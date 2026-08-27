Profiter des activités estivales et se baigner à la plage en famille est une sortie courante, mais elle est strictement encadrée par les principes de la pudeur et de la préservation de la `awrah en islam.

L’interdiction des plages mixtes et l’obligation de pudeur

Les femmes musulmanes ne sont pas autorisées à se baigner sur une plage publique où des hommes étrangers (non-mahrams) peuvent les voir alors qu’une partie de leur `awrah — c’est-à-dire les parties du corps qui doivent impérativement être couvertes — est découverte.

En islam, nous sommes mis en garde contre la nudité, la promiscuité et le relâchement des mœurs, qui peuvent corrompre l’âme et l’esprit. Ces comportements conduisent à la tentation, qui conduit au péché, et les péchés mènent finalement au châtiment de l’Enfer et à la perdition éternelle.

Il est donc nécessaire, même lorsqu’on profite de l’été, d’éviter les lieux où de telles situations sont présentes et de choisir plutôt des endroits ou des horaires permettant de s’en préserver complètement.

L’avis des savants sur la baignade en lieu isolé

Cheikh `Abdul-Majeed Subh, éminent savant d’Al-Azhar, déclare à ce sujet :

« Il n’y a aucun mal à se baigner à la plage en famille, à condition que les femmes couvrent leur `awrah et que vous baissiez le regard. Cela doit également se faire dans un endroit isolé, à l’abri du regard des non-mahrams. »

En revanche, il n’y a donc aucun mal à ce qu’une famille musulmane se détende et se baigne dans un endroit préservé et privé, à l’abri des regards extérieurs, dans le respect total des commandements divins.