m’obéit, en suivant les enseignements révélés par Allah, entrera au Paradis ; et celui qui me désobéit refuse d’entrer au Paradis. »

l ne s’agit donc pas tant de réconcilier la justice avec la miséricorde que de comprendre que nous nous faisons du tort à nous-mêmes lorsque nous rejetons Allah et le droit chemin.

Animateur : En tant que qualité humaine, quelle doit être la nature de la miséricorde ?

Jamal Badawi :

En tant que qualité humaine, la miséricorde consiste essentiellement à être sensible aux autres. Cette sensibilité ne concerne pas seulement leur douleur et leurs souffrances, mais aussi leur bien-être spirituel. Nous devons être attentifs non seulement aux souffrances physiques, mais également aux souffrances psychologiques de ceux qui se sont éloignés du chemin d’Allah.

Le Coran indique que la compassion, entendue dans son sens le plus large, constitue l’essence même du message transmis par tous les prophètes au cours de l’histoire. Il décrit ainsi la mission du Prophète Muhammad ﷺ en (21:107) :

« Nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour les mondes. »

Cette miséricorde se manifeste notamment par la guidance des êtres humains vers le droit chemin et par leur éloignement des doctrines erronées inventées par les hommes. Elle se manifeste également lorsqu’elle soulage les souffrances des opprimés et des personnes délaissées par la société. Enfin, elle contribue à mettre un terme à la tyrannie et à l’exploitation exercées par les riches et les puissants.

Animateur : Qu’a dit le Prophète ﷺ au sujet de la miséricorde en tant que vertu morale ?

Jamal Badawi :

Le Prophète Muhammad ﷺ a clairement établi un lien entre la foi en Allah et la compassion.

Dans une parole rapportée par At-Tabarânî, il a déclaré :

« Vous ne serez pas de véritables croyants tant que vous ne ferez pas preuve de compassion. »

En entendant ces paroles, les gens lui dirent : « Ô Prophète, nous sommes tous compatissants ! »

Il répondit :