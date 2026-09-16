L’islam, qui signifie la soumission à la volonté de Dieu, est une idée éternelle.

Les musulmans affirment qu’il s’agit de la foi originelle de l’humanité, professée par les premiers êtres humains créés, Adam et Ève, et confirmée par les Messagers de Dieu, parmi lesquels, entre autres, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad (que la paix soit sur eux).

L’islam lance un défi à la communauté des croyants : créer une société « qui ordonne le bien, interdit le mal et croit en Dieu ».

L’histoire islamique est une lutte perpétuelle pour relever ce défi dans la trame des affaires humaines. Cette lutte est continue et sans relâche. Les musulmans, au fil des siècles, se sont efforcés de redécouvrir la source à laquelle le Prophète Muhammad (que la paix soit sur lui) a puisé.

La corruption qui surgit avec le temps est contestée encore et encore, et l’on tente concrètement de renouveler la foi. Ainsi, les mouvements revivalistes en islam fournissent des repères à partir desquels les événements historiques ultérieurs peuvent être mesurés et compris.

Avant le règne de Omar

Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz, également connu dans l’histoire sous le nom de Omar II, fut le premier calife revivaliste de l’histoire islamique.

Après Mu‘awiyah, le caractère du califat changea et le pouvoir dynastique s’installa. La corruption des Omeyyades atteignit son paroxysme à Karbala. Les Omeyyades bâtirent des palais somptueux, s’entourèrent de serviteurs et de servantes, accumulèrent d’immenses domaines, traitèrent le trésor public comme leur bourse personnelle, et vécurent comme des princes et des rois. Il n’y avait aucune reddition de comptes quant à leurs richesses ou à leurs actes. Le peuple n’avait pas son mot à dire dans les affaires de l’État. Le calife n’était pas désigné par nomination (publique) et ne pouvait pas être questionné. Les gens étaient là uniquement pour obéir à l’homme fort, payer des taxes et servir dans les forces armées.

Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz devint émir (calife) par un concours de circonstances historiques. Lorsque le prince omeyyade Sulayman (714-717) fut sur son lit de mort, on lui conseilla qu’il pourrait gagner l’agrément de Dieu en suivant l’exemple des premiers califes et en désignant quelqu’un d’autre que l’un de ses propres fils comme prochain émir. Il dicta donc dans son testament que Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz, un cousin éloigné, lui succéderait, et que Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz serait suivi de Yazid ibn ‘Abd al-Malik.

Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz était un homme raffiné et expérimenté, ayant servi comme gouverneur d’Égypte et de Médine pendant plus de vingt-deux ans. Il avait été éduqué et formé par un savant renommé de l’époque, Salih ibn Kaisan. Avant son accession au califat, Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz était un jeune homme brillant, amateur de mode et de parfums. Mais lorsqu’il accepta les responsabilités du califat, il se révéla être le plus pieux, le plus capable, le plus clairvoyant et le plus responsable de tous les émirs omeyyades.

Un réformateur pieux

En effet, Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz entreprit de réformer tout l’édifice politique, social et culturel de la communauté et de ramener les valeurs transcendantes qui avaient gouverné l’État islamique à ses débuts. Il commença par donner le bon exemple dans sa propre personne. Quand la nouvelle de sa nomination au califat lui parvint, il s’adressa au peuple en disant :

« Ô gens ! Les responsabilités du califat m’ont été imposées sans mon désir ni votre consentement. Si vous choisissez de sélectionner quelqu’un d’autre comme calife, je me retirerai immédiatement et soutiendrai votre décision. »

De telles paroles furent un souffle d’air frais pour le public. Ils l’élurent unanimement.

Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz renonça à son train de vie fastueux et adopta une existence extrêmement ascétique, à l’exemple d’Abu Dhar al-Ghifari, célèbre compagnon du Prophète. Abu Dhar est connu dans l’histoire comme l’un des premiers mystiques et soufis de l’islam, qui se retira de la vie publique à Médine durant la période du calife ‘Uthman et vécut dans un ermitage à quelque distance de la capitale.

Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz abandonna tous les attributs pompeux de la vie princière — serviteurs, esclaves, servantes, chevaux, palais, robes d’or et domaines — et les rendit au trésor public. Sa famille et ses proches reçurent les mêmes ordres. Le jardin de Fadak en fournit un bon exemple.

Il s’agissait d’une palmeraie appartenant au Prophète Muhammad. La fille du Prophète, Fatimah, avait demandé ce jardin en héritage, mais le Prophète avait refusé, disant que ce qu’un Prophète possédait appartenait à l’ensemble de la communauté. Fatimah avait insisté auprès de son père, mais Abu Bakr avait rejeté la demande, disant qu’il ne pouvait accepter quelque chose que le Prophète n’avait pas accepté. Après le califat de ‘Ali, Fadak était devenu un domaine personnel des Omeyyades. Omar restitua Fadak au trésor public, en tant que dépôt pour toute la communauté.

Les Omeyyades n’avaient aucune obligation de rendre des comptes au trésor. Pour soutenir leur train de vie somptueux, ils prélevaient d’énormes taxes en Perse et en Égypte. Ils contraignaient les commerçants à leur vendre leurs marchandises à prix réduit. Les agents nommés par l’émir recevaient des cadeaux d’or et d’argent en échange de faveurs. Omar inversa le processus. Omar abolit de telles pratiques, punit les fonctionnaires corrompus et instaura une reddition de comptes stricte.

Certains responsables omeyyades, ivres de pouvoir, maltraitaient les peuples conquis. Souvent, leurs biens étaient confisqués sans procédure légale régulière. Contrairement aux prescriptions de la charia, même si les populations des nouveaux territoires embrassaient l’islam, elles continuaient d’être soumises à la jizyah (taxe payée par les citoyens non musulmans). Ceux qui refusaient de payer les taxes subissaient de durs châtiments. ‘Umar abolit ces pratiques et veilla à l’équité dans la collecte des impôts.

Finie l’oppression d’al-Hajjaj en Irak et de Qurrah ibn Shareek en Égypte. La population répondit avec un soutien enthousiaste au nouveau calife. La production augmenta. Ibn Kathir, le savant musulman, rapporte que grâce aux réformes entreprises par ‘Umar, le revenu annuel de la Perse à lui seul passa de 28 millions de dirhams à 124 millions de dirhams.

Suivant l’exemple du Prophète Muhammad, Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz envoya des émissaires en Chine et au Tibet, invitant leurs souverains à accepter l’islam. C’est à l’époque de ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz que l’islam prit racine et fut adopté par une grande partie de la population de la Perse et de l’Égypte.

Lorsque les responsables se plaignirent que, du fait des conversions, les revenus de la jizyah avaient fortement diminué, Omar répondit qu’il avait accepté le califat pour inviter les gens à l’islam et non pour devenir collecteur d’impôts. L’entrée massive de non-Arabes dans l’islam déplaça le centre de gravité de l’empire de Médine et Damas vers la Perse et l’Égypte.

Le savoir appliqué à la vie quotidienne

Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz était un savant de tout premier rang et s’entourait de grands savants comme Muhammad ibn Ka‘b et Maimun ibn Mehran. Il accorda des allocations aux enseignants et encouragea l’éducation. Par son exemple personnel, il inculqua à la population générale la piété, la fermeté, l’éthique des affaires et la rectitude morale. Ses réformes comprenaient l’abolition stricte de la boisson, l’interdiction de la nudité publique, la suppression des bains mixtes pour hommes et femmes et une distribution équitable de la zakah (aumône). Il entreprit d’importants travaux publics en Perse, au Khorasan et en Afrique du Nord, notamment la construction de canaux, de routes, d’auberges pour voyageurs et de dispensaires médicaux.

Omar ibn ‘Abdel Aziz fut le premier calife à commander une traduction du Coran de l’arabe vers une autre langue. À la demande du Raja (roi) du Sind (dans l’actuel Pakistan), ‘Umar ibn ‘Abdel Aziz fit traduire le Coran en ancien sindhi et l’envoya au Raja (718 apr. J.-C.). Pour replacer cet événement dans son contexte historique, cela se produisit dans les dix années qui suivirent la conquête du Sind et de Multan par Muhammad ibn Qasim et la conquête de l’Espagne par Tariq ibn Ziyad et Musa ibn Nussair.

Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz fut également le premier émir à tenter une véritable réconciliation des divergences politiques et religieuses entre les musulmans. Depuis l’époque de Mu‘awiyah, il était devenu coutume que les khatibs insultent le nom de ‘Ali ibn Abi Talib dans les sermons du vendredi. Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz abolit cette pratique odieuse et décréta que le passage suivant du Coran soit lu à la place :

{Dieu vous commande de pratiquer la justice, vous enjoint d’aider et d’assister vos proches et Il interdit l’obscénité, le mal ou l’oppression, afin que vous vous souveniez de Lui} (16:90)

C’est ce passage qui est encore récité dans les sermons du vendredi à travers le monde. Il traita les Bani Hashim et les chiites avec équité et dignité. Il tendit même la main aux kharijites. Selon Ibn Kathir, il écrivit au chef kharijite Bostam, l’invitant à une discussion ouverte au sujet du califat de ‘Uthman et de ‘Ali. Il alla jusqu’à stipuler que si Bostam le convainquait, Omar se repentirait volontiers et changerait ses positions. Bostam envoya deux de ses émissaires au calife. Durant les discussions, l’un des émissaires reconnut que ‘Umar avait raison et renonça à l’extrémisme kharijite. L’autre repartit non convaincu. Malgré cela, le calife ne persécuta pas l’homme.

Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz fut le premier souverain musulman à déplacer ses horizons des conquêtes extérieures vers le renouveau intérieur. Il rappela ses armées des frontières de la France, de l’Inde et des environs de Constantinople. Il y eut peu de soulèvements internes et de troubles durant son califat.

L’islam avait, pour un temps, tourné ses horizons vers sa propre âme, afin de réfléchir à sa condition historique et de reconstituer son réservoir moral. La foi fleurit, comme elle l’avait fait durant la période de Omar ibn al-Khattab. C’est pour ces raisons que les historiens désignent Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz comme « Umar II » et le classent comme le cinquième des califes bien guidés, après Abu Bakr, Omar, ‘Uthman et ‘Ali.

Mais l’avidité ne cède pas son terrain à la foi sans combat. Les réformes de Omar « II » étaient de trop pour les Omeyyades mécontents et les riches marchands. Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz fut empoisonné et mourut en 719, après un règne qui n’avait duré que deux ans et demi. Il avait trente-neuf ans au moment de sa mort. Et avec lui mourut la dernière chance du pouvoir omeyyade.

By Nazeer Ahmed