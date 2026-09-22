La protection de l’environnement en islam est une question fondamentale qui accorde une grande importance à toutes les composantes de la nature. Il propose une conception globale de la vie et de son organisation, ainsi que des exigences du développement, fondée sur des principes établis qui ne varient ni avec le temps ni avec le lieu. C’est ce qui confère aux principes islamiques relatifs à l’environnement une portée durable, propre à contribuer au bonheur et à la prospérité de l’être humain ici-bas et dans l’au-delà.

Les principes islamiques relatifs à l’environnement ne sont ni une fantaisie ni un mythe issu des mythologies grecque et romaine. Ils s’inscrivent plutôt dans la disposition naturelle (fitra) qu’Allah a placée dans l’être humain et constituent une approche sincère envers le Créateur, Celui qui a créé toute chose. Le Très-Haut dit :

« Demeure donc ferme dans la religion, tourné exclusivement vers la foi, telle est la nature originelle qu’Allah a donnée aux hommes. Il n’y a point de changement dans la création d’Allah. Voilà la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. » (Ar-Rûm, 30:30)

La responsabilité de l’être humain envers la nature

La nature, notamment les ressources qu’Allah a accordées à Ses serviteurs, telles que l’eau, le sol, le soleil et l’air, relève de la responsabilité de l’être humain. Il lui incombe de préserver, autant que possible, ces ressources naturelles qu’Allah, le Très-Haut, a mises à sa disposition.

Cependant, la civilisation moderne, malgré ses services et ses réalisations indéniables, a également eu des effets négatifs sur l’être humain, allant des accidents et blessures liés au travail jusqu’à la pollution de l’environnement.

L’environnement englobe le foyer ainsi que tout ce qui entoure l’individu ou la société et exerce une influence sur eux. Il peut être classé en trois grandes catégories : l’environnement naturel ou écologique, l’environnement social et l’environnement politique. Ce qui nous intéresse ici est le premier, à savoir la nature.

La pollution, quant à elle, désigne la saleté ou la contamination. La pollution de l’eau, de l’air et d’autres éléments similaires survient lorsqu’ils sont mélangés à des substances étrangères nocives.

La protection de l’environnement contre la corruption

L’islam a établi l’importance de préserver un environnement sûr pour les populations et de le protéger contre toute forme de dégradation. Le Prophète ﷺ a également confirmé ces principes en appelant à préserver l’environnement des éléments nuisibles qui peuvent le contaminer, notamment :

L’interdiction d’uriner dans les eaux stagnantes

L’eau est un bienfait d’Allah, le Très-Haut. Il l’a créée afin que les êtres humains puissent la boire, se laver, l’utiliser pour leurs animaux et irriguer leurs cultures. Le Très-Haut dit :

« Et Nous avons fait de l’eau toute chose vivante. » (Al-Anbiyâ’, 21:30)

Ce bienfait qu’Allah nous a accordé — l’eau — peut se transformer en un véritable danger dès lors que l’être humain la manipule de manière irresponsable et la pollue. Il suffit d’imaginer combien de maladies peuvent provenir d’une eau stagnante contaminée.

C’est pourquoi le Prophète ﷺ a interdit de polluer l’eau, en particulier les eaux stagnantes. Jâbir ibn ʿAbd Allâh (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète ﷺ a interdit d’uriner dans les eaux stagnantes, car l’eau courante se renouvelle et permet ainsi d’éviter que la cause du préjudice — la pollution — n’affecte les êtres vivants, contrairement à l’eau stagnante.

La propreté des mosquées

Les enseignements de l’islam associent le souci de la propreté à la douceur et au pardon. Anas ibn Mâlik (qu’Allah l’agrée) rapporte :

« Un Bédouin vint et se mit à uriner dans la mosquée. Les Compagnons du Messager d’Allah ﷺ lui dirent : “Arrête ! Arrête !” Mais le Messager d’Allah ﷺ leur dit : “Ne l’interrompez pas, laissez-le.” Ils le laissèrent donc jusqu’à ce qu’il ait terminé. Puis le Messager d’Allah ﷺ l’appela et lui dit : “Ces mosquées ne sont pas destinées à l’urine ni aux souillures. Elles sont seulement destinées à l’évocation d’Allah, à la prière et à la récitation du Coran”, ou il dit quelque chose de semblable. Puis il ordonna à l’un des présents d’apporter un seau d’eau et de le verser dessus. »

Il ne fait aucun doute que ce Bédouin, qui venait récemment d’entrer dans l’islam, n’accordait pas encore suffisamment d’importance à la propreté des lieux et ne connaissait pas encore les enseignements de l’islam. Il avait donc uriné dans l’un des lieux les plus purs et les plus honorables après la Maison sacrée d’Allah.

Le Prophète ﷺ lui expliqua que les mosquées ne sont pas destinées à cela. Comme la mosquée du Prophète était recouverte de petits cailloux, il suffisait de verser de l’eau sur l’urine.

Le Prophète ﷺ a également interdit de salir les mosquées avec des mucosités et autres souillures. Abû Dharr (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

« Les œuvres de ma communauté, bonnes et mauvaises, me furent présentées. Je trouvai parmi leurs bonnes œuvres le fait d’enlever de la route ce qui est nuisible, et parmi leurs mauvaises œuvres la présence dans la mosquée de mucosités qui n’avaient pas été enterrées. »

Il ordonna également que les mosquées soient nettoyées et parfumées. ʿÂ’isha (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah ﷺ ordonna que les mosquées soient construites dans les quartiers résidentiels, qu’elles soient nettoyées et parfumées.

La propreté des routes et des espaces publics

Les lieux les plus fréquemment fréquentés par les gens sont les voies publiques, les points d’eau et les endroits où ils s’assoient, comme les lieux ombragés et autres espaces similaires. C’est pourquoi l’islam met particulièrement en garde contre leur pollution. Celle-ci cause du tort aux gens, d’une part, puisqu’il s’agit de lieux indispensables à leur vie, et attire, d’autre part, les malédictions sur celui qui en est responsable.

Muʿâdh ibn Jabal (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit :

« Prenez garde à trois choses qui attirent la malédiction : faire ses besoins dans les points d’eau, au milieu des routes et dans les endroits ombragés. »

Il ne fait aucun doute que la pollution de ces lieux est plus nuisible que celle d’autres endroits, car ils sont fréquentés par un grand nombre de personnes et le préjudice risque donc de toucher davantage de gens. L’avertissement est ainsi particulièrement sévère : l’acte est présenté comme une cause de malédiction et d’insulte de la part des gens, en plus de la pollution de l’environnement.

On peut comparer cela au fait de fumer dans les salles publiques, les autobus et autres lieux publics, car cela provoque des nuisances et des dommages dans des endroits très fréquentés, détériore l’environnement et peut conduire les autres à maudire celui qui en est responsable.

Éviter de priver son voisin d’air

Le Prophète ﷺ a clairement établi que l’air frais fait partie des bienfaits dont une personne doit pouvoir bénéficier et qu’il n’est pas permis d’en priver autrui. Il a dit, en s’adressant au voisin :

« Ne construis pas de manière à lui faire obstacle, de sorte que l’air lui soit coupé, sauf avec sa permission. »

Ce hadith constitue une orientation concernant les droits du voisin et indique que l’air est un bien dont on ne peut priver autrui sans son consentement. Les rayons du soleil sont également concernés, et cela peut être encore plus important dans certains pays, lieux et saisons. L’air et le soleil font partie des éléments de l’environnement naturel et il n’est pas permis de les négliger.

Si le fait de bloquer l’air du voisin est réprouvé, il est a fortiori répréhensible de déposer des déchets devant sa maison, d’augmenter le volume de la radio, du magnétophone ou de la télévision afin de le déranger par le bruit, ou encore de laisser s’échapper les fumées des toilettes et des cuisines de sa maison vers son habitation. Tout cela relève du principe énoncé par le Prophète ﷺ :

« Il ne faut ni causer de préjudice ni répondre au préjudice par un préjudice. »

Les polluants environnementaux modernes

Autrefois, les polluants environnementaux étaient relativement simples et limités. Ils se sont considérablement développés à l’époque moderne, notamment à la suite de la révolution industrielle. Certains affectent l’ouïe, comme le bruit ; d’autres polluent l’air, comme les fumées et les gaz ; certains déforment le corps, comme les rayonnements ; tandis que d’autres dégagent des odeurs désagréables et transmettent des germes. Les déchets humains, tels que les ordures et autres détritus, constituent également des sources de pollution.

Le bruit et ses effets sur l’ouïe

Certains bruits dégradent l’environnement, perturbent sa tranquillité et affaiblissent l’ouïe, pouvant parfois provoquer la surdité. Il peut s’agir du grondement des avions, du bruit des voitures, des moteurs d’usines, du ronronnement des ventilateurs et des climatiseurs, ou encore des sifflements de la radio et de la télévision. Ces nuisances peuvent provoquer des réactions physiques telles que des contractions musculaires et une libération d’adrénaline dans le sang, entraînant une forte tension.

La pollution par les fumées et les gaz

Les fumées des usines, les gaz d’échappement des trains et des automobiles, les incendies de forêts ainsi que la diminution des espaces boisés constituent une grave menace pour le corps humain. Cette pollution peut toutefois être réduite en développant les espaces verts et en plantant des arbres.

La pollution radioactive

Les déchets radioactifs constituent un fléau pour l’humanité et un grave danger pour le corps humain. Ils peuvent le déformer, s’ils ne le détruisent pas, lorsqu’ils sont négligés et qu’il est impossible de les éliminer correctement. Ils doivent donc être placés dans des conteneurs qui ne se corrodent ni ne rouillent, dans des endroits dépourvus d’êtres vivants et où des phénomènes géologiques tels que les tremblements de terre ne risquent pas de les remettre au jour.

La pollution par les déchets humains

Il est bien connu que les déchets ont un effet néfaste sur l’environnement. Ils dégagent des odeurs désagréables et divers germes responsables de maladies, qui peuvent atteindre le corps humain par l’air et par d’autres voies. La pollution peut être réduite en brûlant ces déchets dans les chaudières des usines, ce qui permet à la fois de s’en débarrasser et de les utiliser comme source d’énergie.

Les réseaux d’évacuation des eaux usées et les fosses septiques représentent également un danger qui n’est pas moindre que celui des déchets, voire qui peut être plus important, car ils dégradent gravement l’environnement lorsqu’ils ne sont pas correctement étanchéifiés et traités.

Les principales formes de pollution de l’environnement

Voici quelques-uns des principaux polluants de l’environnement : le bruit, la fumée, les gaz toxiques, les rayonnements atomiques, les excréments humains et bien d’autres. Cette étude s’est limitée à ces types parce qu’ils sont parmi les plus répandus et les plus dangereux pour le corps humain.

Il existe également la pollution par les déchets pétroliers, résultant du lavage et du nettoyage des pétroliers en mer. De même, la pollution minérale et chimique résultant du déversement des déchets des usines chimiques, pétrochimiques et sidérurgiques sur les côtes, ainsi que directement dans les eaux marines, constitue une grave menace.

Nous ne devons pas non plus négliger le danger des armes modernes, qui polluent l’atmosphère et défigurent les corps. Elles peuvent parfois être asphyxiantes et parfois mortelles, et leur danger ne s’arrête pas aux frontières des armées engagées dans les combats. Il s’étend également à la population civile. Les effets des radiations nucléaires restent notamment présents dans la mémoire collective japonaise à la suite de la bombe atomique larguée sur Hiroshima en 1945.

Parmi ces armes figurent :