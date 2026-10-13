C’est avec une profonde gratitude que l’on comprend que la patience et la daʿwah sont les deux piliers indispensables du parcours de tout prédicateur qui souhaite réussir dans sa mission. Sans la première, la seconde ne peut résister aux tempêtes inévitables de la résistance et du rejet. Comme nous l’avons établi dans les précédentes parties de cette série, le dâʿiyah (prédicateur) fait face à trois catégories de difficultés : les luttes spirituelles intérieures, la résistance extérieure du public et l’opposition active de ceux qui rejettent la vérité.

Surmonter ces obstacles exige plus qu’un simple savoir théorique : cela requiert une discipline profonde, enracinée dans le cœur et fondée sur les enseignements du Coran. Pour développer cette résilience, nous devons nous tourner vers le Coran. Chaque verset qui commande la patience dans le contexte de l’appel à Allah apporte une perspective particulière.

Voici six stratégies essentielles pour développer et mettre en pratique la patience et la daʿwah dans notre vie.

1. La source divine de votre force

Le fondement de la patience et de la daʿwah réside dans la prise de conscience que notre capacité à persévérer est un don du Tout-Puissant et non le simple produit de notre propre volonté. Allah nous rappelle :

« Et sois patient. Ta patience ne vient que d’Allah. » (An-Nahl, 16:127)

En reconnaissant que le sabr (patience) est accordé par Allah, le dâʿiyah s’affranchit du poids de l’autosuffisance pour entrer dans la sérénité que procure la confiance en Allah. Rechercher cette qualité exige une profonde soumission, de longues séances d’invocation (douʿâ) et un rappel constant d’Allah. Pour exceller dans la patience et la daʿwah, il faut intérioriser cette invocation :

« Seigneur ! Déverse sur nous la patience… » (Al-Baqara, 2:250)

2. Puiser sa force dans les récits de l’histoire

Allah réconforte fréquemment Ses messagers en les ramenant vers le passé et en leur rappelant les expériences de ceux qui les ont précédés. Il s’agit là d’un outil psychologique essentiel pour réussir dans la patience et la daʿwah :

« Sois patient face à ce qu’ils disent et souviens-toi de Notre serviteur Dâwûd… » (Sâd, 38:17)

L’histoire dans le Coran sert de prisme à travers lequel nous pouvons entrevoir l’avenir. Lorsque le Prophète Muhammad ﷺ était offensé par les gens de son époque, il dit notamment : « Qu’Allah fasse miséricorde à Mûsâ ! Il a subi davantage de torts que cela et il a fait preuve de patience. » (Al-Bukhârî). En étudiant la vie des prophètes, nous comprenons que nos difficultés dans le domaine de la patience et de la daʿwah s’inscrivent dans une longue tradition. Cette prise de recul nous donne la force mentale nécessaire pour affronter les difficultés de notre époque.

3. Ancrer son cœur dans l’issue promise

Il est difficile de persévérer dans la patience et la daʿwah lorsque l’on a le sentiment que nos efforts sont voués à l’échec. Allah répond à cette crainte humaine en promettant que la victoire finale appartient aux pieux. Cela apparaît avec une force particulière dans le récit du prophète Nûh, paix sur lui, qui consacra 950 ans à appeler son peuple, avec très peu de résultats visibles. La conclusion de son récit dans la sourate Hûd fournit une motivation ultime :

« … Sois donc patient. Certes, la bonne fin est réservée aux pieux. » (Hûd, 11:49)

Dans le contexte de la patience et de la daʿwah, savoir que « l’issue finale » est déjà garantie par le Créateur permet au prédicateur de persévérer même durant les périodes où les progrès semblent inexistants, cultivant ainsi une profonde gratitude envers Ses décrets.

4. Dissocier la transmission des résultats

L’un des plus grands facteurs qui détruisent la patience est la douleur ressentie lorsque les gens rejettent la vérité. Cette charge émotionnelle peut conduire à l’épuisement. Allah a protégé le Prophète ﷺ de cette épreuve en clarifiant précisément la responsabilité qui lui incombait. C’est là une règle fondamentale de la patience et de la daʿwah :

« Tu n’es tenu que de transmettre le message… » (Ash-Shûrâ, 42:48)

En dissociant l’effort — la transmission — du résultat — l’adhésion au message —, le dâʿiyah se libère d’un lourd fardeau. Votre réussite se mesure à la clarté et à la bienveillance avec lesquelles vous transmettez le message (tablîgh), et non au nombre de cœurs qui se transforment. Cela relève du domaine d’Allah seul. Ce changement de perspective est essentiel pour préserver la patience et la daʿwah sur le long terme.

5. Nourrir le cœur par le tasbîh et le dhikr

La patience est comme un muscle spirituel qui a besoin d’être nourri. Le Coran révèle que la glorification d’Allah constitue une nourriture essentielle pour demeurer ferme dans la patience et la daʿwah :

« Sois donc patient face à ce qu’ils disent et glorifie ton Seigneur par Sa louange… » (Tâ-Hâ, 20:130)

Lorsque le prédicateur se concentre sur la grandeur d’Allah à travers le tasbîh (glorification) et le hamd (louange), les insultes et la résistance des gens commencent à lui paraître insignifiantes. Cette pratique détourne l’attention du stress lié au « travail » pour la recentrer sur la « finalité » — Allah Lui-même. Même le prophète Mûsâ, paix sur lui, demanda le soutien de son frère Hârûn afin qu’ils puissent : « … Te glorifier abondamment et beaucoup T’évoquer. » (Tâ-Hâ, 20:33-34). Cela montre que le rappel spirituel constitue l’épine dorsale de la patience et de la daʿwah.

6. Rechercher la compagnie des pieux

Nul n’est censé supporter seul les épreuves liées à l’appel à Allah. Même le Messager d’Allah ﷺ reçut l’ordre de rechercher la compagnie de ceux qui étaient attachés à Allah afin de préserver sa patience et sa daʿwah :

« Et reste patiemment avec ceux qui invoquent leur Seigneur… » (Al-Kahf, 18:28)

Faire partie d’une communauté partageant les mêmes priorités spirituelles constitue une immense source de force. Il y a une grande puissance dans le fait d’avoir auprès de soi quelqu’un qui puisse nous « donner une tape amicale dans le dos » et nous rappeler les promesses d’Allah. Tout comme Abû Bakr, qu’Allah l’agrée, réconfortait le Prophète, nous avons nous aussi besoin d’un système de soutien afin de préserver le délicat équilibre entre patience et daʿwah.

Conclusion : le Prophète comme exemple vivant

Le Prophète Muhammad ﷺ a manifesté le plus haut degré de sabr. Malgré les moqueries, les violences physiques et l’exil, il n’a jamais fléchi dans sa mission. Sa victoire ne résidait pas seulement dans la diffusion ultérieure de l’islam, mais également dans son engagement indéfectible à demeurer le « Messager d’Allah » jusqu’à son dernier souffle.

La véritable victoire dans le domaine de la patience et de la daʿwah ne se mesure pas nécessairement au nombre de personnes qui acceptent le message, mais à l’intégrité et à la persévérance de celui qui le transmet. En appliquant ces six conseils coraniques, nous pouvons faire en sorte que nos efforts dans la daʿwah soient soutenus par un cœur rempli de patience divine et de gratitude.

Liste récapitulative : patience et daʿwah