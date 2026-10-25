Un récit de conversion à l’islam commence souvent par des chemins inattendus. Ma nouvelle fonction dans une école islamique a été accueillie avec un enthousiasme plutôt réservé par ma famille chrétienne. « Assure-toi simplement de ne pas te convertir », m’a dit mon beau-père de l’époque lorsqu’il a appris la nouvelle. Ma belle-mère, quant à elle, était intriguée par l’idée de côtoyer quelque chose d’« exotique ». De mon côté, je me demandais si je souhaitais vraiment travailler dans cette école.

J’aurais certes ma propre classe — ce que je désirais ardemment —, mais je ne travaillerais qu’à temps partiel et devrais respecter le code vestimentaire islamique, notamment en me couvrant les cheveux. Tout cela m’était totalement étranger. J’ai hésité un jour ou deux avant de décider d’accepter mon premier poste d’enseignante dans cette école. J’étais ouverte à cette expérience et déterminée à en tirer des enseignements. Et quels enseignements j’allais en tirer !

Le premier jour, une sœur a organisé une petite séance d’initiation au port du foulard pour les nouvelles enseignantes non musulmanes, dans la salle des professeurs. Nous riions en essayant différents styles. Je me souviens encore de cette matinée, qui s’était déroulée dans une ambiance détendue. C’est à cette occasion que j’ai pris conscience d’une chose : j’avais toujours pensé que les musulmans étaient austères et sérieux. Il est étonnant de constater à quel point on peut entretenir des stéréotypes sur des personnes sans même les connaître. Voilà donc une idée reçue de moins !

Au cours de ma première année d’enseignement, j’ai appris beaucoup de choses. J’étais particulièrement impressionnée par le fait que mes élèves connaissaient ma propre religion, le christianisme, mieux que moi. Comment connaissaient-ils toutes ces histoires ? Ils me posaient constamment des questions sur mes croyances, et leurs interrogations m’amenaient à réfléchir. Mais, au fond, en quoi croyais-je réellement ?

J’avais grandi dans la tradition catholique, mais, à l’âge adulte, j’avais commencé à m’en éloigner. Je ne savais pas exactement ce qui me mettait mal à l’aise, mais je sentais que quelque chose n’allait pas. Je m’étais quelque peu intéressée à certaines formes de christianisme inspirées du mouvement New Age, mais certains de leurs aspects ne me convenaient pas non plus. Tout ce que je savais, c’est que je voulais établir un lien avec Dieu. Je ne voulais pas que ma religion devienne une obligation à remplir pour être considérée comme une « bonne personne » aux yeux de mes proches, comme c’était le cas de mon mari. Je voulais que ma foi vienne du cœur. Avec le recul, je comprends aujourd’hui que j’étais perdue, même si je ne m’en rendais pas compte à l’époque.

Les enfants restent des enfants, et mes élèves musulmans ne faisaient pas exception. Ils laissaient leurs livres dans ma classe au lieu de les emporter chez eux. Ce qui semblait être un simple oubli s’est révélé être une véritable bénédiction : j’ai commencé à lire ces livres après les cours. Beaucoup de choses prenaient soudain tout leur sens.

Dans cette quête, une sœur et un frère se montraient particulièrement disposés à répondre à toutes mes questions, et elles étaient nombreuses ! Nous discutions de l’islam et de la religion pendant des heures. Ces échanges étaient intellectuellement stimulants et me passionnaient. J’avais le sentiment d’avoir enfin trouvé ce que je cherchais. Peu à peu, une paix intérieure commençait à envahir mon cœur.

C’est à cette période que j’ai commencé à lire le Coran chez moi. Mon mari de l’époque, dont j’ai divorcé depuis, n’appréciait pas mon intérêt pour l’islam. Je lisais donc le Coran en secret, à son insu.

Au début, j’avais l’impression de commettre un acte blasphématoire. Je me souviens avoir eu très peur que Dieu m’en veuille. Comment un autre livre que la Bible pouvait-il venir de Dieu ? J’ai essayé d’écouter mon cœur, qui me poussait à poursuivre ma lecture. Certains passages du Coran me donnaient l’impression d’avoir été écrits spécialement pour moi. Il m’arrivait de rester assise et de pleurer à plusieurs reprises. Je ressentais à la fois une profonde paix et une grande confusion. Quelque chose m’empêchait encore d’accepter pleinement cette nouvelle foi.

Après des mois de lecture, de discussions et d’introspection, un événement a fini par jouer, à mes yeux, un rôle décisif dans ma conversion à l’islam.

Je me tenais dans la chambre de mon fils, essayant de prier. J’avais ouvert un livre sur l’islam à la section consacrée à la manière d’accomplir la prière. Je restais là, tiraillée par un conflit intérieur. Je n’avais pas l’habitude m’adresser directement à Dieu. Toute ma vie, on m’avait appris à prier Jésus, qui transmettrait ensuite ma prière à Dieu — ou quelque chose de ce genre. J’avais terriblement peur de mal faire. Je ne voulais pas que Jésus m’en veuille.

À cet instant, une évidence m’a frappée de plein fouet, comme une immense vague.

Dieu pouvait-il vraiment m’en vouloir de vouloir me rapprocher de Lui ? Pensais-je sincèrement que Jésus serait contrarié parce que je cherchais à me rapprocher de Dieu ? N’était-ce pas justement ce qu’il voulait pour moi ? Dieu connaît mes intentions.

Aujourd’hui encore, je crois que c’était Dieu qui me parlait. Le sentiment que j’éprouvais et la voix que j’entendais au fond de moi étaient d’une puissance extraordinaire.

De quoi avais-je peur ? Comment aurais-je pu ne pas me convertir à l’islam ?

À cet instant, j’ai fondu en larmes et j’ai continué à pleurer. C’était exactement ce que j’avais besoin d’entendre. Je savais désormais que je devais me convertir à l’islam. Cela me semblait juste, et plus rien d’autre ne comptait.

Après avoir prononcé ma shahada, l’attestation de foi musulmane, devant toute l’école, je me suis sentie transformée. Le sentiment de ne pas savoir où était ma place ni en quoi je croyais avait disparu. Je savais que j’avais pris la bonne décision.

Jamais je ne m’étais sentie aussi proche de Dieu que depuis ma conversion à l’islam. Al-hamdoulillah, je mesure à quel point j’ai de la chance.

Merci de m’avoir permis de partager mon expérience avec vous.