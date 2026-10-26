De nos jours, de nombreuses personnes souffrent de la perte de leurs proches. Certaines ne parviennent pas à surmonter cette épreuve, sombrent dans la dépression et en portent le poids toute leur vie. D’autres, en revanche, trouvent en elles les ressources nécessaires pour surmonter les difficultés et mener une vie épanouie, riche de sens. Suhayb Ar-Rûmî fut l’un de ces hommes.

Une vingtaine d’années avant le début de la mission prophétique de Muhammad ﷺ vivait un homme nommé Sinân ibn Mâlik. Cet Arabe était le gouverneur de la ville d’Uballah, située dans l’actuelle région de Bassora. Il représentait l’empereur perse et vivait avec sa famille dans un magnifique palais, entouré de tout le luxe dont il pouvait rêver. Le palais se dressait sur les rives de l’Euphrate.

Sinân had several children, but one of them held a very special place in his heart. This child was named Suhayb. He had a fair complexion and was distinguished by his dynamism and intelligence.

La région où vivait sa famille était particulièrement belle. Elle comptait de nombreux endroits magnifiques où l’on pouvait pique-niquer et se promener. Un jour, la mère de Suhayb l’emmena en excursion avec plusieurs autres membres de leur maisonnée. Cette journée devait être un moment privilégié, placé sous le signe de la joie et de l’amusement. Pourtant, un terrible drame les attendait.

Ils furent attaqués par des soldats byzantins, qui tuèrent les gardes chargés de les protéger. Les femmes et les enfants se retrouvèrent alors sans défense. Beaucoup furent massacrés, tandis que d’autres furent capturés pour être vendus comme esclaves. Parmi les captifs se trouvait le petit Suhayb, âgé de cinq ans.

Arraché à sa mère et à sa famille, l’enfant dut endurer les souffrances de ceux qui, comme lui, étaient vendus sur les marchés aux esclaves de l’Empire byzantin. Il passa d’un propriétaire à un autre, d’un maître à un autre. Ses jours de bonheur et d’abondance étaient révolus. Il n’était plus qu’un esclave, privé de liberté, de choix et de considération. Comme tant d’autres dans sa situation, il fut affecté aux maisons, aux palais et aux châteaux des dirigeants et des aristocrates byzantins.

Suhayb vécut dans cette condition misérable pendant près de vingt ans. Il grandit sur les terres byzantines, apprit le grec et se familiarisa avec les habitudes de leurs habitants. Il oublia une grande partie de la langue arabe qu’il avait apprise durant les cinq brèves années passées auprès de sa famille. Il fut témoin de la corruption et des injustices qui régnaient dans l’Empire byzantin et sa société, et il en conçut une profonde aversion. Pourtant, il n’oublia jamais ses origines arabes et aspirait ardemment au jour où il retrouverait sa liberté.

Enfin, une occasion se présenta à lui de se libérer de sa condition servile. Il se dirigea directement vers La Mecque, connue comme un lieu de refuge.

Les habitants de La Mecque lui avaient donné un surnom en raison de ses cheveux clairs et de son fort accent grec : ils l’appelaient « Ar-Rûmî », c’est-à-dire « le Byzantin ».

Suhayb était extrêmement heureux d’avoir retrouvé sa liberté. Il se consacra au commerce avec ardeur et devint bientôt assez riche. Il voyageait d’un endroit à l’autre pour acheter et vendre des marchandises et faire fortune. Un jour, à son retour à La Mecque après un voyage commercial, il apprit une nouvelle extraordinaire.

On lui annonça que Muhammad, fils de ʿAbd Allâh ﷺ, déclarait avoir été choisi par Allah comme prophète et messager auprès des hommes.

Cette nouvelle bouleversa les habitants de La Mecque. Ils craignaient que leurs idoles cessent d’être adorées et que leur mode de vie soit remis en question. Pourtant, Muhammad ﷺ appelait les gens à respecter des valeurs humaines fondamentales : nourrir les pauvres, être honnête, reconnaître les droits des femmes, respecter les parents et promouvoir le bien plutôt que le mal.

Malgré cela, ils rejetèrent son appel, car ils préféraient conserver leur mode de vie. S’ils devaient nourrir les pauvres, ils seraient contraints de céder une partie de leurs richesses. S’ils devaient reconnaître les droits des femmes, ils ne pourraient plus les exploiter ni les maltraiter comme ils en avaient l’habitude. Obéir au Prophète d’Allah exigeait des sacrifices auxquels ils n’étaient pas disposés à consentir.

Lorsqu’il entendit parler du Prophète Muhammad ﷺ, Suhayb Ar-Rûmî décida de découvrir par lui-même ce qui se passait réellement. Les non-croyants lui recommandèrent la prudence et l’avertirent qu’il risquait de se mettre en danger s’il se rendait chez Al-Arqam, où les musulmans avaient l’habitude de se réunir.

Malgré ces avertissements, il s’y rendit. Près de la porte, il rencontra son ami ʿAmmâr. Tous deux souhaitaient en savoir davantage sur Muhammad ﷺ et les musulmans. Ils entrèrent donc ensemble dans la maison.

Ils y passèrent toute la journée auprès du Prophète. Leurs cœurs furent illuminés par la beauté de la foi et remplis de joie. Leurs visages rayonnaient d’un bonheur nouveau et d’une force intérieure qu’ils venaient de découvrir.

Comme les autres personnes ayant embrassé l’islam, Suhayb dut endurer de nombreuses épreuves en raison de sa nouvelle foi. Les non-musulmans de La Mecque le persécutèrent sévèrement, ainsi que les autres croyants. Mais Suhayb, qui avait déjà traversé tant de difficultés, fit preuve de persévérance et de patience. Il était convaincu que le chemin du Paradis était semé d’épreuves, mais Allah lui avait accordé un cœur ferme et une grande force intérieure.

Enfin arriva le moment où le Prophète Muhammad ﷺ autorisa ses compagnons à émigrer vers Médine. Suhayb souhaitait attendre le départ du Prophète et d’Abû Bakr pour les accompagner. Cependant, les Qurayshites, la tribu qui menait la campagne contre Muhammad ﷺ, découvrirent ses intentions et multiplièrent les obstacles pour l’empêcher de réaliser son projet.

Les Qurayshites craignaient que Suhayb n’emporte toute sa fortune en quittant leur ville, ce qui risquait, selon eux, de nuire à leur économie.

Le Prophète Muhammad ﷺ et Abû Bakr quittèrent donc La Mecque et arrivèrent sains et saufs à Médine, tandis que Suhayb dut rester sur place quelque temps. Les Qurayshites postèrent des gardes auprès de lui et surveillèrent chacun de ses mouvements. Suhayb comprit qu’il devrait recourir à la ruse pour parvenir à s’échapper.

Par une nuit froide, il feignit de souffrir de troubles intestinaux et sortit à plusieurs reprises, comme s’il avait besoin de se soulager. Ses ravisseurs crurent qu’il était malade et ne lui prêtèrent guère attention. Finalement, ils s’endormirent.

C’était l’occasion qu’attendait Suhayb. Avec précaution et discrétion, il s’éclipsa, trouva un cheval et partit au galop dans le désert en direction de Médine.

À leur réveil, ses gardiens comprirent ce qui s’était passé et se lancèrent immédiatement à sa poursuite. Constatant qu’il les avait déjoués, ils étaient déterminés à le ramener coûte que coûte.

Suhayb les aperçut au loin et grimpa sur une colline. Accroupi, son arc et ses flèches à la main, il fixa ses ennemis sans détourner le regard. Il n’avait pas peur.

Lorsqu’ils s’approchèrent, il leur cria:

« Hommes de Quraysh ! Vous savez que je suis le meilleur archer et que je ne manque jamais ma cible. Si vous vous approchez de moi, je vous tuerai tous les deux ! »

Ses poursuivants savaient effectivement que Suhayb était un archer hors pair. Ils connaissaient également sa détermination et n’osèrent donc pas s’approcher. Ils lui répondirent toutefois :

« Nous ne te laisserons pas nous échapper avec ta vie et ton argent. Tu es arrivé à La Mecque pauvre et sans ressources, et te voilà devenu riche ! »

« Que diriez-vous si je vous laissais toute ma fortune ? Me laisseriez-vous alors tranquille ? »

Ils acceptèrent. Suhayb leur indiqua l’endroit de sa maison à La Mecque où il avait caché son argent. En échange, ils le laissèrent partir.

Dès qu’ils furent partis, Suhayb reprit sa route vers Médine en toute hâte, le cœur rempli de joie. Lorsqu’il se sentait fatigué, affamé ou assoiffé, il ne pensait qu’à une chose : retrouver le Prophète et ses compagnons. Cette pensée lui redonnait aussitôt de l’énergie et de la joie, lui permettant de poursuivre son chemin jusqu’à Médine.

Lorsque le Prophète ﷺ vit Suhayb, il fut très heureux et lui dit :

« Ton commerce a été fructueux ! »

Il répéta ces paroles trois fois.

Suhayb comprit que le Prophète faisait allusion à la fortune qu’il avait abandonnée pour pouvoir vivre librement auprès des musulmans.

Rempli de bonheur, Suhayb dit au Prophète Muhammad ﷺ :

« Par Allah, personne ne t’a précédé auprès de moi. Seul Jibrîl a pu t’informer de cela ! »

Le Prophète Muhammad ﷺ avait en effet reçu une révélation à ce sujet :

« Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour rechercher l’agrément d’Allah. Et Allah est Compatissant envers Ses serviteurs. »!– /wp:paragraph –>

Pour Suhayb, l’or et les richesses n’avaient aucune importance tant qu’il conservait sa foi.

Le Prophète Muhammad ﷺ aimait beaucoup Suhayb. Celui-ci avait un bon sens de l’humour et aimait plaisanter et faire rire les gens. Son humour était toutefois empreint de douceur : il ne se moquait jamais de personne et ne faisait jamais rire aux dépens d’autrui.

Suhayb était également connu pour sa générosité. Plus tard, lorsqu’il eut droit à une allocation provenant du trésor public des musulmans, il en distribuait la totalité aux pauvres et aux nécessiteux. Il incarnait ainsi les paroles du Coran, dont le sens est le suivant :

« Il donne ses biens, malgré l’amour qu’il leur porte, aux proches, aux orphelins et aux captifs… » (Baqarah, 2:177)

Les compagnons l’aimaient et le respectaient également beaucoup.

Lorsque ʿUmar ibn Al-Khattâb fut sur le point de mourir, après avoir été poignardé alors qu’il accomplissait la prière de l’aube (Fajr), il convoqua six de ses compagnons afin qu’ils désignent parmi eux celui qui deviendrait calife après sa mort.

Quelques jours séparèrent cet épisode de la mort effective de ʿUmar. Durant cette période, il ordonna à Suhayb de diriger la prière des musulmans. C’était un grand honneur, mais aussi une lourde responsabilité. Jusqu’au décès de ʿUmar et à l’entrée en fonction du nouveau calife, Suhayb fut ainsi chargé de veiller sur la communauté musulmane.

Suhayb avait parcouru un long chemin depuis l’époque où il n’était qu’un petit garçon perdu, vendu comme esclave et séparé de sa famille. Il avait affronté les épreuves de la vie avec patience, détermination et optimisme. Le Prophète ﷺ et ses compagnons l’aimaient profondément, et il a laissé une empreinte durable dans l’histoire de l’islam, qui continue de rayonner jusqu’à nos jours.