Le Prophète Muhammad ﷺ et ses Compagnons savaient quelque chose que l’on voit moins souvent aujourd’hui. Ils étaient capables d’affronter les difficultés avec une profonde détermination intérieure ; ils étaient reconnaissants même pour les bienfaits qui pouvaient sembler insignifiants ; ils trouvaient du plaisir à prier durant la nuit tandis que les gens dormaient.

Ce qu’ils savaient, c’était ceci : s’ils recherchaient Allah, ils ne seraient pas déçus.

C’est là le secret des paroles d’Abû Bakr au Prophète ﷺ lors de la bataille de Badr, alors que celui-ci implorait Allah avec ferveur dans une longue douʿa (invocation), au point que son manteau tomba de son épaule.

Abû Bakr lui dit :

« Ô Messager d’Allah, cette invocation que tu adresses à ton Seigneur te suffira, et Il accomplira pour toi ce kt’Il t’a promis ! »

Et c’est ce qu’Il fit : les musulmans remportèrent la bataille.

L’illusion des désirs mondains

Les désirs humains sont insatiables. C’est pourquoi, plus nous courons après les plaisirs de ce bas monde, moins nous sommes satisfaits.

Si nous recherchons l’amour d’un être humain, particulièrement par des voies illicites, nous finirons inévitablement par être déçus, car aucun être humain n’est parfait.

Nous pouvons rechercher les compliments, les éloges et l’attention ; mais après le plaisir momentané qu’ils procurent, celui-ci finit par s’estomper. Il ne reste alors qu’un sentiment de vide.

Nous recherchons l’argent, le pouvoir et le statut social, mais cela ne s’arrête pas là, car nous voulons toujours davantage. Nos cœurs restent alors troublés, parce que toutes ces choses sont temporaires. Une fois l’objectif atteint, le plaisir que nous ressentons s’estompe et nous nous mettons à rechercher autre chose, ou davantage encore.

Si nous nous trouvons dans cette situation, ces paroles peuvent être difficiles à entendre car, d’une certaine manière, nous ne voulons pas renoncer à cette quête. Nous pensons peut-être que, d’une façon ou d’une autre, nous finirons par trouver ce que nous cherchons.

Nous sommes parfois gênés à l’idée de donner la priorité à Allah et à Sa religion dans notre vie, parce que nous craignons que cela ne fasse obstacle aux plaisirs de ce bas monde.

Mais Allah dit dans le Coran :

« En vérité, c’est par l’évocation d’Allah que les cœurs trouvent le repos. » (Ar-Raʿd, 13:28)

Nous avons peut-être entendu ce verset une centaine de fois. Pourtant, il y a une chose que nous devons comprendre : si nous voulons véritablement trouver la sérénité dans notre cœur, nous devons la rechercher auprès d’Allah.

Pour être plus précis, cela ne signifie pas que nous ne devons pas chercher à réussir dans cette vie ni que nous devons renoncer à la compagnie des autres. Ce qui importe, c’est la manière dont nous recherchons ces choses.

L’exemple du Prophète face aux tentations

Regardons le Prophète ﷺ. Il aurait pu renoncer à ses principes lorsque Quraysh lui proposa le pouvoir, la richesse et les femmes, à condition qu’il atténue son message. Ils tentèrent même de négocier un accord de partage du pouvoir, selon lequel les autres divinités seraient adorées certains jours et le Dieu unique serait adoré les autres jours.

Refuser ces offres causa au Prophète ﷺ de grandes difficultés physiques, mais son cœur, lui, demeura en paix.

Pourquoi ? Parce qu’il savait qu’en définitive, rechercher les biens de ce monde pour eux-mêmes n’était pas le but, aussi séduisants qu’ils puissent paraître. Il savait que tout ce à quoi il renonçait était temporaire, car le véritable réconfort dans ce monde se trouve auprès d’Allah. Et Allah ne l’a pas déçu.

Ainsi, lorsque nous lisons le Coran et qu’Allah nous dit qu’Il est avec les patients, trouvons du réconfort dans cette promesse. Lorsque le Prophète ﷺ nous dit qu’Allah est trop généreux pour repousser la main de celui qui L’implore sans rien avoir, que nos cœurs trouvent leur sérénité dans la certitude qu’Allah a bien entendu notre douʿa et qu’Il nous accordera quelque chose.

À mesure que nous approchons de la fin de cette partie consacrée aux choses que nous devons connaître pour rechercher la sérénité du cœur, prenons donc le Prophète ﷺ comme modèle auquel nous devons aspirer. Il savait que, s’il suivait le chemin menant vers Allah, quelles que soient les difficultés physiques qu’il devait affronter, la promesse d’Allah finirait par prévaloir. Et cette certitude lui procurait une paix profonde dans le cœur.