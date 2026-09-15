En Maryam, nous voyons comment l’entraînement de l’âme à vivre des moments de solitude avec Allah aide le cœur à endurer et à rester ferme.

En poursuivant l’examen de la personnalité singulière de Maryam, nous pouvons déduire, dans cet article, qu’elle entretenait avec Allah une relation spirituelle profonde.

À travers son exemple, nous voyons comment l’esprit, le corps et l’âme peuvent être entièrement consacrés à Lui.

En observant ces éléments, nous constatons aussi comment Allah la récompense et l’honore. Ainsi, le cheminement spirituel de Maryam révèle des piliers essentiels pour ceux qui aspirent à être récompensés et honorés par Allah.

La confiance en Allah durant les épreuves

De ses jeunes années d’étude jusqu’aux épreuves de sa vie plus tard, nous voyons Maryam dans un état constant de tawakkul (confiance en Allah).

De la discrétion autour de l’épreuve de sa grossesse, à la naissance de ‘Issa (que la paix soit sur lui) qu’elle mit au monde seule, jusqu’à son silence tandis que son nourrisson (qui, selon le tafsîr d’at-Tabarî, n’avait que quarante jours) parla pour défendre son honneur, nous percevons la force de sa dépendance envers Allah.

Nous apprenons aussi qu’il existe des épreuves où l’on ne trouve aucun soutien humain pour lutter afin d’accomplir ce qui est juste, ce qui est plus proche de la piété. Dans ce cas, Maryam nous offre un aperçu de la puissance de la confiance en Allah.

Le fait que ‘Issa parle depuis le berceau fut pour Maryam une bénédiction étonnante et inattendue : cela la soulagea de l’épreuve qu’elle avait endurée et apporta la preuve de son innocence.

Allah dit dans le Coran :

{Alors elle lui fit signe. Ils dirent : « Comment pourrions-nous parler à un enfant au berceau ? » Il [‘Issa] dit : « En vérité, je suis le serviteur d’Allah. Il m’a donné le Livre et a fait de moi un Prophète. Et Il a fait de moi un être béni où que je sois… »} (19:29-31)

Dans la vie des justes, il arrive souvent que des miracles soient accordés au cœur de l’épreuve : l’effort pour demeurer ferme est alors récompensé par le soulagement que seul Allah peut apporter.

Et, dans le cas de Maryam, nous retenons aussi que sa dévotion n’est pas seulement récompensée par un soulagement, mais également par la réussite. Aujourd’hui, elle est la femme la plus honorée de l’histoire humaine, et elle compte parmi les plus grandes femmes dans l’Au-delà. On ne peut qu’entrevoir ce que son cœur a enduré pour la cause d’Allah. Son histoire est un exemple lumineux de la promesse :

{« En vérité, la fin appartient à ceux qui ont la conscience d’Allah. »} (11:49)

La solitude avec Allah

Sa spiritualité se manifeste aussi dans sa solitude avec Allah. À l’instar de sa mère et de son père, elle était une adoratrice dévouée, cherchant toujours à accroître sa proximité avec son Seigneur. Allah a décrit qu’Il {… l’a acceptée d’une belle acceptation…} (3:37).

Ibn ‘Âshûr, dans Maqāṣid ash-Sharī‘a, commente que cela signifie l’acceptation de son service à Bayt al-Maqdis (Al-Quds en Palestine), chose qu’aucune autre femme n’avait légalement reçu la permission d’accomplir avant elle. Il mentionne aussi que le mot mihrab vient du mot harb, qui signifie « guerre ».

Ainsi, le mihrab a été compris comme un lieu où l’on adore en solitude, en menant une guerre contre les tentations et les insinuations de Satan. C’est un espace d’introspection, de réflexion, de prière, d’apprentissage et de du‘a (invocation).

Nos mosquées aujourd’hui sont aussi des lieux pour cela. Lorsque votre foi a besoin d’être ravivée, souvenez-vous de Maryam et essayez de prier Fajr à la mosquée ou à la maison, puis de rester quelques heures pour goûter à la douceur du dhikr (rappel), à l’étude du Coran et à d’autres lectures bénéfiques, à la contemplation profonde, etc.

Parfois, lorsque le cœur souffre, on se tourne vers des distractions malsaines et la douleur s’atténue temporairement. Mais lorsque la distraction disparaît, la douleur revient, car nos cœurs ont en réalité soif d’être avec Allah — et cette soif n’a pas été étanchée par les distractions.

Au contraire, la soif s’est renforcée et la douleur a augmenté. En Maryam, nous voyons comment l’entraînement de l’âme à la solitude avec Allah aide le cœur à endurer et à rester fort. Nous voyons aussi combien il peut être bénéfique, sur la voie spirituelle, d’avoir un espace particulier consacré à cette solitude.

Apprécier les Attributs divins d’Allah

Maryam reflétait aussi une appréciation des Attributs d’Allah. Son expression de la foi est très concrète. Allah dit :

{Chaque fois que Zakariyya entrait auprès d’elle dans le sanctuaire, il trouvait auprès d’elle des provisions. « Ô Maryam, dit-il, d’où cela te vient-il ? » Elle répondit : « Cela vient d’Allah. En vérité, Allah pourvoit à qui Il veut sans limite. »} (3:37)

Le point remarquable de la réponse de Maryam à Zakariyya est que, tout en reconnaissant le pouvoir absolu d’Allah et Son contrôle sur sa subsistance, elle inspira aussi… un Prophète. Lorsque le prophète Zakariyya entend sa réponse, il invoque Allah en demandant un fils :

{C’est là même que Zakariyya pria son Seigneur, disant : « Ô mon Seigneur ! Accorde-moi, par Ta grâce, une bonne descendance, car Tu entends vraiment toute prière. »} (3:38)

Si le Pourvoyeur suprême peut donner à Maryam les fruits de l’été en hiver et les fruits de l’hiver en été (Tafsîr Ibn Kathîr), Il peut aussi accorder à Zakariyya — un homme très âgé — un fils.

Combien de fois nous interroge-t-on sur notre subsistance et nos biens, et à quelle fréquence nos réponses reflètent-elles notre conviction profonde qu’il s’agit, en fin de compte, de bienfaits accordés par Allah ? Comme il est beau qu’une réponse aussi sage redonne à d’autres une espérance renouvelée en Allah pour obtenir ce qu’ils désirent et chérissent.

À travers Maryam, nous comprenons combien un exemple personnel sincère dans la connaissance d’Allah est une da‘wah (invitation) puissante, au point qu’un Prophète lui-même en bénéficie.

La soumission dans la prière

Allah ordonne aussi à Maryam de développer sa relation avec Lui :

{« Ô Maryam, soumets-toi avec obéissance à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s’inclinent. »} (3:43)

Dans cet ordre, Allah mentionne les gestes de la prière plutôt que de se limiter à l’ordre de prier, et Il mentionne la prosternation avant l’inclinaison. La prosternation et l’inclinaison symbolisent toutes deux la soumission physique du serviteur au Créateur.

La relation spirituelle n’est pas seulement un acte du cœur : elle est aussi un acte des membres. De plus, ce verset est une preuve que la prière n’a pas commencé avec le prophète Muhammad. Elle fut, au contraire, la pratique de tous les Prophètes et des gens vertueux de notre histoire.

Alors qu’Allah appelle Maryam à se rapprocher de Lui par la prière, Il décrit sa réponse :

{Et Maryam, fille de ‘Imrân, qui préserva [la chasteté de] son sein ; Nous y insufflâmes de Notre Esprit, et elle crut aux paroles de son Seigneur et à Ses Écritures, et elle était du nombre des obéissantes.} (66:12)

Répondre à la mention d’Allah

Pouvez-vous imaginer l’état du cœur de Maryam lorsqu’elle fut informée par les anges qu’Allah l’avait interpellée par son nom et Lui avait ordonné par son nom de prier ? Et qu’en est-il de l’état de nos cœurs quand Allah nous interpelle aussi, en tant que groupe, par notre nom pour faire de même.

{« Ô vous qui croyez ! Cherchez secours dans la patience et la prière. »} (2:153)

Chaque fois qu’un verset commence par {« Ô vous qui croyez ! »}, nous devrions examiner nos cœurs, car ces versets nous appellent par notre nom. Sera-t-il inscrit dans notre livre des œuvres que nous faisions partie de ceux qui obéissent à Allah ? Il est frappant de constater que nous récoltons toujours de multiples bienfaits lorsque nous obéissons aux ordres d’Allah.

Dans la prière, nous trouvons un secours : le stress se dissipe, les péchés sont prévenus, la foi se goûte, la du‘a est exaucée, les cœurs s’adoucissent, le pardon est accordé… Combien est Miséricordieux Celui qui a rendu obligatoire pour nous ce qui est bon et bénéfique.

Que ressentons-nous lorsque nous nous rappelons que cette obligation nous a été prescrite dans les Cieux ? Et que, dans les Cieux, dans un espace très particulier, dans une conversation entre le seul prophète Muhammad et Allah, nous avons aussi été mentionnés. Et cette mention est rappelée à chaque prière, lorsque nous nous asseyons pour le tashahhud, en disant : « Wa salaamu ‘alayna ‘ala ‘ibaadillâh as-sâliheen ! » (Et que la paix soit sur nous, les serviteurs vertueux d’Allah.)

Nous pouvons peut-être comparer nos cœurs à ceux d’une autre grande femme du Paradis : Khadijah, l’épouse du prophète Muhammad, dont le nom fut également mentionné par Allah. Nous voyons dans sa réaction un cœur qui aspire à être mentionné par Allah — puis déborde d’amour envers Lui.

Un jour, Jibril descendit et dit au prophète Muhammad de transmettre la paix et les bénédictions d’Allah à Khadijah. En entendant cela, Khadijah s’écria :

« Je suis selon l’opinion que Mon serviteur a de Moi. Je suis avec lui lorsqu’il fait mention de Moi. S’il fait mention de Moi en lui-même, Je fais mention de lui en Moi-même. Et s’il fait mention de Moi dans une assemblée, Je fais mention de lui dans une assemblée meilleure qu’elle. »!– /wp:paragraph –>

L’une des façons par lesquelles nos noms peuvent être mentionnés par Allah est le dhikr (rappel), ainsi que le fait de rejoindre des cercles d’étude et des assemblées où Son Nom est mentionné.

Abu Hurairah et Abu Sa‘id Al-Khudri rapportèrent que le Messager d’Allah a dit :

« Lorsqu’un groupe de personnes se réunit pour le rappel d’Allah, les anges les entourent (de leurs ailes), la miséricorde (d’Allah) les enveloppe, la tranquillité descend sur eux et Allah fait mention d’eux auprès de ceux qui sont proches de Lui. » (Muslim, 41)

Abu Hurairah rapporta aussi du Prophète une conversation entre les anges et Allah lorsque des gens se rassemblent pour se rappeler de Lui et demander Son pardon. Au sujet de ces gens, Allah dit :

« Je vous prends à témoin que Je leur accorde, par la présente, Mon pardon, que Je leur confère ce qu’ils demandent, et que Je leur accorde une protection contre ce dont ils cherchent protection. »

L’un des anges dit : « Notre Seigneur, parmi eux se trouve tel serviteur qui ne fait pas partie de l’assemblée de ceux qui participent à Ton rappel ; il est passé et s’est assis avec eux. »

Il dit :

« Je lui accorde aussi Mon pardon, car ce sont des gens par lesquels leurs compagnons ne seront pas malheureux. »!– /wp:paragraph –>

Parfois, nous renonçons à l’occasion de nous asseoir dans une halaqah (cercle d’étude) ou une conférence en pensant que l’information ne sera peut-être pas nouvelle. Mais nous oublions qu’une telle assemblée est précisément ce que les anges recherchent afin de s’y joindre et de rapporter à notre Créateur ce qui a été dit, ainsi que les noms de ceux qui ont écouté. Une telle assemblée pourrait être la cause même pour qu’Allah mentionne nos noms et nous pardonne.

Lorsque je me demande : « Que ferait Maryam dans sa relation spirituelle avec Allah ? », il y a tant à méditer et à apprendre. Elle a persévéré dans ses épreuves, armée de confiance en Allah. Elle a goûté à la solitude avec Allah dans la mosquée, à travers diverses formes d’adoration.

Elle a apprécié les Attributs d’Allah, au point que sa foi a ravivé l’espérance de son enseignant — un Prophète. Elle est restée ferme dans ses prières et obéissante aux ordres d’Allah. Elle a accompli ce qui a permis que son nom soit mentionné par le Seul Dont la mention mérite véritablement d’être recherchée.

Cet article est paru sur Suhaibwebb.com. Il est republié avec l’aimable autorisation de l’auteur, avec de légères modifications éditoriales. Par Muslema Purmul

« Allah a-t-Il mentionné mon nom, ô Prophète d’Allah ?! » Lorsque le Prophète répondit « oui », elle fut si heureuse qu’elle dit : « Et à Allah appartiennent toutes les bénédictions et la paix ! »!– /wp:paragraph –>

Que ferions-nous, jusqu’où irions-nous, rien que pour que notre Créateur mentionne nos noms précisément et dise qu’Il est satisfait de nous ? De la manière dont Il a mentionné Maryam et Khadijah, nous aussi pouvons être mentionnés par Lui.

Nous le savons grâce au hadith célèbre où Allah dit, selon le Prophète :

« Je suis selon l’opinion que Mon serviteur a de Moi. Je suis avec lui lorsqu’il fait mention de Moi. S’il fait mention de Moi en lui-même, Je fais mention de lui en Moi-même. Et s’il fait mention de Moi dans une assemblée, Je fais mention de lui dans une assemblée meilleure qu’elle. »!– /wp:paragraph –>

L’une des façons par lesquelles nos noms peuvent être mentionnés par Allah est le dhikr (rappel), ainsi que le fait de rejoindre des cercles d’étude et des assemblées où Son Nom est mentionné.

Abu Hurairah et Abu Sa‘id Al-Khudri rapportèrent que le Messager d’Allah a dit :

« Lorsqu’un groupe de personnes se réunit pour le rappel d’Allah, les anges les entourent (de leurs ailes), la miséricorde (d’Allah) les enveloppe, la tranquillité descend sur eux et Allah fait mention d’eux auprès de ceux qui sont proches de Lui. » (Muslim, 41)

Abu Hurairah rapporta aussi du Prophète une conversation entre les anges et Allah lorsque des gens se rassemblent pour se rappeler de Lui et demander Son pardon. Au sujet de ces gens, Allah dit :

« Je vous prends à témoin que Je leur accorde, par la présente, Mon pardon, que Je leur confère ce qu’ils demandent, et que Je leur accorde une protection contre ce dont ils cherchent protection. »

L’un des anges dit : « Notre Seigneur, parmi eux se trouve tel serviteur qui ne fait pas partie de l’assemblée de ceux qui participent à Ton rappel ; il est passé et s’est assis avec eux. »

Il dit :

« Je lui accorde aussi Mon pardon, car ce sont des gens par lesquels leurs compagnons ne seront pas malheureux. »!– /wp:paragraph –>

Parfois, nous renonçons à l’occasion de nous asseoir dans une halaqah (cercle d’étude) ou une conférence en pensant que l’information ne sera peut-être pas nouvelle. Mais nous oublions qu’une telle assemblée est précisément ce que les anges recherchent afin de s’y joindre et de rapporter à notre Créateur ce qui a été dit, ainsi que les noms de ceux qui ont écouté. Une telle assemblée pourrait être la cause même pour qu’Allah mentionne nos noms et nous pardonne.

Lorsque je me demande : « Que ferait Maryam dans sa relation spirituelle avec Allah ? », il y a tant à méditer et à apprendre. Elle a persévéré dans ses épreuves, armée de confiance en Allah. Elle a goûté à la solitude avec Allah dans la mosquée, à travers diverses formes d’adoration.

Elle a apprécié les Attributs d’Allah, au point que sa foi a ravivé l’espérance de son enseignant — un Prophète. Elle est restée ferme dans ses prières et obéissante aux ordres d’Allah. Elle a accompli ce qui a permis que son nom soit mentionné par le Seul Dont la mention mérite véritablement d’être recherchée.

Cet article est paru sur Suhaibwebb.com. Il est republié avec l’aimable autorisation de l’auteur, avec de légères modifications éditoriales.

Par Muslema Purmul