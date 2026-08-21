Cheikh Mohamed El-Moctar El-Shinqiti, directeur du Centre islamique de South Plains à Lubbock, au Texas, déclare : si les liens terrestres perdurent et si nous pourrons retrouver nos proches au paradis est une question essentielle abordée par les savants à travers les textes sacrés.

Un verset du Coran indique que les membres d’une même famille seront réunis au Paradis. Allah, le Très-Haut, dit :

Et ceux qui auront cru et dont les descendants les auront suivis dans la foi, Nous ferons rejoindre leurs descendants auprès d’eux, sans rien diminuer de la récompense de leurs œuvres. Chacun demeure responsable de ce qu’il a acquis. (At-Tur, 52 : 21)

Cependant, il ressort clairement de ce verset que seuls ceux qui auront été vertueux seront réunis au Paradis. Chaque personne demeure individuellement responsable de ses propres actes, et nul ne répondra des œuvres d’un autre au Jour du Jugement, comme l’indique la parole d’Allah :