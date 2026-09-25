Les versets suivants du Coran exposent les fondements, les objectifs et la finalité du mariage en islam.

« Et parmi Ses signes, Il a créé pour vous, de vous-mêmes, des épouses afin que vous trouviez auprès d’elles quiétude, et Il a établi entre vous affection et miséricorde. Il y a certes là des signes pour ceux qui réfléchissent. » (Coran, 30:21)

« Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, qui a créé de celui-ci son épouse et qui, de ces deux-là, a dispersé une multitude d’hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous réclamez les uns des autres, et respectez les liens de parenté. » (Coran, 4:1)

Dans Sa sagesse parfaite, Allah nous enseigne d’abord que les deux époux, l’homme et la femme, sont issus d’une même origine. Il nous invite à prêter attention à cette réalité, puisqu’elle constitue l’un de Ses signes.

Le fait que nous soyons issus d’une même âme signifie que nous sommes égaux en tant étres humains. Puisque l’essence de notre création est la même, chercher à déterminer qui serait meilleur ou supérieur n’a pas de sens. Le fait d’insister sur cette réalité avant d’aborder le mariage dans le même verset revêt une grande importance pour ceux d’entre nous qui travaillent dans le domaine de l’accompagnement conjugal.

1. L’égalité fondamentale et l’organisation fonctionnelle

Abandonner cette conception de l’égalité des sexes en tant qu’êtres humains crée un déséquilibre dans les relations conjugales et peut conduire à un mariage dysfonctionnel. Lorsqu’un des deux partenaires se considère supérieur à l’autre ou s’estime au-dessus des règles communes, l’équilibre du pouvoir est rompu.

Cela peut conduire à un usage abusif du pouvoir, le partenaire considéré comme moins important étant alors perçu comme une proie facile. De nombreuses difficultés conjugales reposent sur des stratégies de contrôle et de domination, ou en découlent.

En insistant sur l’égalité de tous les êtres humains, hommes comme femmes, et en faisant de celle-ci le fondement du mariage, Allah, dans Son infinie sagesse, pose les bases nécessaires à l’instauration de la paix. La répartition des rôles entre l’époux et l’épouse relève ainsi d’une organisation fonctionnelle et non d’une différence de valeur ou de compétence en tant qu’êtres humains.

Le Prophète Muhammad ﷺ a dit : « Les hommes et les femmes sont les moitiés jumelles les uns des autres. » (Al-Bukhârî)

Ce hadith rappelle également que les hommes et les femmes sont issus d’une même origine. En utilisant l’image de deux moitiés jumelles, le Prophète souligne en outre le caractère réciproque et interdépendants de la relation entre l’homme et la femme.

2. Paix, quiétude et shûrâ (consultation)

Selon le verset coranique cité plus haut, l’objectif et la finalité du mariage en islam sont de permettre aux époux de vivre dans la paix et la quiétude. Il est important de réfléchir à ces termes et à leur portée dans le cadre de référence islamique.

Pour que la paix puisse régner, certaines conditions doivent être réunies. Les préalables à la paix sont la justice, l’équité, l’impartialité, l’égalité et le respect des droits réciproques. Par conséquent, aucune injustice — qu’elle prenne la forme de l’oppression ou de la persécution — ne peut être tolérée si l’on veut que la paix règne dans les foyers musulmans.

Dans la sphère familiale, l’oppression se manifeste lorsque le principe de shûrâ (consultation) est compromis, négligé ou ignoré. Lorsqu’un des deux partenaires — dans la plupart des cas, le mari — prend des décisions unilatérales et adopte un mode de direction autoritaire, la paix est compromise. La persécution est présente lorsqu’une forme de violence ou de maltraitance est exercée au sein du foyer.

La quiétude, quant à elle, est un état qui s’installe lorsque la paix a été établie. Elle est compromise par la tension, le stress et la colère. Il serait cependant erroné de comprendre la quiétude comme un état permanent de bonheur parfait, car le fait d’être musulman ne nous immunise pas contre les épreuves et les catastrophes (Coran, 2:155-157). L’état de quiétude nous donne plutôt la capacité d’affronter les moments difficiles de la vie aux côtés de notre conjoint.

3. Les dimensions de l’amour conjugal en islam

Le deuxième principe, après la shûrâ, sur lequel repose la vie familiale islamique est la miséricorde (rahma). Allah affirme qu’Il a placé, en plus de la miséricorde, l’amour entre les époux, un amour qui se distingue nettement de la simple vision romantique occidentale et qui s’épanouit pleinement dans le cadre légal de la Charia.

Voici les dimensions essentielles de cet amour en islam :