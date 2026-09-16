L’histoire glorieuse de l’islam constitue une contribution majeure à la civilisation humaine. Les pieux prédécesseurs ont illuminé le monde après une longue période d’obscurité. Ils ont édifié une civilisation et une gloire qu’il est difficile d’égaler. Ils furent les véritables porteurs de l’étendard de l’islam. Ils sauvèrent les musulmans de l’égarement et de la perplexité, en déployant tous leurs efforts pour suivre les enseignements d’Allah le Très-Haut. La terre s’orna de leur lumière, et les cieux furent embellis par la noblesse des martyrs parmi eux, modèles éclatants de dévouement et de sincérité.

C’est Allah qui a élevé le minaret de cette vraie religion et en a exalté le rang par les mains des vertueux et des croyants sincères. Ces hommes étaient sublimes comme les étoiles du ciel et comme la lune dans la nuit sombre. Nûr ad-Dîn Mahmûd Zengî fut l’une de ces étoiles toujours resplendissantes.

Sous son règne, une nouvelle grande phase de jihâd commença au Levant. Il n’avait qu’un objectif : unir les musulmans et libérer leurs terres occupées. Pour cela, il lança une renaissance islamique qui mettait l’accent sur la nécessité d’une « vie islamique ».

Par sa justice, son labeur et sa gravité, il ramena les affaires des musulmans sur la bonne voie. Il fit rayonner la lumière de l’islam dans de nombreux territoires et ne ménagea aucun effort pour unir les musulmans. Il les éleva dans tous les aspects de la vie selon un modèle islamique intégré, afin de retrouver la gloire de l’islam et d’expulser l’occupation injuste des Croisés.

Naissance et origine

Nûr ad-Dîn Mahmûd Zengî naquit en 511 H (1118 de l’ère chrétienne). Son grand-père, Aq Sunqur al-Hâjib, gouverna Alep et d’autres régions du Levant. Son père, Zengî, élevé en Irak, régna sur Mossoul et le Levant. Il conquit Édesse, al-Ma‘arra, Kafr Tâb et de nombreuses autres villes pour les délivrer des mains des mécréants.

À la mort de Zengî, Nûr ad-Dîn lui succéda comme roi en 541 H (1146 de l’ère chrétienne). Nûr ad-Dîn Mahmûd Zengî (également connu sous le nom d’Ibn al-Qâsim) naquit vingt ans après la chute de Jérusalem aux mains des Croisés. Il était grand, beau, à la peau foncée, et portait une barbe légère.

Sa piété et sa moralité

Il était bon calligraphe, savant en religion et attaché à la Sunna du Prophète. Il veillait à accomplir les prières en congrégation, excellait dans la récitation du Noble Coran, était incorruptible et empressé d’accomplir le bien. À la tombée de la nuit, il priait al-‘Ishâ’, dormait un moment, puis se levait au milieu de la nuit, faisait ses ablutions et priait jusqu’à l’aube.

Roi prévoyant, il recherchait le licite pour sa nourriture et ses vêtements. Il ne porta jamais d’habit illicite, comme la soie, et ne mit jamais de bijoux en or. On ne l’entendit jamais prononcer d’obscénités, qu’il fût satisfait ou en colère. Il tenait à écouter toute parole dite pour Allah le Très-Haut, ou tout conseil conforme à la Sunna pure du Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui).

Malgré l’étendue de son royaume et de son trésor, il ne mangeait ni ne buvait de ce qui lui revenait de sa part du butin, ni des fonds affectés au bien public des musulmans, avant d’avoir consulté les juristes, sollicité leur avis religieux et agi selon leurs directives. Il ne touchait jamais aux cadeaux reçus des rois des autres nations ; au contraire, il les envoyait au Bayt al-Mâl (Trésor public) pour la restauration des anciennes mosquées.

Il était réputé pour son savoir solide et érudit. Il maîtrisait l’école hanafite de fiqh, et il était autorisé à transmettre les hadiths du Prophète. Il écrivit un ouvrage sur le concept de jihâd. Doux et miséricordieux, cet homme posé était aussi doté d’un grand charisme et d’une présence impressionnante.

Plein d’humilité, il interdisait aux prêcheurs d’invoquer pour lui pendant leurs sermons en l’appelant par ses grands titres. Il faisait venir des hommes honnêtes de chaque région et leur demandait qui, parmi leur peuple, était dans le besoin. Il ordonnait de servir tous les gens, quel que fût leur rang social.

Le prince Bahâ’ ad-Dîn ‘Alî ibn as-Sukkarî, l’un des proches compagnons de Nûr ad-Dîn, raconta : « Un jour, j’étais avec lui sur le champ de bataille à Édesse. Le soleil était derrière nous ; lorsque nous avancions, nos ombres apparaissaient devant nous, et lorsque nous revenions, nos ombres étaient derrière nous. Alors il lança son cheval tout en regardant en arrière et me dit : “Sais-tu pourquoi je fais galoper mon cheval et je regarde derrière moi ?” Je répondis : “Non.” Il dit : “Cette situation ressemble à notre vie d’ici-bas : elle échappe à ceux qui la recherchent, et elle recherche ceux qui s’en éloignent.” »

Il était si ascète que ses dépenses ne différaient pas de celles des plus pauvres et des plus démunis de ses subordonnés. Lorsque son épouse se plaignit des difficultés de la vie, il la fit venir, lui donna trois boutiques qu’il possédait à Homs et lui dit : « Voilà tout ce que je possède. N’attends pas de moi que je touche à l’argent des musulmans dont j’ai la charge ; je crains la colère d’Allah. »

Mujâhid courageux

Son courage et sa sagesse étaient incomparables. En temps de guerre, il était le plus courageux et le plus ferme. Ses tactiques étaient uniques, et il s’informait avec une attention remarquable de l’état de ses troupes. En un mot, il fut un modèle dans ce domaine.

Il conquit Alep et de nombreuses autres villes, y compris des villes d’Égypte qui étaient sur le point d’être entièrement envahies par les Francs. Il captura des princes francs et vainquit les forces des Romains et des Francs à Hârîm (une forteresse près d’Alep). Il parvint aussi à contrôler de nombreux villages d’Antioche (aujourd’hui Antakya, en Turquie).

Ibn al-Athîr, l’historien arabe, dit :

« J’ai entendu beaucoup de gens dire qu’ils n’avaient jamais vu de cavalier meilleur que lui. Il était le meilleur joueur de polo de son époque ; il avait l’habileté de frapper la balle, de lancer son cheval, de ramasser la balle et de la relancer jusqu’au point le plus éloigné du terrain.

Il disait : “Si nous laissons les chevaux dans leurs étables, ils ne sauront ni courir, ni tourner avec souplesse, ni obéir aux cavaliers sur le champ de bataille. Par Allah, c’est cela qui m’a poussé à jouer au polo.”

Il est rare de trouver quelqu’un qui pratique un jeu pour la cause d’Allah. C’est une indication claire qu’il ne faisait rien sans objectif ; c’est là, en vérité, le mérite des grands gouvernants. »

Ibn al-Athîr ajouta :

« Même ses ennemis disaient : “Ibn al-Qâsim [Nûr ad-Dîn] est proche d’Allah. Il n’a pas remporté les batailles grâce au grand nombre de soldats et de guerriers, mais grâce à sa supplication et à sa prière nocturne. Il priait la nuit et levait haut les mains en implorant Allah ; alors Allah l’exauce et lui donne ce qu’il demande.” »

Nûr ad-Dîn était un stratège qui utilisa sa maîtrise et ses tactiques militaires, notamment pour vaincre les Francs et conquérir la plupart de leurs territoires. Il fit aussi construire de nombreuses tours de guet dans les régions frontalières des terres des Francs. Pour protéger les musulmans autant que possible, il envoya des soldats efficaces accompagnés de pigeons voyageurs, qui transmettaient des avertissements vers le pays dès qu’un ennemi était repéré. Les habitants pouvaient ainsi prendre des mesures défensives à temps.

Il traitait ses soldats d’une manière exemplaire. Les biens d’un soldat mort étaient remis à son fils. Si le fils était assez mûr, il en prenait possession. S’il était trop jeune pour gérer correctement, Nûr ad-Dîn désignait un homme sage pour administrer ces biens jusqu’à ce que le fils devienne assez mûr et avisé pour les reprendre. Cela encourageait et motivait les soldats à combattre avec fermeté, car ils étaient certains que les terres leur appartenaient et qu’elles reviendraient ensuite à leurs fils.

Défenseur de la Sharî‘ah et de la Sunna

Nûr ad-Dîn construisit à Damas un institut pour l’enseignement du hadith et lui alloua d’importants moyens financiers, ainsi qu’à ceux qui y travaillaient. À notre connaissance, il fut le premier dirigeant à bâtir un institut consacré au hadith.

À Alep, il soutint toutes les initiatives visant à appliquer la Sunna prophétique au sujet de l’adhân (appel à la prière), et il déjoua les complots et les discordes des dissidents. Il établit des écoles et des œuvres de charité, et répandit la justice. En Égypte, il ranima la Sunna du Prophète et mit fin à toutes les bid‘ah (innovations blâmables) dans la vie religieuse.

Il était un exemple remarquable d’attachement aux enseignements de l’islam. Il ne laissait personne altérer les principes authentiques de la religion. Si quelqu’un osait commettre un acte illicite touchant à la religion, Nûr ad-Dîn le punissait avec justice ; il était décisif en cela. Il disait : « Nous sécurisons les routes contre les voleurs et les brigands, qui sont moins nuisibles ; ne préserverons-nous pas la religion et ne la sécuriserons-nous pas ? Elle est plus digne d’être protégée. »

Il construisit de nombreuses mosquées et consacra des fondations pieuses (awqâf) aux savants et aux récitateurs du Coran — un geste sans précédent. Il y consacra une grande fortune.

Nûr ad-Dîn interdit de boire et de vendre du vin dans tout l’État islamique. Il aurait dit : « Allah, glorifié soit-Il, a créé les gens et Il sait ce qui est le meilleur pour eux ; Il a légiféré une loi qui est pour leur bien. Le bien des gens s’accomplit parfaitement par l’adoption de cette loi islamique. S’il y avait plus d’avantage dans autre chose que la loi islamique, Allah l’aurait prescrit. Nous n’avons donc besoin d’aucune autre loi. »

Il fréquentait de préférence les savants religieux, qu’il tenait en très haute estime ; même les princes les enviaient. Si un serviteur critiquait un savant, il le réprimandait en disant : « Et qui est infaillible ? Je pense que l’homme parfait est celui dont on peut compter les péchés. »

Sa justice

Nûr ad-Dîn fut le premier dirigeant à établir une cour de justice. Il assistait à ses séances quatre ou cinq jours par semaine afin d’examiner les problèmes des gens et d’y mettre fin. Il n’emmenait avec lui que des savants et des juristes. Il ne venait pas avec des gardes, afin que toute personne — faible ou forte, pauvre ou riche — puisse l’atteindre à tout moment. Il s’adressait à chacun avec douceur.

Contrairement aux cours des autres rois, la sienne n’était remplie que de discussions scientifiques et religieuses, ainsi que de consultations au sujet du jihâd. Elle était dépourvue de débauche, d’insultes, de médisance, de diffamation ou de calomnie.

La justice de Nûr ad-Dîn se manifestait dans la mise à l’honneur de ce qui est conforme à la Sharî‘ah pure. Il disait : « Nous avons été créés et chargés pour elle [la Sharî‘ah], et nous devons accomplir ses commandements. »

Une autre preuve de sa justice : il ne punissait jamais sur la base d’une simple accusation. Il convoquait des témoins et recherchait sans relâche les preuves. Mais une fois la preuve établie, l’accusé était puni sans délai, selon la peine prescrite par la Sharî‘ah. La règle de droit s’appliquait autant aux soldats du roi qu’à ses proches.

Dans d’autres régions du monde, à cette époque, les châtiments excessifs et les poursuites fondées sur de simples soupçons étaient courants. Mais Nûr ad-Dîn, surnommé le roi juste, évita ces méthodes de gouvernement pénibles, ce qui fit naître la sécurité et la prospérité dans son royaume malgré son immensité. La justice et l’application de la Sharî‘ah contribuèrent à une forte baisse de la criminalité.

Il exonéra d’impôts les habitants du Levant, de la péninsule Arabique, de Mossoul et des villes d’Égypte. Il aidait les opprimés quels que soient leur rang social, car tous étaient égaux à ses yeux. Il écoutait leurs plaintes et les examinait lui-même.

Un jour, il entra au Trésor public et remarqua une somme d’argent. Il s’en enquit. On lui dit que le juge Kamâl ad-Dîn l’avait envoyée et qu’elle avait été collectée dans tel et tel endroit. Il répondit : « Cet argent n’est pas à nous ; nous n’avons aucun droit sur l’argent des lieux que vous avez mentionnés. » Puis il ordonna qu’on le renvoie.

Réalisations civiles

Il se souciait constamment de l’intérêt public et des conditions de vie de son peuple. Ses préoccupations étaient tournées vers le service de l’islam et l’établissement des infrastructures d’un État islamique, par la construction d’écoles, de mosquées et d’autres institutions.

Il lança de nombreux projets pour servir les musulmans et protéger leurs personnes et leurs territoires. Il bâtit des murailles et des châteaux dans l’ensemble des régions du Levant, telles qu’Alep, Hamah, Homs, Damas, Shiraz et Manbij, y consacrant d’importantes sommes.

Il établit aussi des écoles shaféites et hanafites à Alep, Hamah, Damas et dans d’autres villes. Il construisit des mosquées dans l’ensemble des terres musulmanes. Sa mosquée de Mossoul était un chef-d’œuvre architectural. Il bâtit également l’une des plus belles mosquées de Hamah sur le fleuve al-‘Âsî (Oronte). Il consacra des fondations pieuses aux malades, aux calligraphes, aux enseignants du Coran, ainsi qu’aux habitants de La Mecque et de Médine.

Il construisit de nombreux hôpitaux, dont le plus grand se trouvait à Damas. Nûr ad-Dîn en fit une fondation pieuse au bénéfice de tous les musulmans, riches comme pauvres.

Il fit bâtir des maisons d’hôtes le long des routes afin de préserver la vie et les biens des voyageurs et de leur offrir, en hiver, des abris chauds et sûrs. Il construisit aussi de nombreux orphelinats et dépensa beaucoup pour les orphelins et ceux qui en prenaient soin.

Ce dirigeant avisé accorda aux princes arabes de son époque de vastes terres, afin qu’ils n’augmentent pas les taxes imposées aux pèlerins. Il ordonna aussi à ses hommes de construire un mur autour de Médine et de creuser un puits au mont Uhud. Il bâtit des ponts et creusa de nombreux canaux.

Sa mort

Nûr ad-Dîn se conformait aux ordres d’Allah et demandait à ses partisans d’en faire autant. Sans doute, celui qui donne un bon exemple aura sa récompense, ainsi que des récompenses supplémentaires égales à celles obtenues par ceux qui le suivent jusqu’au Jour du Jugement.

Ibn al-Athîr dit : « J’ai lu sur l’époque préislamique et sur l’histoire de l’islam jusqu’à notre époque, mais je n’ai jamais connu de souverain plus noble que le roi juste Nûr ad-Dîn, à l’exception des Califes bien guidés et de ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz. »

Nûr ad-Dîn était un grand combattant et un archer habile. Il avançait en première ligne avec ses compagnons sur le champ de bataille, demandant à Allah le Très-Haut le martyre. Il souhaitait être ressuscité au Jour du Jugement depuis les ventres des bêtes ou les jabots des oiseaux. Il disait : « J’ai combattu dans de nombreuses batailles et j’ai désiré le martyre, mais je ne l’ai pas obtenu. »

En l’entendant dire cela, l’imam Qutb ad-Dîn an-Naysâbûrî lui dit : « Je t’adjure par Allah de ne pas risquer ta vie, l’islam et les musulmans : tu es leur appui. Si tu étais tué, les musulmans seraient massacrés et leurs terres envahies. » Nûr ad-Dîn répondit : « Que signifie tout cela ? Qui suis-je pour être considéré si important ? Il y en a Un qui a sauvegardé l’islam et ses terres avant moi : Allah, en dehors de Qui il n’y a pas de divinité. »

Avant sa mort, Nûr ad-Dîn se prépara à reconquérir Jérusalem et fit fabriquer le minbar depuis lequel serait prononcé le premier sermon du vendredi après la reprise de la ville. Mais avant d’atteindre ce noble objectif, il mourut au mois de Shawwâl 569 H (1173 de l’ère chrétienne). Il fut enterré dans la citadelle de Damas, puis son corps fut transféré dans son mausolée attenant à son école près d’al-Khayyârîn. Qu’Allah fasse miséricorde à son âme.

Allah le Très-Haut dit : (Quant à cette demeure de l’au-delà, Nous l’assignons à ceux qui ne recherchent ni domination sur terre ni corruption, et la bonne fin appartient aux pieux.) (Al-Qasas 28:83)

Par l’imam Abû Shâmah al-Maqdisî

Cet article est un extrait, avec modifications, d’une traduction d’un ouvrage arabe intitulé Mukhtasar Kitâb ar-Rawdatayn fî Akhbâr ad-Dawlatayn, compilé par l’imam Abî Shâmah, révisé par le Dr Muhammad Mûsâ ach-Charîf, et publié par Dâr al-Andalus al-Khadrâ’.

Le Dr Muhammad Mûsâ ach-Charîf est né à Djeddah (Arabie saoudite) et a été diplômé de la Faculté de Sharî‘ah de l’Université islamique Imam Muhammad ibn Sa‘ûd en 1408 H. Il a obtenu son master et son doctorat en Coran et Sunna à la Faculté d’Usûl ad-Dîn (théologie) de l’Université Umm al-Qurâ. Il est maître assistant au département d’études islamiques de l’Université King Abdul Aziz.

Abû Shâmah est un grand imam et juriste. Il est né à Damas en 599 H. Il a perfectionné les différentes lectures de récitation du Coran à l’âge de 17 ans et a étudié les traditions prophétiques. Il a enseigné, rendu des avis juridiques et excellé en langue arabe.