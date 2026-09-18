Certains adultes occupant des postes à haute responsabilité ne passent pas leur pause déjeuner à rencontrer des clients, mais jouent plutôt au kickball et à la marelle. D’autres adultes achètent des livres de coloriage — non pas pour développer une compétence, mais pour colorier machinalement des lignes déjà tracées avec des couleurs primaires vives. Il existe même des consultants dont la carrière repose sur l’enseignement aux entreprises de la manière d’intégrer davantage de temps de jeu dans la journée de travail.

Il peut être tentant de rejeter ce besoin de jouer comme une autre bizarrerie de la génération des milléniaux prétendument trop couvée, mais si l’on en croit les recherches récentes, davantage de temps de jeu nous maintient réellement en bonne santé et nous rend plus productifs et créatifs. Sans surprise, la condition naturelle de l’humanité n’est pas de se glisser dans des costumes et des cravates et de manipuler des tableurs toute la journée. Les êtres humains aiment et ont besoin d’être créatifs, et parfois cette étincelle créative doit être nourrie, même par quelque chose d’apparemment aussi insensé qu’une récréation pour adultes ou des livres de coloriage.

Tout travail et pas de jeu

Pour beaucoup, la seule chose qu’ils aient besoin d’entendre au sujet du jeu est qu’il fait du bien et qu’il est bon pour vous. Le jeu réduit le cortisol — l’hormone responsable du stress, qui peut augmenter votre risque de maladie cardiaque lorsqu’il est en excès — et libère des endorphines. Il aide aussi à tenir la dépression à distance, améliore la santé cognitive et diminue le risque de développer des affections neurodégénératives liées à l’âge, comme la démence.

Tout cela est très bien, mais de nombreux adultes en sont venus à la conclusion qu’ils préfèrent travailler et gagner davantage plutôt que de jouer davantage. Pourtant, il existe de bonnes raisons, même pour les grincheux les plus endurcis, de dégager du temps pour jouer dans leur emploi du temps.

Tim Brown, le PDG de l’agence de design IDEO, a expliqué qu’il existe un aspect pragmatique à l’esprit ludique dans sa conférence TED. « Nous pensons que l’esprit ludique nous aide à parvenir à de meilleures solutions. Il nous aide à mieux faire notre travail et il nous aide à nous sentir mieux lorsque nous le faisons. »

Cela a du sens si l’on considère la fonction du jeu dans une perspective développementale. Pour le groupe généralement associé à la récréation (les enfants), le jeu est une méthode pour apprendre sur le monde. Les enfants apprennent les relations spatiales, des concepts et des idées, des compétences motrices, et même des rôles sociaux et des interactions interpersonnelles par le jeu — qu’il s’agisse de jouer avec des figurines, des blocs, ou simplement un bâton et un peu de terre. Le jeu est amusant, mais son « objectif » est sérieux ; c’est l’une des toutes premières façons dont nous apprenons. Plus important encore, des études ont montré que le jeu facilite une pensée perspicace et divergente — autrement dit, la créativité.

Apportez la puissance du jeu au lieu de travail, avec Jane McGonigal

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Malgré ces bénéfices pour le bien-être, l’apprentissage et l’innovation, de nombreux adultes réagissent à la récréation pour adultes ou aux livres de coloriage de la même manière qu’ils réagissent lorsqu’un proche fait une plaisanterie de mauvais goût à Thanksgiving, alors même qu’il s’agissait d’activités parfaitement acceptables lorsqu’ils étaient enfants. « Mais à mesure que les enfants apprennent à devenir des adultes, dit Brown, ils deviennent beaucoup plus sensibles à l’opinion des autres, et ils perdent cette liberté et commencent à éprouver de la gêne. Et dans les études sur des enfants qui jouent, il a été montré à maintes reprises que les enfants qui se sentent en sécurité, qui se trouvent dans une sorte d’environnement de confiance — ce sont ceux-là qui se sentent le plus libres de jouer. »

Ce sentiment de gêne peut faire obstacle à une innovation sérieuse. Des études ont montré que, même au travail, le jeu augmente la créativité, la productivité et la cohésion de groupe. Des gribouillages apparemment frivoles aident les personnes à apprendre et à mieux retenir des détails saillants et augmentent les connexions fonctionnelles dans le cerveau. L’exercice physique et des sports comme le kickball, par exemple, se sont révélés améliorer la productivité au travail. Les entreprises connaissent aussi ces effets depuis des années. Il y a une raison pour laquelle le campus de Google est parsemé de tables de ping-pong, de billard et de baby-foot. Ainsi, si un sentiment de honte vous empêche de laisser plus de place au jeu dans votre vie, rappelez-vous simplement : les bénéfices l’emportent largement sur les risques.