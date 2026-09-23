« Chaque religion possède une caractéristique qui lui est propre, et la caractéristique de l’islam est la pudeur. »

Cette parole, prononcée il y a quelque 1 400 ans par le Prophète Muhammad ﷺ, est tout aussi pertinente aujourd’hui qu’elle l’était à l’époque. Le Prophète vivait à une époque troublée, où l’esclavage, la débauche, l’ivrognerie et les abus sexuels étaient monnaie courante ; où les femmes pauvres pouvaient être maltraitées sans obtenir réparation, tandis que les femmes riches pouvaient, si elles le souhaitaient, mener une vie totalement dépourvue de morale sans faire l’objet de beaucoup de critiques.

Alors qu’il était encore adolescent, le Prophète fut l’un des membres fondateurs d’une société de « chevaliers de la justice », créée par son oncle et déterminée à assurer protection et équité aux personnes faibles et vulnérables. Lui-même, ainsi que ceux qui partageaient ses convictions, étaient aimés et admirés pour leur noblesse, des années avant la révélation de l’islam. Lorsque les révélations vinrent, elles les encouragèrent et les exhortèrent à montrer aux autres que la compassion, la générosité, le courage, la pudeur et la patience dans la foi constituaient la bonne manière de vivre.

La pudeur : une qualité discrète et profonde

La pudeur en islam est une qualité si « discrète » que personne n’y pense peut-être beaucoup. À quoi ressemblent les personnes pudiques ? Elles sont effacées et humbles ; elles ne cherchent pas à attirer excessivement l’attention sur elles-mêmes. Elles se sentent gênées lorsqu’on les félicite et ne pensent sincèrement pas avoir fait grand-chose pour mériter ces éloges, car tout ce qu’elles font n’est, à leurs yeux, que leur devoir et leur bonheur dans leur service d’Allah. Elles détesteraient être mises en avant et félicitées davantage que leurs semblables, être placées sous les projecteurs, exhibées ou poussées à exécuter quelque « numéro » pour obtenir les applaudissements des autres.

La pudeur implique également une certaine réserve et une retenue personnelles et physiques, à l’opposé du désir d’exhiber ses charmes. À notre époque, où l’on semble considérer comme allant de soi que les jeunes femmes souhaitent se promener dans les rues des villes vêtues de tenues qui couvrent à peine davantage que leurs sous-vêtements, et où tout semble organisé autour d’un mode de vie qui encourage les femmes à se rendre aussi sexuellement attirantes que possible et à se considérer comme des ratées si elles ne font pas tourner les têtes, les femmes qui ne sont pas ainsi et qui ne souhaitent pas l’être sont considérées par certains comme plutôt étranges.

C’est une forme regrettable de discrimination, car, en réalité, un très grand nombre de jeunes filles et de femmes sont naturellement pudiques, ne souhaitent nullement s’exhiber et ne ressentent ni détresse ni sentiment de perte lorsqu’elles n’éveillent pas le désir des hommes ou n’attirent pas leurs regards intéressés.

Le choix du hijab et la réalité de la conversion

Porter le hijab, ou devenir une « femme voilée », constitue l’une des difficultés particulières auxquelles sont confrontées les jeunes filles et les femmes qui se convertissent à l’islam et décident ensuite de modifier leur manière de s’habiller et/ou de porter un voile sur la tête.

Ironiquement, les femmes véritablement timides et pudiques peuvent se sentir profondément mal à l’aise et avoir l’impression d’être « livrées au regard du public » lorsqu’elles changent leurs anciennes habitudes. Porter le hijab peut amener les personnes qui vous connaissent à vous fixer du regard ou à se demander pourquoi vous vous considérez soudainement comme « meilleure » ou « plus pieuse » qu’elles, ou encore à faire des remarques sur le fait qu’elles savent parfaitement comment vous êtes réellement. Elles peuvent aussi se demander pourquoi vous cherchez à vous « déguiser », ou à vous faire passer pour une Arabe, une Pakistanaise ou autre. Les musulmanes qui franchissent l’étape supplémentaire consistant à se couvrir le visage sont souvent confrontées à une réaction similaire de la part des musulmanes qui ne le font pas.

Ce n’est pas quelque chose que les hommes musulmans connaissent particulièrement bien. Il n’existe pas d’exigence équivalente pour l’homme concernant ses vêtements, la couverture de sa tête ou celle de son visage. J’imagine qu’un équivalent serait qu’un homme converti ait le sentiment qu’Allah lui demande de se présenter au bureau, au garage ou à l’usine vêtu d’une longue robe blanche arabe et avec un sac sur la tête.

La pudeur vestimentaire et comportementale chez les hommes

Pourtant, l’islam prévoit également des règles relatives à la pudeur masculine. J’ai été horrifiée, dans un avion qui me ramenait de Damas, de constater que tous les passagers masculins étaient musulmans, à l’exception de quelques touristes occidentaux, et qu’ils portaient des chemises ouvertes jusqu’à la taille — sueur, pilosité du torse et tout le reste — ainsi que des shorts, sans prêter la moindre attention à la réaction de dégoût de ceux qui les entouraient, ou sans s’en soucier. En réalité, les hommes musulmans sont eux aussi censés s’habiller avec pudeur, dans des vêtements propres qui les couvrent et ne mettent pas leur sexualité en évidence.

Il va sans dire que ce n’est pas seulement une tenue pudique qui est requise, mais également un comportement empreint de pudeur — non pas une humilité rampante à la manière d’Uriah Heep dans les romans de Dickens, mais le désir sincère de faire le bien uniquement pour plaire à Allah, sans rechercher ni récompense, ni remerciement, ni reconnaissance publique.

Signification et spiritualité du vêtement

Les vêtements couvrants portés par les musulmanes ne sont pas destinés à constituer une punition ou une épreuve d’endurance, mais expriment le désir d’apparaître élégante et féminine sans encourager les avances sexuelles. Les « femmes voilées » ne sont pas nécessairement de jeunes filles innocentes, vierges promises au mariage, mais peuvent être des mères de six enfants, voire avoir été mariées plusieurs fois.

Il ne s’agit pas d’une fausse modestie. Mais elles transmettent certains messages précis :

L’affirmation de la foi : Que leur foi est l’islam et qu’elles ont choisi de se soumettre à la volonté de Dieu dans tous les aspects de leur vie.

Que leur foi est l’islam et qu’elles ont choisi de se soumettre à la volonté de Dieu dans tous les aspects de leur vie. La dignité personnelle : Qu’elles souhaitent être appréciées pour leur caractère et leurs bonnes actions, et non pour savoir si elles sont jolies, minces ou sexy.

Qu’elles souhaitent être appréciées pour leur caractère et leurs bonnes actions, et non pour savoir si elles sont jolies, minces ou sexy. La modération : La pudeur implique également la simplicité et l’absence de désir d’ostentation, qu’il s’agisse de tissus extravagants, de couleurs criardes ou d’un excès de bijoux.

Allah ne jugera pas cette femme sur ses vêtements en eux-mêmes, mais sur ses motivations, sa niyya, la qualité de sa vie et ce qu’elle en fait. Bien entendu, les vêtements couvrants peuvent représenter un véritable sacrifice — notamment lorsque la température monte fortement et qu’il faut faire face à l’inconfort de la chaleur.

L’interprétation du hijab et la simplicité de vie

La question de l’étendue du hijab de la femme en islam fait toujours l’objet de nombreuses controverses. Certaines femmes couvrent absolument tout, tandis que d’autres l’interprètent comme signifiant « une tenue pudique adaptée à la société dans laquelle on vit » et vont même jusqu’à se dispenser du voile sur la tête. Le hijab signifie certainement qu’une femme ne doit pas dévoiler son décolleté, porter un vêtement transparent laissant apparaître ses sous-vêtements ou porter un vêtement moulant qui épouse étroitement les formes du corps.

L’aspect obligatoire du hijab pour la musulmane est la pudeur ; la manière dont celle-ci est interprétée dans les styles vestimentaires n’est pas obligatoire en soi et est laissée à la piété et au goût de chacune. La pudeur, la simplicité et la confiance en Allah vont de pair.

La pudeur va de pair avec la valeur. Lorsque les hommes et les femmes sont pudiques, ils sont en réalité des personnes de valeur et, sans chercher aucunement à se grandir eux-mêmes, ils ont conscience de cette valeur. Les valeurs de pudeur et de véritable humilité sont des dons d’Allah, et ceux qui possèdent ces qualités sont véritablement comblés.

Conclusion

Puisse Allah nous bénir, remplir nos cœurs d’amour et de compassion et orienter nos vies sur un chemin qui nous permette d’apporter aide, espoir, sérénité, protection et paix aux autres, ainsi qu’un moyen de secours et de guérison à ceux qui ont déjà été blessés et meurtris par l’insensibilité, la cruauté et les abus.

Âmîn.