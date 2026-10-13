Dans la sourate Ash-Shams, Allah jure par le nafs [traduit ici par « âme », mais qu’il serait plus juste de comprendre comme le « soi »] en disant :

« Par l’âme (nafs) et Celui qui l’a harmonieusement façonnée, et qui lui a alors inspiré son immoralité et sa piété ! A réussi, certes, celui qui la purifie, et a perdu, certes, celui qui la corrompt. » (Ash-Shams : 7-9)

Ces versets coraniques mettent en évidence plusieurs éléments fondamentaux :

1. Allah jure par le nafs

Allah jure par le nafs, ce qui indique le rôle majeur que celui-ci joue dans la vie de l’être humain. Selon ces versets, Allah a créé le nafs et lui a inspiré ce qui est juste et ce qui est mauvais. Cela signifie que tout nafs est capable de discerner le bien du mal. Tout nafs peut conduire et guider l’être humain vers la vérité lorsqu’il est bon et purifié. Le nafs se divise en trois états principaux :

a. Ammârah (l’incitatrice au mal) : Il est naturellement porté vers le mal et, s’il n’est pas maîtrisé et contrôlé, il conduit à la perdition. Ce type de nafs est mentionné dans la sourate Yûsuf :

« Je m’innocente cependant pas, car l’âme (nafs) est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve. Certes, mon Seigneur est Pardonneur et Très Miséricordieux. » (Yûsuf : 53)

b. Lawwâmah (l’âme qui se blâme) : Elle est consciente du mal et lui résiste, demande la grâce et le pardon d’Allah après s’être repentie et cherche à se corriger. Elle espère parvenir au salut. Ce type de nafs est mentionné dans la sourate Al-Qiyâmah, où Allah dit :

« Non ! Je jure par le Jour de la Résurrection ! Et non ! Je jure par l’âme qui ne cesse de se blâmer ! » (Al-Qiyâmah : 1-2)

c. Mutma’innah (l’âme apaisée) : Il s’agit du degré le plus élevé du nafs, celui qui atteint la pleine sérénité et satisfaction. Cela est évoqué dans la sourate Al-Fajr :

« Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi Mes serviteurs, et entre dans Mon Paradis. »

(Al-Fajr : 27-30)

. « A réussi, certes, celui qui la purifie »

Ce verset indique aux musulmans la voie du succès dans ce monde comme dans l’au-delà. Le succès dépend de la purification du nafs. La question essentielle est donc la suivante : comment le musulman peut-il purifier et affiner son nafs afin de réussir ?

La tazkiyat an-nafs (purification du nafs) constitue le fondement du développement et de l’amélioration de la personnalité. C’est une tâche longue, active et ardue. Il ne s’agit ni d’un rite ésotérique facile ni d’une formule permettant de changer du jour au lendemain.

Une mauvaise compréhension de la tazkiyah apparaît lorsque les gens recherchent des méthodes rapides pour devenir meilleurs. Certains peuvent se rendre sur les tombes des pieux ; d’autres répètent certaines invocations un nombre déterminé de fois. D’autres encore s’imposent des souffrances physiques dans l’espoir que celles-ci les conduiront à la pureté spirituelle. Toutes ces pratiques constituent des formes de fuite devant les véritables difficultés liées à la tazkiyah.

3. « Et a perdu, certes, celui qui la corrompt »

Le dernier point sur lequel il convient de méditer concerne les causes de l’échec dans ce monde et dans l’au-delà. La corruption du soi (nafs) résulte du fait de suivre les voies de Satan, de transgresser les règles de la Charia et de suivre ses passions et ses désirs vains.

La tazkiyah vient d’Allah

« Allah purifie qui Il veut. » (An-Nisâ’ : 49)

Tout effort humain en vue de la tazkiyah doit toujours être accompagné d’une invocation demandant le soutien d’Allah. Sans ce soutien, l’effort humain ne portera aucun fruit. D’un autre côté, il est erroné pour l’être humain de ne faire aucun effort et d’attendre passivement l’aide d’Allah. L’être humain doit jouer son rôle avant d’espérer recevoir l’aide d’Allah, cultivant ainsi une profonde gratitude envers Ses bienfaits.

Les efforts humains en faveur de la tazkiyah

L’être humain peut accomplir beaucoup de choses pour purifier et affiner son nafs. Le Coran parle de personnes qui se sont purifiées et des efforts humains visant à cette purification (Fâtir : 18). Le Coran décrit également certains êtres humains comme purs (Maryam : 19).

La purification du soi (tazkiyah) implique notamment de maintenir une ʿAqîda (croyance) correcte et ferme, d’accomplir les actes d’adoration, d’éviter ce qui est interdit, de méditer sur la création, de développer une bonne moralité et un bon comportement, et d’éviter les mauvais comportements.