« N’est-ce pas Lui qui répond à l’appel de celui qui est dans la détresse lorsqu’il L’invoque… ? » (An-Naml, 27:62)

Quel que soit le problème auquel nous sommes confrontés, quelle que soit la difficulté que nous traversons, nous disposons de l’arme la plus puissante pour repousser la souffrance qui nous accable : la douʿa (invocation).

Nous savons avec certitude qu’Allah est Al-Mujîb (Celui qui répond aux invocations). Nous avons lu de nombreux articles sur l’importance de la douʿa, mais pour que notre invocation prenne tout son sens, nous devons également l’accompagner d’une certaine fragilité du cœur.

Cette fragilité se manifeste par le sentiment d’un besoin absolu, par la soumission et l’abandon à Allah, ainsi que par la conscience que Lui seul peut véritablement nous sortir de l’état dans lequel nous nous trouvons.

Dans un magnifique hadith qudsî, Allah dit :

« Ô Mes serviteurs ! Je Me suis interdit l’injustice à Moi-même et Je l’ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres.

Ô Mes serviteurs ! Vous êtes tous égarés, sauf ceux que J’ai guidés. Demandez-Moi donc la guidée et Je vous guiderai.

Ô Mes serviteurs ! Vous êtes tous affamés, sauf ceux que J’ai nourris. Demandez-Moi donc votre nourriture et Je vous nourrirai.

Ô Mes serviteurs ! Vous êtes tous nus, sauf ceux que J’ai vêtus. Demandez-Moi donc de vous vêtir et Je vous vêtirai.

Ô Mes serviteurs ! Vous péchez nuit et jour, et Je pardonne tous les péchés. Demandez-Moi donc pardon et Je vous pardonnerai.

Ô Mes serviteurs ! Vous ne sauriez Me nuire au point de Me nuire, pas plus que vous ne sauriez M’être utiles au point d’M’être utiles.

Ô Mes serviteurs ! Si les premiers d’entre vous et les derniers d’entre vous, les humains parmi vous et les djinns parmi vous, étaient aussi pieux que le cœur le plus pieux d’un seul homme parmi vous, cela n’ajouterait absolument rien à Mon royaume.

Ô Mes serviteurs ! Si les premiers d’entre vous et les derniers d’entre vous, les humains parmi vous et les djinns parmi vous, étaient aussi pervers que le cœur le plus pervers d’un seul homme parmi vous, cela n’diminuerait absolument rien de Mon royaume.

Ô Mes serviteurs ! Si les premiers d’entre vous et les derniers d’entre vous, les humains parmi vous et les djinns parmi vous, se réunissaient en un même lieu et Me demandaient quelque chose, et que Je donnais à chacun ce qu’il had demandé, cela ne diminuerait en rien ce que Je possède, pas plus qu’une aiguille ne diminue la mer lorsqu’on l’y plonge.

Ô Mes serviteurs ! Ce ne sont que vos œuvres que Je recense pour vous, puis dont Je vous rétribue. Celui qui trouvera le bien, qu’il loue Allah ; et celui qui trouvera autre chose, qu’il ne blâme que lui-même. » (Muslim)

Subhân Allah (Gloire à Allah) ! Ce hadith mérite d’être lu plus d’une fois pour en saisir pleinement le sens. En substance, Allah nous enseigne que toute chose vient de Lui. Il possède ce monde tout entier et tout ce qu’il contient ; nous devons donc Lui demander tout ce dont nous avons besoin.

Allah S’est donné le Nom Al-Mujîb, c’est-à-dire Celui qui répond. De même que nous sommes certains de la vérité du Coran, nous devons être certains qu’Allah, Al-Mujîb, répondra à notre appel. Nous ne devons jamais penser qu’Allah ne répondra pas, car nourrir une telle pensée revient à nier cet attribut d’Allah.

Chaque fois que nous nous sentons abattus, nous ne devons pas hésiter à nous tourner encore et encore vers Lui, à nous rendre en sujûd (prosternation) et à L’implorer, car c’est dans cette position que nous sommes au plus près de Lui.

Si nous prenons conscience de cela, les portes de la miséricorde nous sont ouvertes, car le Prophète a dit :

« Celui à qui s’ouvre la porte de la douʿa, à celui-là s’ouvrent les portes de la miséricorde. » (At-Tirmidhî)

Votre douʿa est déposée auprès d’Allah et, comme cela a été rapporté du Prophète, votre invocation produit nécessairement un effet : soit Allah répond rapidement à votre invocation, soit Il la conserve pour vous jusqu’à l’au-delà, soit Il écarte de vous un mal équivalent à sa valeur. (Ahmad)

Nous ne devons donc jamais abandonner la douʿa. Le Prophète nous a dit :

« Ne cessez pas de faire des invocations, car nul ne fait une invocation sans qu’elle ne soit exaucée. » (Al-Hâkim)

In shâ Allah, vous serez exaucés. Le Prophète a dit :

« Certes, votre Seigneur est Généreux et Pudique. Lorsque Son serviteur lève ses mains vers Lui [pour L’invoquer], Il répugne à les lui rendre vides. » (Ahmad, Abû Dâwûd et At-Tirmidhî)

Souvenez-vous-en : notre Seigneur n’oublie rien. Il peut même arriver que vous ayez oublié avoir un jour demandé quelque chose dans votre douʿa, alors qu’Allah vous l’accordera des années plus tard.

Pas de réponse immédiate ? La sagesse d’Allah

Nous devons toujours être certains qu’Allah répond. Mais parfois, le doute pénètre dans le cœur : « Pourtant, j’ai demandé, j’ai fait une douʿa… et je ne vois rien. »

Tout d’abord, de même que nous savons qu’Allah est Al-Mujîb (Celui qui répond), nous devons également savoir qu’Il est Al-Hakîm (Le Très Sage). Il peut retarder la réponse à votre invocation pour plusieurs raisons :

Éprouver votre confiance : L’une d’elles consiste à éprouver votre confiance en Lui. Nous affirmons tous croire qu’Allah est Al-Mujîb lorsque tout va dans notre sens. Mais qu’en est-il lorsque nous ne voyons pas immédiatement les fruits de notre douʿa ?

L’une d’elles consiste à éprouver votre confiance en Lui. Nous affirmons tous croire qu’Allah est Al-Mujîb lorsque tout va dans notre sens. Mais qu’en est-il lorsque nous ne voyons pas immédiatement les fruits de notre douʿa ? Choisir le moment opportun : Peut-être demandez-vous un emploi et qu’Allah pourrait vous en donner un immédiatement, mais qu’Il le retarde parce qu’Il sait que, dans quelques mois, un meilleur emploi se présentera, ou qu’Il vous accordera quelque chose de meilleur dans l’au-delà.

Peut-être demandez-vous un emploi et qu’Allah pourrait vous en donner un immédiatement, mais qu’Il le retarde parce qu’Il sait que, dans quelques mois, un meilleur emploi se présentera, ou qu’Il vous accordera quelque chose de meilleur dans l’au-delà. Entendre la voix de Son serviteur : Il existe un magnifique hadith qudsî selon lequel Allah retarde parfois la réponse parce qu’Il « aime entendre la voix de Son serviteur ». (At-Tabarî) Beaucoup d’entre nous demanderaient, puis, une fois satisfaits, cesseraient de se tourner vers Lui. Mais lorsque la réponse tarde, Allah aime entendre à nouveau votre voix tandis que vous L’appelez.

Allah ne nous impose pas une charge supérieure à ce que nous pouvons supporter. Si la réponse à votre douʿa a été retardée, c’est parce qu’Allah sait que vous pouvez le supporter. Il éprouve ceux qu’Il aime. Continuez donc à demander et souvenez-vous qu’Allah fait succéder la facilité à la difficulté.

Souvenez-vous également que, comme dans le tawakkul (la confiance et le recours à Allah), nous devons nous-mêmes fournir des efforts.

Les quatre conditions de l’exaucement

Le savant musulman Ibn al-Qayyim a dit que celui qui remplit les conditions suivantes doit savoir qu’Allah répondra assurément à sa douʿa :