Elles furent des joyaux étincelants en leur temps, et elles continuent de briller au-delà de leur époque avec un attrait intemporel. Chacune de ces femmes fut une légende à part entière. Toutes furent déclarées les meilleures des femmes par le Dernier Prophète (paix et bénédictions sur lui). Quelles étaient les caractéristiques particulières de ces femmes illustres, et comment pouvons-nous suivre leurs traces ?

Pour quoi les femmes les plus célèbres d’aujourd’hui sont-elles célébrées ? Les femmes que l’on érige en modèles pour la « femme moderne » sont souvent des actrices, des chanteuses, des compagnes de footballeurs (épouses et petites amies) ou des mannequins glamour. Elles sont célébrées pour leur attrait physique. Il est rare qu’une femme soit jugée « réussie » pour autre chose que le superficiel ; puis, lorsqu’elle vieillit et que sa beauté physique s’estompe, elle tombe en disgrâce auprès des médias et de plus jeunes femmes la remplacent comme icônes de leur époque.

Cependant, Allah le Très-Haut nous montre dans Son Livre qu’une femme est bien plus que l’enveloppe extérieure qu’est son corps. Notre histoire regorge d’exemples de grandes femmes qui furent les joyaux de leur temps et dont l’éclat demeure intemporel. L’islam nous enseigne que les véritables réussites sont celles et ceux qui ont de l’intégrité, accomplissent le but de leur création et affrontent avec fermeté les épreuves de la vie, gagnant ainsi l’agrément de leur Créateur et une réussite éternelle dans l’au-delà.

Le Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a dit, dans un hadith authentique :

«(Ahmad)

Allah le Très-Haut mentionne spécifiquement deux de ces grandes femmes dans le Coran comme modèles pour les hommes et les femmes croyants. Dans la sourate At-Tahrîm, Allah le Très-Haut dit :

« Et Allah propose en exemple à ceux qui croient : la femme de Pharaon, lorsqu’elle dit : “Seigneur ! Bâtis-moi, auprès de Toi, une demeure dans le Paradis ; sauve-moi de Pharaon et de son œuvre ; et sauve-moi du peuple des injustes.”

Et Maryam, fille de ‘Imrân, qui préserva sa chasteté ; Nous insufflâmes en elle de Notre Esprit ; elle crut en la vérité des paroles de son Seigneur et en Ses Écritures, et elle fut parmi les obéissantes. » (At-Tahrîm 66:11-12)

Quelles étaient les caractéristiques qui les rendirent dignes de cette mention ? Qu’est-ce qui fit qu’Allah le Très-Haut et Son Messager distinguèrent ces femmes au-dessus de toutes les autres ? Et plus important encore : comment pouvons-nous tirer profit de leurs exemples et en tirer des leçons ?

Elles affirmèrent immédiatement la vérité

Les quatre plus grandes femmes se soumirent immédiatement à la vérité et aux commandements d’Allah, sans hésitation. Nous voyons, à travers leurs récits, que Maryam accepta l’immense mission qu’Allah lui confia. Elle traversa seule la grossesse et l’accouchement, sans le soutien d’un homme, puis elle présenta son enfant à des gens qui l’accuseraient inévitablement d’impudicité.

Khadijah accepta l’islam immédiatement et fut la première musulmane. Lorsque le Prophète (paix et bénédictions sur lui) revint du mont Nûr après avoir reçu la première révélation de l’ange Jibrîl, c’est Khadijah qui accepta aussitôt son message et crut en lui, alors même qu’il était bouleversé par l’événement.

Leçon I : Aujourd’hui, il existe parmi nous une culture du « fatwa shopping ». Autrement dit, lorsqu’un jugement islamique nous met mal à l’aise, au lieu de dire : « Nous avons entendu et nous obéissons », nous allons chercher un avis différent jusqu’à trouver l’opinion qui coïncide avec nos désirs. Nous devons devenir des femmes qui, face à la vérité en toute affaire, l’acceptent sincèrement et s’y soumettent sans hésitation.

Leur relation forte avec Allah le Très-Haut

Leur connaissance d’Allah et de Ses attributs les rapprocha de Lui. Quand le Prophète (paix et bénédictions sur lui) revint de la grotte de Hirâ’, craignant qu’un mal ne lui fût arrivé, Khadijah savait qu’Allah ne l’abandonnerait jamais. Elle dit : « Allah ne t’humilierait jamais, car tu es bon envers tes proches, tu es fidèle à ta parole, tu aides ceux qui sont dans le besoin, tu soutiens les faibles, tu honores l’hôte et tu réponds à l’appel de ceux qui sont dans la détresse. » Elle savait qu’Allah est Juste et qu’Il n’humilie pas les vertueux.

Âsiyah savait, lorsque Pharaon la torturait pour la détourner de sa foi, qu’Allah entendait ses cris et sa du‘â’ (invocation). Elle demanda à Allah de lui bâtir, auprès de Lui, une demeure au Paradis. Tout au long de son épreuve, Allah lui montra cette demeure, ce qui la fit sourire, alors même qu’elle était martyrisée par son mari.

Maryam avait une relation si proche avec son Seigneur qu’Il lui fournissait les fruits d’été en hiver et les fruits d’hiver en été. Quand le prophète Zakariyyâ (paix sur lui) vit cela, il lui demanda d’où venait la nourriture. Elle répondit : « Cela vient d’Allah. En vérité, Allah pourvoit qui Il veut sans limite. » (Âl ‘Imrân 3:37)

Leçon II : Si nous voulons nous rapprocher d’Allah, nous devons nous aussi avoir une connaissance correcte de Lui, de Ses noms et attributs, et Le mentionner souvent par le dhikr (rappel). Si nous nous souvenons beaucoup de Lui dans les moments d’aisance, alors seulement nous pourrons nous souvenir de Lui dans les moments de difficulté.

Elles se soumirent à Allah

Allah décrit les croyantes sincères comme obéissantes, et Il décrit Maryam en particulier par l’obéissance. Allah dit dans la sourate Âl ‘Imrân (verset 43) :

« Ô Maryam ! Sois pleinement dévouée à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s’inclinent. » (Âl ‘Imrân 3:43)

Cela signifie se tenir longuement en prière ; ce fut une caractéristique particulière de Maryam et de Fâtimah. Cela signifie aussi être pieusement obéissante et se soumettre à Allah.

Leçon III : Nous devons devenir de véritables adoratrices d’Allah, non seulement en nous efforçant d’établir nos prières, mais en cherchant à nous concentrer et à les prolonger, en particulier la prière de nuit (tahajjud). Nous devons avoir des cœurs doux, qui accueillent les commandements d’Allah et Lui obéissent avec dévotion.

Elles soutinrent les hommes croyants dans leur vie

Âsiyah sauva le bébé Mûsâ de Pharaon, l’éleva et crut en lui. Maryam fut essentielle au message de ‘Îsâ et elle le présenta à son peuple comme un signe d’Allah. Fâtimah défendit son père lorsque les idolâtres à La Mecque jetèrent sur son dos, pendant qu’il priait, le sang et les entrailles d’un chameau mort. Elle ôta cette souillure et se dressa contre les hommes qui avaient attaqué son père, avant d’être giflée au visage par Abû Jahl.

Khadijah resta aux côtés du Prophète (paix et bénédictions sur lui) et dépensa sa richesse pour la cause de son message. Elle endura la difficile période du boycott, lorsque les musulmans et leurs soutiens furent contraints d’habiter dans une vallée à l’écart des gens de La Mecque, et qu’on leur refusa nourriture et commerce. Les musulmans en vinrent à manger des feuilles, tant leur pauvreté était extrême. Khadijah endura ces épreuves et demeura aux côtés du Prophète (paix et bénédictions sur lui).

Leçon IV : Nous devons soutenir nos hommes et les aider à être des « hommes authentiques ». Nous devons rester à leurs côtés dans les moments difficiles et les fortifier lorsqu’ils se sentent affaiblis dans leur foi. Une femme peut avoir un effet immense sur l’estime de soi et la confiance d’un homme. Inchâ’Allah, nous serons récompensées pour avoir aidé nos hommes à être de meilleurs serviteurs d’Allah.

Elles eurent du courage

Fâtimah était souvent présente lors des guerres menées par les musulmans. Elle soignait les blessés et s’opposa à Abû Jahl lorsqu’il attaqua le Prophète (paix et bénédictions sur lui). Maryam eut le courage d’amener ‘Îsâ à son peuple après sa rude épreuve. Elle savait qu’ils l’accuseraient d’impudicité, pourtant elle obéit bravement à l’ordre d’Allah. Khadijah eut le courage de suivre et d’encourager le Prophète (paix et bénédictions sur lui) dans sa mission, même si elle endura des difficultés à cause de cela. Âsiyah se dressa courageusement face à Pharaon, le plus grand tyran de son temps, et refusa de renier la foi.

Leçon V : Nous devons être prêtes à accomplir des choses difficiles dans nos vies. Nous devons avoir le courage de parler pour défendre les opprimés et d’expliquer l’islam sans le compromettre. Nous devons être prêtes à sacrifier beaucoup pour la cause de la vérité.

Elles eurent l’istiqâmah et le sabr

L’istiqâmah signifie rester ferme sur le droit chemin, et le sabr est la persévérance patiente. Autrement dit, elles s’attachèrent tenacement à la vérité, quoi qu’il puisse arriver.

Âsiyah demeura ferme sur la foi de Mûsâ pendant sa torture et son martyre. Maryam resta patiente face aux accusations de son peuple et tout au long des épreuves qu’elle traversa. Khadijah et Fâtimah endurèrent le boycott de trois ans qui leur fut imposé, supportèrent patiemment les persécutions de La Mecque et conservèrent leur foi.

Leçon VI : Nous vivons à une époque où nous avons besoin d’istiqâmah. Nous devons rester fidèles au message du Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) et ne pas être tentées de compromettre notre foi pour satisfaire les autres. Cela exige de la patience ; parfois les gens seront mécontents de nous, mais au final nous aurons satisfait Allah, et Il nous accordera la réussite.

Elles eurent le tawakkul (la confiance en Allah)

Lorsqu’elle était persécutée pour avoir adoré Allah, la confiance (tawakkul) d’Âsiyah la fit rester ferme dans sa foi et ne pas céder sous une pression intense. Fâtimah fit face à la pauvreté et à de rudes difficultés physiques après son mariage avec ‘Alî, au point que ses mains devinrent rugueuses et que son visage changea de couleur en raison du travail pénible qu’elle devait accomplir. Malgré cela, il ne lui fut pas permis de recevoir la zakât, et on ne lui accorda pas de serviteur lorsqu’elle en demanda un. Au lieu de cela, le Prophète (paix et bénédictions sur lui) enseigna à elle et à ‘Alî de dire : « Subhân Allah » 33 fois, « Al-hamdu lillâh » 33 fois, et « Allahu Akbar » 34 fois. Il leur rappela qu’Allah est Celui qui rend les choses plus faciles et qu’ils doivent mettre toute leur confiance en Lui. Les quatre femmes purent persévérer dans les épreuves qu’elles rencontrèrent grâce à leur confiance en Allah et à la certitude qu’Il rectifierait leurs affaires.

Leçon VII : Nous devons apprendre à placer véritablement notre confiance en Allah et croire qu’après avoir fait notre part, Il fera que tout se déroule correctement tant que nous demeurons conscientes de Lui.

Elles n’étaient pas attachées à la vie d’ici-bas

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) dit un jour à Fâtimah d’enlever les bracelets en or qu’elle portait, car il voulait lui enseigner à ne pas désirer cette vie. Elle les enleva immédiatement et les donna en aumône. Khadijah dépensa sa richesse pour soutenir la da‘wah durant la période mecquoise. Elle renonça à son statut de l’une des femmes les plus nobles et les plus estimées des Quraysh afin de rester aux côtés du Prophète (paix et bénédictions sur lui).

Âsiyah aurait pu mener une vie de luxe, puisqu’elle était mariée à l’homme le plus riche et le plus puissant du monde. Pourtant, elle renonça aux plaisirs matériels dont elle aurait pu jouir si elle avait cédé aux souhaits de Pharaon. Elle choisit ce qui est auprès d’Allah plutôt que cette vie d’ici-bas.

Par Fatima Barakatullah