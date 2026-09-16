Dans la vie de Maryam, nous voyons le sommet de la maternité et de la féminité. Avant d’être mère, elle fut une étudiante — une étudiante exceptionnelle de son époque. Parmi toutes les femmes mentionnées dans le Coran, seule Maryam est citée à plusieurs reprises par son nom.

Une sourate entière porte son nom. Et le Coran mentionne qu’elle a été élue au-dessus de toutes les femmes du monde :

{Et quand les anges dirent : « Ô Maryam ! Allah t’a élue, t’a purifiée, et t’a élue au-dessus des femmes des mondes. »} (3:42)

Maryam est honorée à travers le monde pour sa vertu, pour son courage et pour la force de sa conviction face à une immense épreuve. Elle représente, en islam, l’idéal de la féminité. Il est nécessaire — autant pour les femmes que pour les hommes — de méditer les leçons que nous offre sa vie.

Dans cette série, nous aborderons le rôle de Maryam dans la quête du savoir, sa spiritualité, son attention et sa contribution à la da‘wah de l’islam, sa relation à sa mère et sa propre maternité, son caractère, puis quelques leçons générales tirées de son histoire dans le Coran.

Une étudiante honorée en quête de savoir

Maryam fut une étudiante honorée en quête de savoir. Allah dit à son sujet dans le Coran :

{Son Seigneur l’accueillit d’un bel accueil, la fit grandir de la plus belle croissance, et Zakariyya prit soin d’elle. Chaque fois que Zakariyya entrait auprès d’elle dans le sanctuaire, il trouvait auprès d’elle des provisions. « Ô Maryam, dit-il, d’où cela te vient-il ? » Elle répondit : « Cela vient d’Allah. En vérité, Allah pourvoit à qui Il veut sans compter. »} (3:37)

Al-Qurtubî explique dans son tafsîr que le terme kaffala signifie davantage qu’une simple tutelle. Zakariyya (que la paix soit sur lui) ainsi que les savants lui enseignaient la Révélation à la mosquée lorsqu’elle était jeune. Les savants allaient même jusqu’à rivaliser pour avoir l’honneur de l’enseigner, car elle était une élève brillante — et elle fut aussi la première femme à recevoir un enseignement à la mosquée.

En grandissant, ils lui aménagèrent une pièce séparée, décrite comme al-Mihrâb. Le savant musulman ‘Abdel Karîm Zaydân explique qu’al-Mihrâb est une pièce particulière ou un endroit surélevé.

Il existe plusieurs avis quant à la raison de cela, mais il nous suffit ici de retenir ceci : la meilleure femme ayant marché sur cette terre, dans ses jeunes années, était une personne qui étudiait sa religion, qui vivait en lien avec la Révélation, et qui impressionnait même ses propres enseignants.

Souvent, on décourage les femmes de poursuivre des études bénéfiques pour elles-mêmes et pour la communauté musulmane. On leur dit que leur rôle le plus important dans la vie est d’être épouse et mère, et qu’elles ne devraient donc pas accorder tant d’attention à leur formation islamique.

Il y a une contradiction dans cette manière de voir. Certes, ces rôles sont d’une immense importance, mais d’autres approches offrent une compréhension plus englobante de ce que signifie « le rôle le plus important ».

Dans son ouvrage Gender Equity in Islam, le Dr Jamal Badawi traite de l’égalité spirituelle entre femmes et hommes, ainsi que de ce qui est considéré comme « le meilleur » selon le Coran :

{Ô gens ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. Certes Allah est Omniscient et Parfaitement Connaisseur.} (49:13)

Ces versets mettent en lumière le rôle des femmes et des hommes en tant que serviteurs dévoués d’Allah. Ce rôle peut prendre des formes différentes selon les étapes de la vie. J’ai tendance à privilégier cette approche sémantique pour comprendre quel est le meilleur rôle pour une femme musulmane, car elle embrasse l’ensemble de sa vie et inclut aussi les femmes qui n’ont jamais pu se marier ou avoir d’enfants.

Elle décrit concrètement l’objectif comme étant la recherche de l’agrément d’Allah, tandis que les contributions à la famille deviennent un moyen d’atteindre cet objectif. De même, les savants qui insistent sur le rôle de la femme en tant qu’épouse et mère soulignent aussi, avec force, l’importance de l’éducation de la femme.

Un exemple idéal de maternité

Dans la vie de Maryam, nous voyons le sommet de la maternité et de la féminité. Avant d’être mère, elle fut une étudiante — une étudiante exceptionnelle de son époque. Avant de pouvoir transmettre une bonne éducation, les mères doivent elles-mêmes la recevoir. La quête du savoir est une composante essentielle d’un épanouissement équilibré.

Une communauté ne se renforce vraiment que lorsque les femmes sont éduquées. Pour reprendre les mots de Malcolm X : « Éduquez un homme et vous éduquez une personne ; éduquez une femme et vous éduquez et libérez une génération entière. »

Nous remarquons aussi que les meilleurs des hommes de son époque — le prophète Zakariyya et les responsables religieux de la mosquée — prirent le temps de l’enseigner. Alors que certains refusent totalement d’enseigner aux femmes, cela ne reflète ni l’attitude de Zakariyya et l’érudition de son temps, ni la sunnah du Prophète.

Le rôle de l’épouse

Les femmes qui comprennent la valeur du savoir islamique et du service sont capables de consentir à des sacrifices personnels sur cette voie, et d’être un véritable soutien pour leurs maris. Elles aident aussi leurs enfants à s’engager sur ce chemin. Combien de maris, étudiants en sciences religieuses ou occupés dans la da‘wah, ne peuvent pas partager leurs difficultés ni discuter de leurs expériences avec leurs épouses, simplement parce que celles-ci ne disposent pas du vocabulaire islamique nécessaire pour comprendre ce type d’échanges ?

Pourtant, j’ai vu l’exemple admirable de certains hommes qui ont pris le temps d’aider leurs épouses à « embarquer », et qui ont consenti à des sacrifices personnels pour soutenir l’éducation et le développement islamiques de leurs femmes. Un tel investissement porte des fruits durables ici-bas et dans l’Au-delà, et révèle une sincérité profonde au service de la cause de l’islam.

Une femme qui partage avec son mari le chemin du savoir et du service peut le comprendre et le soutenir d’une manière différente, parce qu’elle apprécie intimement cette voie… puisqu’elle la partage.

Cela ne signifie pas que femmes et hommes doivent accomplir exactement les mêmes actions au même niveau. Mais cela signifie qu’ils devraient au moins partager la voie, chacun selon la capacité permise par ses circonstances.

Dans la sîrah (biographie) du Prophète, ainsi que dans l’histoire islamique, nous voyons l’importance accordée à l’éducation des femmes. De même que le Prophète réservait chaque semaine un temps pour enseigner aux femmes de sa communauté, les femmes devraient être encouragées à apprendre et bénéficier de temps dédié à l’éducation et au développement.

Lorsque les femmes sont encouragées et soutenues dans l’apprentissage comme Maryam l’a été, au niveau communautaire, nous commencerons à voir les conversations ordinaires se transformer : au lieu de se limiter aux conseils d’hygiène, aux recettes, aux promotions du centre commercial, à la médisance, aux plaintes et aux récits familiaux, elles refléteront un esprit et un cœur réellement préoccupés par les priorités de la communauté musulmane, par l’amélioration des conditions de leurs sociétés et de l’humanité dans son ensemble, ainsi que par d’autres sujets bénéfiques.

Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas plaisanter et se détendre entre amis. Cela signifie simplement que la parole bénéfique deviendrait la règle, non l’exception — tout comme l’éducation et le développement islamiques de nos sœurs deviendraient la règle, non l’exception.

Ainsi, lorsque nous nous rappelons la place honorée de Maryam au Paradis et que nous méditons son exemple offert à toutes les femmes, n’oublions jamais qu’elle a commencé en tant qu’étudiante.

Cet article est initialement paru sur Suhaibwebb.com. Il est republié avec l’aimable autorisation de l’autrice, avec de légères modifications éditoriales. Par Muslema Purmul