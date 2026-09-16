Le bonheur est l’objectif universel des personnes de tous horizons — qu’il s’agisse de philosophes d’un haut niveau intellectuel ou de travailleurs illettrés — chacun s’efforce de rechercher le bonheur et de trouver des moyens d’échapper aux soucis de la vie. Cependant, la plupart des gens n’atteignent qu’un bonheur partiel ou superficiel, qui procure un soulagement temporaire à leurs problèmes.

Pour rechercher un bonheur durable qui conduise une personne au véritable succès, il faut garder un cœur et un esprit ouverts, car le sage est celui qui recherche la vérité et l’adopte immédiatement.

1- Le moyen le plus important du bonheur et le fondement de toute félicité est d’avoir une croyance saine et d’accomplir des œuvres pieuses :

{Quiconque accomplit une bonne œuvre, homme ou femme, tout en étant croyant (du Monothéisme islamique), Nous lui ferons certainement vivre une bonne vie (en ce monde, avec respect, contentement et subsistance licite), et Nous les récompenserons assurément selon les meilleures de leurs œuvres (c.-à-d. le Paradis dans l’Au-delà).} (An-Nahl 16 : 97)

Dieu promet à quiconque possède une croyance saine et accomplit des œuvres pieuses qu’il aura une vie heureuse et qu’il sera également récompensé dans l’Au-delà éternel.

La raison en est évidente : ceux qui ont la croyance correcte, laquelle mène aux œuvres pieuses, aux cœurs réformés et aux bonnes manières affinées, disposent d’un fondement essentiel auquel ils peuvent se référer en toute circonstance — qu’il s’agisse d’événements qui apportent joie et bonheur, ou bien tristesse et abattement.

Le Prophète, que la paix soit sur lui, a décrit cette qualité des vrais croyants lorsqu’il a dit :

« Qu’elle est étonnante l’affaire du croyant ! Toute son affaire est un bien, et cela n’appartient à personne si ce n’est au croyant.

S’il est touché par une prospérité, il remercie (Allah) et cela est un bien pour lui ; et s’il est touché par une adversité, il patiente et cela est aussi un bien pour lui. » [Muslim]

Il nous a informés que la récompense du croyant serait multipliée de nombreuses fois, que ce qui lui arrive lui apporte joie ou tristesse.

2- S’occuper à accomplir des actes bénéfiques et à acquérir un savoir utile.

Ainsi, le cœur est détourné de ce qui lui cause chagrin et tristesse, au point qu’une personne peut complètement oublier ses soucis et son malheur et devenir heureuse et pleine d’énergie.

C’est quelque chose de commun aux croyants et aux autres, mais le croyant se distingue par sa foi, sa sincérité et son espoir de récompense lorsqu’il apprend ou accomplit des actes bénéfiques.

Si cet acte est un acte d’adoration, il en recevra la récompense ; et si c’est une tâche mondaine accompagnée d’une bonne intention — comme travailler afin de pouvoir mieux adorer Dieu — alors cela aura un effet puissant pour dissiper son anxiété et son chagrin.

3- Se concentrer sur les tâches présentes, ne pas s’inquiéter de l’avenir et ne pas pleurer sur le passé est une autre voie vers le bonheur.

C’est pourquoi le Prophète, que la paix soit sur lui, cherchait refuge auprès de Dieu contre l’anxiété et la tristesse. Généralement, une personne éprouve de la tristesse à cause de ce qui est passé et ne peut être récupéré, tandis que l’affliction provient de l’inquiétude pour l’avenir et de la crainte de ce qui pourrait arriver.

Un serviteur croyant d’Allah doit vivre l’instant présent, se concentrer et fournir le maximum d’efforts pour utiliser son temps de la meilleure manière possible. Cela lui permettra d’accomplir ses tâches et d’oublier sa tristesse et son affliction.

Lorsque le Prophète prononçait une invocation particulière ou guidait sa communauté à le faire, il les encourageait aussi à fournir des efforts pour obtenir ce qu’ils demandaient et à éviter tout ce qui pourrait empêcher l’exaucement :

« Attache-toi à ce qui te sera bénéfique, place ta confiance en Allah, ne sois pas paresseux (en ne fournissant pas d’effort) et, lorsqu’un malheur t’atteint, ne dis pas : “Si seulement j’avais fait telle et telle chose, alors il se serait passé ceci et cela”, mais dis plutôt : “C’était le décret d’Allah et Il fait ce qu’Il veut.” Dire “si” ouvre la porte à Satan (pour provoquer le mécontentement). » (Muslim)