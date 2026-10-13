Dans un monde où tout semble devoir être obtenu instantanément, la patience paraît plus difficile à atteindre que jamais. Face aux épreuves, à la frustration ou à la tentation, comment trouver la force de rester ferme ? Le célèbre savant musulman et « médecin des cœurs », l’imam Ibn al-Qayyim, propose un remède intemporel. Il enseignait que la patience, bien que difficile, est une qualité qui peut s’acquérir.

Ce guide présente sa profonde sagesse en 15 étapes pratiques destinées à nous aider à affaiblir l’impatience et à construire en nous un socle de foi inébranlable.

Comprendre les deux dimensions de la patience : théorie et pratique

La patience comporte deux dimensions : la théorie et la pratique. L’aspect théorique exige de comprendre le bien et les bénéfices liés aux obligations divines, ainsi que le mal résultant de ce qui est interdit. Lorsque l’être humain associe cette connaissance à une résolution sincère et à une volonté ferme, la patience en découle naturellement.

Les difficultés deviennent alors plus supportables, l’amertume se transforme en plaisir et une lutte permanente s’installe entre la patience et l’impatience. Pour remporter cette lutte, il faut activement soutenir la patience face aux tentations des désirs passagers.

Partie 1 : 5 étapes pratiques pour affaiblir l’impatience

Pour remédier au manque de patience, l’imam Ibn al-Qayyim recommande d’affaiblir les désirs qui l’alimentent :

Maîtriser les stimuli : Évitez les choses qui éveillent les désirs nuisibles, comme les excès alimentaires. Le jeûne constitue un puissant moyen de maîtriser son âme, particulièrement lorsque l’on rompt le jeûne avec un repas modeste. Baisser le regard : Les yeux sont la fenêtre du cœur. Baisser le regard vous protège des « flèches empoisonnées de Satan » qui éveillent l’impatience et les désirs pécheurs. Rechercher les plaisirs licites : Satisfaites vos instincts naturels dans les limites qu’Allah a permises. C’est un traitement efficace prescrit par le Prophète Muhammad ﷺ . Considérer les conséquences terrestres : Même sans prendre en considération l’au-delà, réfléchir aux conséquences nuisibles immédiates d’un acte répréhensible dans ce monde suffit souvent à nous en détourner. Méditer sur la laideur du péché : Une personne qui possède un véritable sens de l’honneur répugne naturellement à être impliquée dans le mal. Contemplez la véritable nature de vos passions et de vos caprices afin d’en percevoir le caractère répugnant.

Partie 2 : 10 moyens de renforcer sa foi pour acquérir une patience durable

Le fondement de la patience est une foi solide. Voici comment la renforcer :

Glorifier Allah : Accordez à Allah une considération et une révérence si grandes que vous vous absteniez de Lui désobéir par pure vénération, sachant qu’Il est Celui qui entend tout et qui voit tout. Aimer le Créateur : L’amour véritable commande l’obéissance. Lorsque votre cœur est rempli d’amour pour Allah, vous renoncerez naturellement à ce qui Lui déplaît. Être reconnaissant : Une personne vertueuse ne répond jamais à la bienfaisance de celui qui lui fait du bien par le mal. Reconnaissez les bienfaits constants d’Allah et laissez votre gratitude vous détourner du péché. Craindre la colère d’Allah : Souvenez-vous que persister dans le péché attire une punition d’Allah que personne ne peut supporter. Savoir ce que l’on perd : Un instant de plaisir interdit ne mérite pas que l’on échange contre lui ne serait-ce que le poids d’un atome de foi. Le Prophète ﷺ a dit :

« Le fornicateur n’est pas croyant au moment où il commet la fornication ; celui qui boit du vin n’est pas croyant au moment où il en boit ; et le voleur n’est pas croyant au moment où il vole. » (Al-Bukhârî et Muslim)

6. Chercher la victoire sur Satan : La douceur que l’on éprouve en dominant son âme inférieure et en vainquant Satan constitue un plaisir plus grand et plus durable que n’importe quel péché.

7. Attendre la récompense d’Allah : Allah promet une récompense généreuse et comblante à ceux qui maîtrisent leurs désirs pour Sa cause.

8. Rechercher la compagnie d’Allah : Souvenez-vous qu’Allah est avec les patients, les pieux et les bienfaisants. Allah dit dans le Coran :

« Ô vous qui croyez ! Cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. » (Al-Baqara, 2:153)

9. Craindre une mort inattendue : La mort peut survenir à tout moment. La crainte d’être emporté alors que l’on se trouve dans un état de désobéissance constitue une puissante motivation à faire preuve de patience.

10. Comprendre les conséquences du péché : Comprenez que les épreuves sont souvent la conséquence des péchés, tandis que le bien-être est une miséricorde qui accompagne l’obéissance.

Conclusion : la patience est un chemin, pas une destination

La patience est une lutte permanente. Mais comme le montre l’imam Ibn al-Qayyim, c’est un combat que nous avons les moyens de remporter. En affaiblissant activement les facteurs qui nourrissent l’impatience et en renforçant constamment les fondements de notre foi, nous pouvons transformer l’amertume en plaisir, cultiver une profonde sérénité, et transformer les difficultés en occasions de progresser.

Puisse Allah nous donner la force de faire partie des As-Sâbirûn (les patients).