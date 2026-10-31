Le hadith est indissociable du Coran, car ils sont étroitement liés l’un à l’autre. Il est impossible de comprendre le Coran sans se référer aux hadiths. Le Coran est le Message, et le hadith est l’explication de ce Message par le Messager lui-même.

Je mentionne les points suivants pour clarifier la question :

Le Coran indique très clairement que la fonction du Messager n’est pas seulement celle d’un « livreur » qui se contente de transmettre la révélation d’Allah jusqu’à nous. Au contraire, il a été chargé de la tâche essentielle d’expliquer et d’illustrer cette révélation. Ce point est mentionné dans plusieurs versets du Coran :{Et vers toi Nous avons fait descendre le Rappel afin que tu exposes clairement aux gens ce qui a été révélé pour eux, et afin qu’ils réfléchissent.} (An-Nahl, 16 : 44){Et sur toi Nous avons fait descendre le Livre, pour que tu exposes clairement aux gens ce sur quoi ils divergent, et comme guidée et miséricorde pour des gens qui croient.} (An-Nahl, 16 : 64)Ainsi, le hadith explique, clarifie et lève les ambiguïtés autour du Coran. Par conséquent, si nous rejetons le hadith, nous ne pourrons jamais saisir pleinement le sens du Coran.

qui se contente de transmettre la révélation d’Allah jusqu’à nous. Au contraire, il a été chargé de la tâche essentielle d’expliquer et d’illustrer cette révélation. Ce point est mentionné dans plusieurs versets du Coran :{Et vers toi Nous avons fait descendre le Rappel afin que tu exposes clairement aux gens ce qui a été révélé pour eux, et afin qu’ils réfléchissent.} (An-Nahl, 16 : 44){Et sur toi Nous avons fait descendre le Livre, pour que tu exposes clairement aux gens ce sur quoi ils divergent, et comme guidée et miséricorde pour des gens qui croient.} (An-Nahl, 16 : 64)Ainsi, le hadith explique, clarifie et lève les ambiguïtés autour du Coran. Par conséquent, si nous rejetons le hadith, nous ne pourrons jamais saisir pleinement le sens du Coran. Une grande partie de l’Islam resterait à l’état de concepts abstraits sans les hadiths. Nous ne saurions jamais comment prier, jeûner, acquitter la zakat ou accomplir le pèlerinage sans l’illustration fournie par les hadiths, car ces actes d’adoration apparaissent dans le Coran comme des injonctions générales et abstraites.

Nous ne saurions jamais comment prier, jeûner, acquitter la zakat ou accomplir le pèlerinage sans l’illustration fournie par les hadiths, car ces actes d’adoration apparaissent dans le Coran comme des injonctions générales et abstraites. Le Coran nous informe que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a enseigné non seulement le Livre, mais aussi la sagesse (voir : 96 : 2 ; 33 : 34 ; 4 : 113, etc.). Comme l’a déclaré l’imam Ash-Shâfi‘î, la sagesse mentionnée ici désigne la Sunna du Prophète (paix et bénédictions sur lui) ; si nous rejetons les hadiths, nous rejetons donc, en réalité, le Coran lui-même.

(voir : 96 : 2 ; 33 : 34 ; 4 : 113, etc.). Comme l’a déclaré l’imam Ash-Shâfi‘î, la sagesse mentionnée ici désigne la Sunna du Prophète (paix et bénédictions sur lui) ; si nous rejetons les hadiths, nous rejetons donc, en réalité, le Coran lui-même. Le Coran nous ordonne d’obéir au Messager et de nous soumettre à ses jugements :{Non !… Par ton Seigneur ! Ils ne croiront pas vraiment tant qu’ils ne t’auront pas pris pour juge de leurs différends, puis qu’ils ne ressentiront dans leurs cœurs aucune gêne au sujet de ce que tu auras décidé, et qu’ils ne se soumettront pas complètement.} (An-Nisâ’, 4 : 65){Juge donc entre eux d’après ce qu’Allah a fait descendre, et ne suis pas leurs passions. Et prends garde qu’ils ne t’éloignent d’une partie de ce qu’Allah t’a révélé. Et s’ils tournent le dos, sache alors qu’Allah veut seulement les frapper pour certains de leurs péchés. Beaucoup parmi les gens sont des pervers.} (Al-Mâ’ida, 5 : 48)Où trouvons-nous de tels jugements, sinon dans les hadiths ?

Enfin, le Coran ordonne aux croyants de prendre le Messager pour modèle et fait de cette imitation l’unique voie pour obtenir l’agrément d’Allah. Il est donc impératif que nous prenions pour exemple sa moralité et son comportement et que nous les imitions dans nos vies. Nous ne pouvons le faire sans étudier les hadiths.

Il est très éclairant d’apprendre que lorsque ‘Â’isha (qu’Allah soit satisfait d’elle) fut interrogée sur le caractère du Prophète (paix et bénédictions sur lui), elle répondit de façon définitive : « Son caractère était le Coran. » Autrement dit, il incarnait les plus hauts idéaux et valeurs du Coran. Comment pourrions-nous alors négliger les hadiths, qui seuls nous guident vers les modalités précises par lesquelles le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a exemplifié les idéaux coraniques ?

Cela dit, nous ne devons jamais céder à la tentation de considérer que tout ce qui se trouve dans les ouvrages de hadiths est forcément authentique. Tout hadith doit, en tout temps, être évalué à la lumière des règles bien établies de vérification, telles que les ont posées les grands savants. Parmi ces critères fermes figure le suivant : si un hadith est en contradiction avec les principes clairs et établis du Coran ou avec une raison saine, il doit être rejeté (car, manifestement, il ne peut être authentique).

Par le cheikh Ahmad Kutty