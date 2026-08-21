Savoir s’il est permis de consommer du foie de bœuf dépend des règles régissant les aliments licites et de la distinction faite par les textes concernant les parties de l’animal.

Tout d’abord, nous tenons à rappeler qu’Allah, le Très-Haut, a comblé Ses serviteurs de bienfaits en créant pour eux toutes sortes de subsistances sur terre et en leur permettant de consommer tout ce qui est halal — licite — et bon. Allah dit :

Ô hommes ! Mangez de ce qui est licite et bon sur la terre, et ne suivez pas les pas du diable. Il est certes pour vous un ennemi déclaré. (Al-Baqarah, 2 : 168)

Cependant, Allah a interdit un nombre limité d’aliments qui sont mauvais et susceptibles de nuire à la santé. Il incombe donc à chaque musulman de rechercher ce qui est halal et de s’éloigner de ce qui est haram, non seulement dans son alimentation, mais également dans tous les autres aspects de sa vie.

Le Conseil du fiqh d’Amérique du Nord déclare ce qui suit :

Le verset 145 de la sourate Al-An`am dit :

Dis : Je ne trouve, dans ce qui m’a été révélé, rien d’interdit à celui qui veut se nourrir, si ce n’est la bête morte, le sang répandu ou la chair de porc — car c’est une souillure —, ou encore ce qui, par perversité, a été consacré à un autre qu’Allah. Mais quiconque y est contraint, sans désobéissance volontaire ni transgression, alors ton Seigneur est certes Pardonneur et Miséricordieux. (Al-An`am, 6 : 145)

L’expression sang répandu désigne ici le sang qui coule et s’écoule des veines après l’abattage de l’animal. Cela montre que le sang interdit est le sang liquide et coulant.

Cette interdiction ne concerne donc ni le foie ni la rate, car ils sont constitués de sang coagulé. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

Deux animaux morts et deux sortes de sang nous ont été rendus licites : les poissons et les sauterelles, ainsi que le foie et la rate.

De même, cette interdiction ne concerne pas le sang qui demeure dans les veines après l’abattage, car il ne s’agit pas d’un sang qui s’écoule.

La raison pour laquelle le sang coulant est interdit tient au fait qu’il peut transmettre de nombreuses maladies et qu’il constitue un milieu favorable à la prolifération des microbes et des bactéries. C’est pourquoi l’islam nous ordonne d’abattre les animaux en sectionnant les vaisseaux du cou afin de permettre au sang de s’écouler.